VIDEA ROKU 2024: Obří mládě tučňáka, vzteklý křeček a nejtěžší pes v Česku

Seniorku vyděsil k smrti leguán

Velké zděšení prožila seniorka z brněnské Bystrce, když na svém balkoně spatřila leguána zeleného. Přestože podle svých slov málem dostala infarkt, pod vedením strážnice, která je milovnicí plazů, se nakonec odvážila nečekaného hosta pohladit. Ukázalo se, že leguán utekl chovateli ze stejného domu.

Internet ovládlo obří mládě tučňáka

Obří mládě tučňáka královského jménem Pesto, které váží tolik co oba jeho rodiče dohromady, se stalo celebritou sociálních médií a hvězdou australského akvária. Ve svých devíti měsících váží Pesto 22 kilogramů a je nejtěžším tučňáčím mládětem, jaké kdy melbournské akvárium Sea Life mělo.

V pražské zoo se narodila gorilí samička

Mládě, které se samici Duni narodilo 2. ledna, k radosti Zoo Praha naplňuje očekávání, jež se s novou chovnou gorilí skupinou pojí. Je zdravé, prospívá a těší se vzorné péči své matky, dcery slavné Moji, která se narodila v pražské zoo jako první gorila u nás. Gorilí samičce vybrali naši čtenář jméno Mobi.

Vzteklý křeček v Brně zaměstnal strážníky

Městská policie v Brně zachránila malého křečka polního, který vběhl na soukromý pozemek a spadl do zapuštěného bazénu. Naštěstí v něm ještě nebyla voda. Strážník si vzal z vozidla odchytovou síť a hlodavce do ní co nejšetrněji chytil.