Ledničky i psi zabíjejí častěji než vlk. V zajetí se ale chová jinak, říká zoolog

Vlkům odjakživa přisuzujeme extrémní vlastnosti a nechybí v řadě temných příběhů. Nejspíš i proto je člověk v Evropě v posledním tisíciletí téměř vyhubil. Dnes se do naší přírody vracejí. Máme se tedy raději vyhýbat lesům? Zoolog prof. RNDr. PAVEL HULVA (48), Ph.D., říká, že víc než vlka v lese bychom se měli děsit vlastního auta nebo špajzky, protože civilizační faktory zabíjejí daleko častěji než ty přírodní. „Při hororu o ledničce nebo kanapi by se diváci patrně potrhali smíchy, ve skutečnosti infarkt, mrtvice či rakovina docela horor jsou, jen to ještě evoluce nestačila zanést do našich emocí.“ | foto: Tomáš Blažek, MAFRA