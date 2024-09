Vombatí holčička přes prázdniny vyrostla, do mámina vaku už se vám neschová

Mersey se narodila patrně už na začátku loňského září. Jenže vombati jsou vačnatci – podobně jako klokani či tasmánští čerti, a tak se jejich mláďata rodí v embryonálním stádiu a následný vývoj probíhá ve vaku na břiše matky. Pohyb mláděte ve vaku pozorovali chovatelé loni v listopadu, v únoru začalo z vaku vystrkovat nejprve končetiny, v březnu i hlavu a v červnu samička Mersey vylezla z mámina vaku poprvé celá.

Teď už se do něj ani nevrací – už přestala sát mateřské mléko a baští to samé, co její býložravá máma Winkleigh. „Malá Mersey je stále nebojácnější a prozkoumává svět kolem sebe. Od července už se s matkou pase na čerstvé trávě, ale až ke konci srpna poprvé ochutnala batát, který je oblíbenou pochoutkou zejména jejího otce Coopera,“ popsal chovatel David Vala.

Nicméně po boku matky se Mersey ještě pár měsíců držet bude. „Formálně ještě první české mládě vombata za odchované považovat nemůžeme. Odchov je zcela završen, když je jedinec oddělený od matky, nebo když se zvíře samo rozmnoží, či odejde za tímto účelem do jiné zoologické zahrady. Mersey už sice opustila vak a přestala pít mateřské mléko, přítomnost své matky však stále vyhledává. Do konce roku se však osamostatní,“ vysvětluje kurátor savců Pavel Brandl, jak to bude s Mersey dál.

Během krmení si vombaty užijete

Pokud chcete mít jistotu, že během vaší návštěvy nebude spát vombatí mládě s matkou v noře nebo zašité ve venkovním výběhu, zajděte do jejich expozice v sobotu či v neděli na komentované krmení ve 14 hodin. Stejně jako na našem úvodním videu uvidíte, jak malé Mersey chutná stejně jako její mámě. Nebo jak je chovatelé zvykají kvůli veterinárním prohlídkám na lidské dotyky.

Jsou to paličáci, říká chovatel Nemyslete si, že je to s roztomilými vombaty úplně snadné. „Jsou tvrdohlaví. Když se tento paličák rozhodne, že někudy půjde a bude mu něco stát v cestě, tak do toho bude tak dlouho bušit, dokud prostě neprojde. Můžu to být klidně já. Nebo mě zubama štípne do nohy, což umí hlavně Cooper a je to hodně nepříjemné,“ popisuje David Vala. S tímto „štípacím uměním“ Cooper přišel už z Hannoveru. „Když chtěl podrbat, řekl si o to právě štípnutím do nohy. A nebo když nás nechtěl nechat z jeho výběhu odejít.“

Možná také malou Mersey – která už se po vzoru svých rodičů pěkně zakulacuje – uvidíte, jak se pokouší schovat mámě pod břicho. „Dokud lezla k mámě do vaku, vždycky si nejdřív zalezla pod ní. Což občas dělá doteď. Když se třeba něčeho lekne, utíká strčit hlavu mámě pod břicho. Zřejmě si myslí, že když ona nevidí nic okolo, okolí ji také nemůže vidět. A pořád je to pro ni bezpečné místo,“ popisuje s úsměvem chovatel David Vala.

Každopádně Mersey svou mámu zatím také stále následuje jako její stín, prostě ji nenechá kamkoliv odejít. „I kdyby žrala, tak jakmile Winkleigh odchází, běží za ní Mersey jako její ocásek. To Winkleigh, ta už ji klidně někdy nechá spát v noře samotnou a jde se mezitím nažrat do expozice,“ popisuje chovatel klidné chování vlastně již zkušené samice, pro niž je pražské mládě druhým – své první odchovala na Tasmánii, než loni na jaře přicestovala do Zoo Praha.

Jak a proč si vombati zvykají na dotyky?

„Nově na sebe Mersey nechává i opatrně sáhnout, což je důležité kvůli veterinárním prohlídkám. Bude se to hodit, až bude mít ona sama jednou mládě,“ vysvětluje David Vala, proč můžete během setkání s vombaty vidět, že se chovatel samice i mláděte dotýká, drbe je, prohmatává jim břicho. Není to žádné mazlení pro mazlení, ale trénink, díky němuž pak není problém zvíře zvážit či prohlédnout – u samic pak obzvlášť v období, kdy má mládě.

Někdy je potřeba vombata vzít i do náruče. „U vombatů je specifický způsob fixace pro potřeby veterinárních prohlídek, kdy je zády k sobě zvednete a držíte ho jednou rukou pod předníma nohama, druhou pod zadkem. Zvíře je možné si poslechnout, u samic zkontrolovat vak, případně i mládě. A nebo se s ním zvážíte a svou váhu pak odečtete,“ vysvětluje zkušený chovatel.

13. dubna 2023

„Vombat je noční zvíře, které by se bez kontaktu s chovateli chodilo jen v noci nažrat. Nejenže bychom nad ním neměli žádnou kontrolu, navíc by návštěvníci přišli o příležitost toto zvíře vůbec poznat. Vombati totiž spí zhruba 18 hodin denně,“ konstatuje chovatel. A dodává: „Jednou to bude pro Mersey důležité, až bude mít svoje mládě – ať to bude kdekoliv, bude na doteky chovatelů zvyklá a nechá si na vak sáhnout.“

Podle Valy je to hodně dáno už tím, že pokud se mládě narodí v lidské péči, bývá chovatel prvním, koho mládě při vykukování z mámina vaku vidí. Přirozeně se s ním začne sbližovat a pro chovatele pak není problém mít zdravotní stav zvířete mnohem lépe pod kontrolou.