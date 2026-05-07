Jak se vlastně kytovci člení? Někdo říká kytovci, někdo velryby... Jak to tedy je?
Je v tom trochu zmatek. Kytovci je obecný název pro celou skupinu, do které patří jak velryby, tak delfíni. Velryby se pak dále dělí na kosticovité a ozubené. Delfíni jsou všichni ozubení. Mezi ozubené velryby patří například vorvani, zatímco kosticovití jsou všichni ostatní, jako jsou plejtváci nebo keporkaci. Kosticovití se živí takzvaným krillem, což jsou drobné krevetky a plankton.
To je to, čemu se říká, že tu potravu „cedí“?
Přesně tak. Naberou do tlamy obrovské množství vody s miliony drobných živočichů, vodu přecedí přes kostice ven a pak velkým jazykem olíznou patro a spolknou zachycený krill. Tím získají jedno velké sousto.
Lidé panikaří nad jednou uvázlou velrybou, ale nedochází jim, že je v ohrožení celý druh kvůli jejich spotřebnímu chování.