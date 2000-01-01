náhledy
Velká pardubická je nejtěžší a nejstarší cross-country dostih v kontinentální Evropě, jehož minulost sahá až do roku 1874. A vlastně ještě o kousek hlouběji. V neděli 11. října 2026 je na programu již 136. ročník, při němž se nová generace koní a jezdců pokusí připsat mezi legendy dostihové historie.
Autor: ČTK
Závod navázal na tradici tzv. parforsních honů, které byly v 19. století oblíbenou zábavou šlechty. Jezdci při nich překonávali přírodní překážky v otevřené krajině. První dostihový mítink uspořádala Pardubická parforsní společnost už v roce 1842. Na programu tehdy byly rovinové i překážkové dostihy.
Autor: ČTK
Samotné pardubické závodiště totiž vzniklo až v roce 1856 na pozemcích u vesnice Popkovice, tedy osmnáct let před prvním ročníkem Velké pardubické.
Autor: ČTK
Slavná historie Velké pardubické se začala psát až 5. listopadu 1874, kdy na start prvního ročníku nastoupilo čtrnáct koní.
Autor: ČTK
Ten premiérový ročník Velké pardubické ovládl francouzský hřebec Fantôme, kterého vedl anglický žokej George Sayers. Mezinárodní účast tak provázela slavný český dostih už od jeho úplných začátků.
Autor: ČTK
Původní trasu Velké pardubické vytyčil hrabě Oktavián Kinský, který se inspiroval slavnou anglickou Velkou národní.
Autor: ČTK
Trať Velké pardubické se od klasických dostihových oválů odlišuje tím, že vede také přes oranice a různorodý přírodní terén. V prvních desetiletích existence závodu tvořila pole téměř polovinu jeho délky, zatímco v současnosti představují přibližně čtvrtinu trasy.
Autor: ČTK
Jezdci museli překonávat nejen přírodní příkopy a živé ploty, ale také kamennou, cihlovou a drnovou zeď, přičemž náročnost trati vyvolávala pochybnosti, zda ji vůbec nějaký kůň dokáže dokončit.
Autor: ČTK
Podoba pardubického závodiště se během více než 150 let výrazně proměnila a spolu s ní se upravovala také trasa slavného dostihu. Ještě do roku 1952 vedla část kurzu za tribunami, tedy místy, která dnes slouží jinému provozu závodiště.
Autor: ČTK
Velká pardubická patří mezi nejnáročnější překážkové dostihy kontinentální Evropy a její pověst daleko přesahuje hranice České republiky. Současná trať měří 6900 metrů a koně na ní musejí překonat 31 překážek, které prověřují jejich vytrvalost, obratnost i souhru s jezdcem.
Autor: ČTK
Jedním z nejpozoruhodnějších výkonů prvních desetiletí Velké pardubické bylo vítězství Hectora Baltazziho v roce 1881. Jezdec v sedle koně Victorie dokázal slavný dostih vyhrát navzdory tomu, že si během závodu zlomil klíční kost.
Autor: ČTK
Na konci 19. století se mezi legendy Velké pardubické zařadila klisna Lady Anne, která dokázala zvítězit hned třikrát, naposledy v roce 1896. Vedle tří prvenství získala také druhé, třetí a čtvrté místo a až do nástupu Železníka patřila k historicky nejúspěšnějším koním slavného dostihu.
Autor: ČTK
V roce 1937 se Lata Brandisová stala první a dodnes jedinou ženou, která dokázala Velkou pardubickou vyhrát. Triumfovala v sedle klisny Normy a její vítězství patří k nejvýznamnějším okamžikům československé dostihové historie.
Autor: ČTK
Pardubické závodiště bylo na počátku 20. století úzce spojeno s armádou a vedle Velké pardubické hostilo také samostatné dostihy vojenských jezdců.
Autor: ČTK
Velká pardubická poznala také ročníky, ve kterých se vítěze vůbec nepodařilo určit. V roce 1909 nebyl vyhlášen žádný vítěz. Ani účast na startu nejslavnějšího českého dostihu nikdy nezaručovala úspěšný doběh.
Autor: ČTK
K výrazným osobnostem meziválečné historie Velké pardubické patřil kapitán Rudolf Popler, který závod vyhrál v letech 1926 a 1930. Jeho život tragicky skončil v roce 1932 po pádu při jiném dostihu na pardubickém závodišti, kde utrpěl smrtelná zranění.
Autor: ČTK
Na snímku vítěz Velké pardubické štábní kapitán Dostál na koni Učeň, vpravo štábní kapitán Svoboda, který skončil jako druhý. To bylo v roce 1949. Velkou pardubickou tehdy z tribun sledovalo na 30 tisíc diváků.
Autor: ČTK
Štábní kapitán Dostál s trofejí. V devětačtyřicátém už nestačilo do Pardubic vypravit kvůli divákům jen zvláštní vlaky a autokary, mimořádné lety tenkrát zorganizovaly kvůli zájmu diváků i Československé aerolinie.
Autor: ČTK
Nejslavnější překážkou Velké pardubické je Taxisův příkop, který patří k nejobtížnějším skokům světového dostihového sportu. Kombinace živého plotu a širokého příkopu za ním vyžaduje mimořádně přesný odskok a v historii se stala osudnou řadě koní i jezdců.
Autor: ČTK
Taxisův příkop není zdaleka jediným obtížným místem pardubické trati, na které musejí jezdci prokázat zkušenosti a odvahu. K dalším známým překážkám patří Irská lavice, Hadí příkop, Velký vodní příkop, Zahrádky nebo Popkovický skok, přičemž každá vyžaduje trochu jiný způsob překonání.
Autor: ČTK
Náročnost Velké pardubické s sebou v průběhu historie přinášela těžké pády, zranění jezdců i úhyny koní. Kvůli bezpečnosti proto pořadatelé postupně upravovali některé překážky, včetně Taxisova příkopu, jehož doskoková část prošla další změnou v roce 2021.
Autor: ČTK
Velká pardubická není pouze sportovní událostí, ale také tradiční společenskou slavností, která do východočeského města přivádí desetitisíce návštěvníků.
Autor: ČTK
Ani slavná tradice Velké pardubické se neobešla bez dlouhých přestávek, které způsobily obě světové války. Závod se nekonal ani v roce 1968 kvůli politickým událostem po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy a v jeho historii zasáhlo do programu také nepříznivé počasí.
Autor: ČTK
Na 58. ročníku Velké pardubické, který se konal 12. října 1947, se v hledišti tísnilo odhadem 70 tisíc diváků. Vítězem dostihu se stal francouzský kůň Rayon de Lune s jezdcem Mauricem Buretem.
Autor: ČTK
Nejen Taxisův příkop. Svou daň na koních i jezdcích si vybírají i jiné překážky. Například Hadí příkop. Pád žokeje zaznamenaný v roce 1956
Autor: ČTK
Na 61. ročník Velké pardubické – který se konal 22. října 1950 - se přišlo podívat 50 tisíc diváků. V hlavním dostihu tehdy zvítězil kůň Var v sedle s jezdcem Josefem Jungmanem.
Autor: ČTK
Už v roce 1948 má svět jasno. Velká pardubická získává definitivně pověst nejdelšího a nejtěžšího překážkového dostihu evropské pevniny, a po Velké liverpoolské je považována i za tu nejtěžší dostihovou dráhu světa.
Autor: ČTK
Závod v roce 1949 doprovázel také politický zlom, kdy byl dostihový sport novým režimem prohlášen za buržoazní zábavu, což vedlo k postupnému omezování chovů a mezinárodní účasti.
Autor: ČTK
První poválečná Velká pardubická se uskutečnila v roce 1946 a podle dobových údajů ji sledovalo přibližně 60 tisíc diváků. Před obnovením dostihů museli organizátoři opravit poškozené závodiště, na kterém po bombardování nedaleké rafinerie zůstalo 41 kráterů.
Autor: ČTK
V poválečných desetiletích se na Velké pardubické výrazně prosazovali také koně a jezdci ze Sovětského svazu. K jejich úspěšným reprezentantům patřil například Epigraf, který slavný dostih vyhrál třikrát za sebou v letech 1957 až 1959.
Autor: ČTK
Jednu z nejvýraznějších dvojic v historii Velké pardubické vytvořili kůň Korok a žokej Václav Chaloupka. Společně zvítězili v letech 1969, 1971 a 1972, přičemž Chaloupka přidal čtvrtý triumf v roce 1977 s koněm Václavem.
Autor: ČTK
Výjimečné místo v historii Velké pardubické patří ryzákovi Železníkovi, který dokázal slavný dostih vyhrát čtyřikrát. V letech 1987, 1988, 1989 a 1991 jej k vítězství dovedl Josef Váňa a společně se stali jednou z nejslavnějších dvojic českého dostihového sportu.
Autor: ČTK
Vedle hlavního dostihu patří k programu další dostihová klání a pro diváky jsou důležitou součástí dne také atmosféra tribun, setkávání a slavnostní vyhlašování vítězů.
Autor: ČTK
Velká pardubická se od svého založení v roce 1874 stala jedním ze symbolů českého sportu a každý další ročník připomíná její mimořádně dlouhou historii. V neděli 11. října 2026 je na programu již 136. ročník.
Autor: Profimedia.cz