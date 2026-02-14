Když je něco bolí, napadnou je parazité nebo jim chybějí minerály, divoká zvířata vědí, co si ze svého okolí vzít, aby jim bylo lépe. Proč si dávají ptáci do hnízda nikotin? A jak si ošetřují rány sloni?
Co přesně znamená termín zoofarmakognozie?
To slovo je složeninou tří částí – „zoo“ jako zvíře, „pharmaco“ jako léčivo a „gnosia“ jako znalost či vědění. Dohromady to tedy znamená schopnost zvířete se ve volné přírodě nějakým způsobem samo „vyléčit“. Vyléčit říkám v uvozovkách, protože ne každá látka, kterou zvířata používají, je vědecky uznaná jako léčivá. Účinek může být pozorovatelný, nicméně ne vždy je potvrzený studiemi. Často se však jedná o zjevnou úlevu. Pozorování napříč druhy jasně ukazují, že zvířata se dokážou v přírodě léčit zcela intuitivně.
Na prvním sezení mívám tři druhy olejů, kdy každý obsahuje jiné léčivé látky a působí na jiné problémy. Potom nabídku rozšiřuji třeba na šest. Zvíře si pak samo řekne, co, v jaké dávce a jakým způsobem využije.