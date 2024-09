Když vosy ztratí hnízdo, nemají pro co žít. Jsou pak agresivní, líčí entomolog

Hasiči i zdravotníci dosud vyráželi ke stovkám případů kvůli alergickým reakcím po bodnutí nebo kvůli likvidaci hnízd. O vysloveném přemnožení nicméně odborníci nehovoří.

Existují vůbec nějaká exaktní data, která by přemnožení vos potvrzovala?

Ne, bohužel žádná přesná čísla nemáme. Systematický monitoring počtu vos neexistuje, není na to kapacita. Z odborného hlediska bych ani neřekl, že jsou „přemnožené“. Hmyz má zkrátka nějaké vývojové cykly a fluktuace, takže chvíli je ho víc, pak zase méně, je to zcela běžný jev. Nicméně je pravda, že vos je letos skutečně poměrně hodně, na druhou stranu nejsou všude úplně rovnoměrně rozšířeny. Například tady v Praze jich tolik nemáme, zato v jižních Čechách jich je opravdu dost, jak jsem se i sám přesvědčil. Jenže my lidé máme také hrozně krátkou paměť, která navíc podléhá dojmům a pocitům. Poslední dva roky bylo vos málo, nicméně před třemi lety bylo vos také relativně hodně. Ovšem na to už lidé zapomněli, a říkají: „Nepamatuju se, kdy bylo naposledy tolik vos.“ Naše paměť je v tomto dost zrádná.