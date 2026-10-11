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Výsledky voleb
Třicet nejčastějších chyb při praní prádla. Jak ušetřit oblečení i peníze
Praní je zdánlivě banální úkon. Ale i při něm často chybujeme a zbytečně si snižujeme životnost prádla i pračky samotné.
KVÍZ: Odkud se vzala becherovka nebo fernet? Vyznáte se v tvrdém alkoholu?
Historie a receptury českých lihovin nabízí spoustu fascinujících detailů od tajných směsí bylin až po tradiční ovocné destiláty. Tento kvíz prověří znalosti o původu, hlavních surovinách i...
Co nosili pošťáci v kabelách? Unikátní fotky i „lechtivé“ pohlednice
Světový den pošty se připomíná každý rok 9. října, jako připomínka vzniku světové poštovní unie (UPU) v roce 1874 ve švýcarském Bernu. Podívejte se na unikátní historické snímky poštovních...
Smrtící krásky, které můžete mít doma nebo na zahradě. Je dobré o nich vědět
Kvetou na zahradách, rostou podél lesních cest a některé právě máme dokonce i doma v květináči. I když vypadají krásně, mohou být velmi nebezpečné. Obsahují totiž jedy, které mohou ohrozit život.
Kde rostou houby: mapa ČHMÚ zčervenala, zelená zůstala jen tři místa
Podzimní houbařská vlna v Česku odeznívá. Celorepublikový průměr mykoindexu klesl je na 22 bodech ze 100 a na většině území jsou teď podmínky pro růst hub špatné. Červeně svítí i mapa...
Za 135 ročníků přinesla Velká pardubická zlomené kosti, tragédie i velké triumfy
Velká pardubická je nejtěžší a nejstarší cross-country dostih v kontinentální Evropě, jehož minulost sahá až do roku 1874. A vlastně ještě o kousek hlouběji. V neděli 11. října 2026 je na programu...
Konec trávníků v Čechách? Designérka zahrad o změnách vlivem extrémů počasí
Dana Makrlíková navrhuje zahrady přes 20 let. Za tu dobu se zásadně proměnily požadavky lidí na to, jak by měl prostor u jejich domu vypadat. Čemu dnes dáváme přednost a na co si dát při plánování...
Muškát může přezimovat i v temném sklepě. Jara by se tam nedočkal olivovník
V létě mohou stát vedle sebe na terase, na zimu ale potřebují rozdílné podmínky. Muškát lze za určitých okolností uložit i do temného sklepa, oleandr a olivovník potřebují světlo. Jak vybrat...
Tři kroky k přípravě domu na topnou sezonu. Jen servis kotle nestačí
S příchodem prvních chladných dnů se většina majitelů rodinných domů i chalup pouští do tradičních podzimních rituálů. Volají servisním technikům, shánějí kominíky a připravují topnou soustavu na...
Panda nosila půl roku rovnátka jako dítě. Srovnala se jí křivá čelist?
Na první pohled vypadají jako rovnátka pro dítě. Jen jejich pacient váží desítky kilogramů, živí se bambusem a má černobílý kožich. Čtyřletý panda Pej-sia je dostal kvůli křivé čelisti a po půl roce...
Co nosili pošťáci v kabelách? Unikátní fotky i „lechtivé“ pohlednice
Světový den pošty se připomíná každý rok 9. října, jako připomínka vzniku světové poštovní unie (UPU) v roce 1874 ve švýcarském Bernu. Podívejte se na unikátní historické snímky poštovních...
Pohlreich s Mexikáncem křísili v Ano, šéfe! mexickou restauraci bez chuti
Když Zdeněk Pohlreich dorazil začátkem letošního léta na plzeňské Slovany, našel skomírající mexickou restauraci, kde na bohaté dekorace doslova usedal prach, a v kuchyni to jelo sice rychle, ale bez...
OBRAZEM: Rybáři soutěží na Nových Mlýnech, kapří obři mají bezmála 30 kilo
Na Novomlýnské nádrži se do soboty koná desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell. Závod pod pálavskými kopci je výzvou pro opravdové profesionály. Pod vodní hladinou se skrývá...
Kde rostou houby: mapa ČHMÚ zčervenala, zelená zůstala jen tři místa
Podzimní houbařská vlna v Česku odeznívá. Celorepublikový průměr mykoindexu klesl je na 22 bodech ze 100 a na většině území jsou teď podmínky pro růst hub špatné. Červeně svítí i mapa...
Co se na podzim neřeže? U čtyř keřů přijdete o celé příští kvetení
Podzimní úklid zahrady láká k radikálnímu zastřižení všeho, co po letní sezóně zbylo. Jenže hortenzie velkolistá, šeřík, zlatice nebo levandule na podzim vyžadují zcela odlišný přístup. Pokud je v...
Pronájem 3+1 s lodžií, ul. Orlí, Havířov-Šumbark
Orlí, Havířov - Šumbark, okres Karviná
10 000 Kč/měsíc
Pekelné nadpřirozené bytosti jsou mezi námi. Zvířecí svět jimi hýří
Čerti a ďasové většinou patří do pohádek a strašidelných příběhů. Tak proč se nesvézt na pekelné vlně a nepodívat se na několik tvorů, kteří mají nadpřirozené bytosti v názvu? Jejich skutečné...
Vypadá efektně, ale vybírejte ho pečlivě. Ať nemáte ze zahrady bambusový háj
Chcete dodat své zahradě trochu exotiky? Zasaďte si bambus. Vypadá skvěle, je stále zelený a při dobré péči vás bude těšit spoustu let. V Asii bambus patří k tradičním symbolům štěstí, a i pro vás...