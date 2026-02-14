Plešatá lama spořádala řebříček, šimpanzi zaháněli stres šípky, líčí zvířecí terapeutka

Premium

Fotogalerie 8

Když je něco bolí, napadnou je parazité nebo jim chybějí minerály, vědí, co si ze svého okolí vzít, aby jim bylo lépe. Zvířata v divoké přírodě umějí léčit sebe samé, a často velmi úspěšně. Říká se tomu zoofarmakognozie. Naproti tomu ta, která jsou zavřena v zoologických zahradách, jsou odkázaná jen na péči veterinářů a běžné léky. Proto za nimi v brněnské zoo přichází veterinářka a specialistka na přírodní léčení MVDr. Tereza Zerhau a nabízí jim rostliny a vůně, které by zvířata sama v přírodě hledala. Proč si dávají ptáci do hnízda nikotin? A jak si ošetřují rány sloni? | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Silvie Jurečková
  20:00
Zvířata v divoké přírodě se umějí sama léčit. Často velmi úspěšně. Říká se tomu zoofarmakognozie. Ta, která jsou zavřená v zoologických zahradách, jsou však odkázaná jen na péči veterinářů a běžné léky. Proto za nimi v brněnské zoo přichází MVDr. Tereza Zerhau a nabízí jim rostliny a vůně, které by zvířata sama v přírodě hledala.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Když je něco bolí, napadnou je parazité nebo jim chybějí minerály, divoká zvířata vědí, co si ze svého okolí vzít, aby jim bylo lépe. Proč si dávají ptáci do hnízda nikotin? A jak si ošetřují rány sloni?

Co přesně znamená termín zoofarmakognozie?
To slovo je složeninou tří částí – „zoo“ jako zvíře, „pharmaco“ jako léčivo a „gnosia“ jako znalost či vědění. Dohromady to tedy znamená schopnost zvířete se ve volné přírodě nějakým způsobem samo „vyléčit“. Vyléčit říkám v uvozovkách, protože ne každá látka, kterou zvířata používají, je vědecky uznaná jako léčivá. Účinek může být pozorovatelný, nicméně ne vždy je potvrzený studiemi. Často se však jedná o zjevnou úlevu. Pozorování napříč druhy jasně ukazují, že zvířata se dokážou v přírodě léčit zcela intuitivně.

Na prvním sezení mívám tři druhy olejů, kdy každý obsahuje jiné léčivé látky a působí na jiné problémy. Potom nabídku rozšiřuji třeba na šest. Zvíře si pak samo řekne, co, v jaké dávce a jakým způsobem využije.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Mazlíčci čtenářů iDNES.cz jsou lékem na únorový splín. Potěšte se fotogalerií

Hope Dream Zlatá kudrnka

Sníh, ledový vítr, málo sluníčka a zima mohou i náladu poslat pod bod mrazu. Kdo však zimní splín neřeší, jsou naši čtyřnozí kamarádi. Vybrali jsme pro vás téměř stovku opravdu povedených čtenářských...

Cukrářskou zástěru v ČT oblékl zubař, fešná farmářka i student architektury

Peče celá země IV., 2. díl, 2026

Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...

Když je milujeme, není co řešit. Spoustu lásky dávají i zvířecí mazlíčci

Sanny

Tolik lásky a vzájemné náklonnosti, kolik je znát z fotografií mazlíčků čtenářů iDNES.cz, to se jen tak nevidí. Vezměme svátek sv. Valentýna jako příležitost uvědomit si, kolik nám toho naši zvířecí...

Dvojnásobná máma fotí a točí, a nechá nahlížet do svého ostravského bytu

Osobně dávám přednost mixu barev a neutrálních tónů.

Už pár let sdílí na Instagramu střípky ze svých všedních dní i momenty z rodinného života pod unikátním jménem @minaslovelyhome. Nechme se pozvat na návštěvu do ostravského bytu Karin Mládenkové a...

VIDEO: Drážďany ukázaly železniční ráj s českou stopou. I s živou párou

Model parní lokomotivy řady 50 Německých říšských drah (Deutsche Reichsbahn)....

Na začátku února se v drážďanských výstavních halách konala již po dvacáté renomovaná výstava modelové železnice MEC Pirna. Kromě 31 modelů železnic v obvyklých měřítkách na téměř 13 000 metrech...

Plešatá lama spořádala řebříček, šimpanzi zaháněli stres šípky, líčí zvířecí terapeutka

Premium
Když je něco bolí, napadnou je parazité nebo jim chybějí minerály, vědí, co si...

Zvířata v divoké přírodě se umějí sama léčit. Často velmi úspěšně. Říká se tomu zoofarmakognozie. Ta, která jsou zavřená v zoologických zahradách, jsou však odkázaná jen na péči veterinářů a běžné...

14. února 2026

Když je milujeme, není co řešit. Spoustu lásky dávají i zvířecí mazlíčci

Sanny

Tolik lásky a vzájemné náklonnosti, kolik je znát z fotografií mazlíčků čtenářů iDNES.cz, to se jen tak nevidí. Vezměme svátek sv. Valentýna jako příležitost uvědomit si, kolik nám toho naši zvířecí...

14. února 2026

VIDEO: Drážďany ukázaly železniční ráj s českou stopou. I s živou párou

Model parní lokomotivy řady 50 Německých říšských drah (Deutsche Reichsbahn)....

Na začátku února se v drážďanských výstavních halách konala již po dvacáté renomovaná výstava modelové železnice MEC Pirna. Kromě 31 modelů železnic v obvyklých měřítkách na téměř 13 000 metrech...

13. února 2026

Ptačí hodince se věnovalo 40 tisíc sčítačů, pozorováno bylo 800 tisíc ptáků

Brhlík lesní je jedním z poměrně často pozorovaných lesních šplhavců.

O druhém lednovém víkendu si našlo téměř 40 tisíc lidí hodinu času, aby se zapojili do Ptačí hodinky České společnosti ornitologické (ČSO). Během 28 tisíc hodinových sčítání pozorovali dobrovolníci...

13. února 2026

Pěstování chilli od A do Z: Dnes zasejete a v létě už budete sklízet

Odrůda Peito de Moca

Pěstování chilli papriček je fascinující disciplína, která spojuje trpělivost zahradníka s radostí z pořádně pálivé sklizně. Tento článek vás provede celým procesem od prvního semínka v lednu nebo...

12. února 2026

Chci vědět, co jím! Zahradnice po ruce ví, proč si hýčká užitkové záhony

Prima TV, Zahradnice po ruce, Lenka Eywa, soběstačnost, pěstování, jídlo

Proč se vyplatí pěstovat si vlastní jídlo, a jaké benefity to přinese vám i vaší rodině? To je na prahu zahradnické sezony téma, které je víc než aktuální. Zahradnice Lenka Eywa radí, že ovoce nebo...

12. února 2026

Capuccino jen dopoledne, nudle s mákem jsou gastronomický faul, říká Ridi

Premium
Kuchař Emanuele Ridi nám před olympiádou poutavě a vášnivě představil svoji...

V televizních cestopisech provází kuchař Emanuele Ridi diváky italskou krajinou, městy i gastronomií. Proč by tedy během aktuální olympiády nemohl představit Itálii i nám? O své zemi mluví poutavě a...

11. února 2026

Peklo i ráj volného času. I zvířata trpí nudou a potřebují si hrát

Čmeláčí fotbalisté

Medúzy místo míčů, čmeláčí fotbalisté nebo hrací kameny makaků. Proč toto povětšinou účelná evoluce vůbec umožnila? Je to jednoduché. Při hře není dobře jen lidem, ale i dalším tvorům. A někdy je...

11. února 2026

Dvojnásobná máma fotí a točí, a nechá nahlížet do svého ostravského bytu

Osobně dávám přednost mixu barev a neutrálních tónů.

Už pár let sdílí na Instagramu střípky ze svých všedních dní i momenty z rodinného života pod unikátním jménem @minaslovelyhome. Nechme se pozvat na návštěvu do ostravského bytu Karin Mládenkové a...

11. února 2026

V Peče celá země předvedli variace na red velvet a princeznovské dorty

Česká televize, Peče celá země, IV. řada, 6. díl, 2026, red velvet, vintage dort

Kdo miluje pečení a tradiční či moderní cukrařinu – nebo obojí – bezpochyby si nenechal ujít již šesté kolo čtvrté řady kulinární televizní soutěže Peče celá země. S amatéry z celé republiky, kteří...

10. února 2026

Psí celebrity ovládly červený koberec v modelech ze Zlatých glóbů

Psi z New Yorku na prvním ročníku soutěže „Zlaté tlapky“ předvedli vzhled...

Psi z New Yorku na prvním ročníku soutěže „Zlaté tlapky“ předvedli vzhled celebrit z červeného koberce předávání Zlatých glóbů. Když se móda setká se světem domácích mazlíčků, vzniká něco opravdu...

10. února 2026

Cukrářskou zástěru v ČT oblékl zubař, fešná farmářka i student architektury

Peče celá země IV., 2. díl, 2026

Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...

13. ledna 2026,  aktualizováno  9. 2. 9:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.