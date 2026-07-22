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Vydry v japonské zoo pomáhají s úklidem bazénu. Za odměnu dostávají led

Matouš Waller
  15:06
Dvě vydry mořské z japonského akvária Toba baví internet svou večerní rutinou. Mei a Kira totiž ochotně pomáhají uklízet z bazénu hračky a kužely. Za odměnu dostávají kostky ledu, které si hned dávají na břicho.

„Vydry vychované lépe než leckterý spolubydlící.“ Zhruba tak by se daly shrnout komentáře, které se objevují pod nejnovějším virálním přírůstkem na sociálních sítích. Video zachycuje dvojici vyder mořských, kterak se podílejí na údržbě své domovské nádrže.

Přibližně půlminutový záznam pochází z akvária ve městě Toba na japonském ostrově Honšú. Dvacetiletá samička Mei a šestnáctiletý samec Kira na něm pomáhají chovatelům uklidit například dopravní kužel, ale i další předměty, které dvojici slouží jako hračky.

V Kalifornii lze mořské vydry potkat při serfování:

Po pomoci s úklidem bazénu přichází zasloužená odměna – hrst ledových kostek, kterou dostanou z rukou jednoho z ošetřovatelů. Vydry si je dávají na břicho, protože je používají k ochlazení, ale i ke hře. A pak je sní – rády totiž led koušou.

Hřejivé video už na sociálních sítích stihlo posbírat přes 1,7 milionu shlédnutí a desítky tisíc reakcí, přestože původní popisek zvířata i místo chybně označil.

U nás se na vydry můžete zajít podívat třeba do Zoo Praha. I když to nejsou ty mořské, ale hladkosrsté. během krmení jsou zábavné také. A koukněte se, jaká to je dřina, když mají mladé:

15. března 2017

Naši předkové považovali za postní jídlo i vydru. Měli ji za rybu


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