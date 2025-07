Každý, kdo si pořídí kočku, brzy zjistí, že jde o poměrně náročné zvíře, které se nespokojí jen tak s kdejakým krmivem. Pokud je tedy vaše kočka velmi vybíravá, buďte v klidu, je to její přirozenost. Většina koček má totiž velmi citlivý jazyk i čich, díky čemuž odhalí, co jim opravdu chutná, a co raději nechají v misce.