Kůň Sagi se na pacienta emočně napojí, vysvětluje terapii jeho trenérka

Můžete popsat, jak jste v roce 2019 poznala, že váš kůň Sagi má léčitelské schopnosti?

Na začátku roku 2019 jsem měla úraz a během následujících měsíců se vracela do nemocnice, protože se začala objevovat zranění, jež na začátku nebyla vidět. A protože jsem měla Sagiho, potřebovala jsem se o něj postarat. Při svých návštěvách jsem zjistila, že i když měsíc nic nedělal, choval se ke mně velice ohleduplně. A i když jsem nevěděla, že mám v jedné noze trombózu, on mi tu nohu olizoval a nechtěl mi dovolit chodit – bránil mi v pohybu. Pak jsem následující den skončila s trombózou v nemocnici. A to pro mě bylo první takové zastavení. Byla jsem na vozíku a o berlích a celou tu dobu mi Sagi strašně moc pomáhal v rehabilitaci – mívala jsem silné bolesti, ale jakmile jsem byla s ním, přešlo to.

Měli jsme i pána, který byl ležící, Sagi u něho stál a měl položenou hlavu v posteli. Pán si s ním povídal, hladil ho a najednou jsem si všimla, že paní ošetřovatelka brečí, protože toho pána slyšela vůbec poprvé mluvit!