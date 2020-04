Doma zavření Britové zatoužili po společnosti, zvířecí útulky se radují

Týden před všeobecnou karanténou, kterou vláda nařídila 23. března, opustilo útulky v londýnské čtvrti Battersea 86 psů a 69 koček, což je více než dvojnásobek ve srovnání s loňským rokem.

„Adoptován byl velký počet psů, pro které jsme dříve nemohli nalézt domov,“ raduje se Steve Craddock, který vede útulek v Battersea.

Od vyhlášení karantény se v obci uzavřelo pět útulků, ale lidé žádají o adopci přes internet. „Zároveň neregistrujeme nárůst počtu opuštěných zvířat, a to je povzbudivé,“ konstatuje Craddock a dodává, že Británie je zemí, která zvířata zbožňuje.

Tento jev pozoroval i Kennel Club, známé britské sdružení zasvěcené psům, který konstatoval prudký vzrůst zájmu. Na jeho internetových stránkách vzrostl počet žádostí o koupi štěněte v únoru a v březnu o 53 procent. Týden před vyhlášením karantény dosáhly žádosti vrcholu: bylo jich o 84 procent více ve srovnání se stejným týdnem před rokem.

Nejvíce lidé žádají tři rasy: labradory, kokršpaněly a zlaté retrívry. „To je obrovský nárůst. Lidé nyní tráví více času doma a říkají si, že by mohli mít psa,“ vysvětluje Bill Lambert z Kennel Clubu.

Klub však varuje před „impulzivní“ koupí psa. „Lidé se rozhodují podle aktuální situace, ale ta se změní, až se zase vrátí do práce. Štěňata, ale i starší psi by neměli být dlouho ponecháváni o samotě,“ upozorňuje. Zdůrazňuje blahodárný vliv domácího zvířete v době pandemie, která přispívá k pocitům úzkosti a izolace.

„Je prokázáno, že psi zlepšují lidské zdraví, je to dobrý způsob, jak snížit krevní tlak. Zvíře vnáší klid do domácnosti a vede lidi k tomu, aby se na něco soustředili, zvláště v těchto těžkých chvílích. Obzvláště to platí o lidech žijících osaměle,“ uvádí.

Britové se nespokojili s tím, že se na karanténu vyzbrojili zásobami toaletního papíru, myslili rovněž na svá zvířata. Obchody s potřebami pro zvířata, které jsou na seznamu těch, které mohou zůstat otevřené, registrují rekordní zájem.

Obchodní řetězec Pets At Home tak zaznamenal v březnu výjimečnou úroveň poptávky, jak v kamenném obchodě, tak na internetu. Oznámil však, že finanční perspektivy pro období 2020/2021 zůstávají nejisté. Koupě psa je v této době navíc kvůli restrikcím vyvolaným pandemií složitější.



Bill Lambert soudí, že je lépe vyčkat konce karantény, a pak teprve o pořízení psa rozhodovat. „Doufáme, že někteří lidé, kteří v této době pracují z domova, najdou způsob, jak v této formě zaměstnání pokračovat, až karanténa skončí,“ vysvětluje Lambert. Lidé by v takovém případě mohli mít více času, aby se zaobírali svými zvířaty.