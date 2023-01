Výkyvy zimního počasí ničí včely. Nemají potravu a snáz podlehnou virózám

„Včelí společenství žije v nějakém ročním cyklu. Přes zimu jsou včely uspořádané v jakémsi klubku, nedělají nic, jenom zahřívají matku, aby přežila zimu. Ta neklade vajíčka; až po zimním slunovratu se to začíná měnit – naklade denně několik jednotek až desítek vajec, jak se cyklus začíná proměňovat a prodlužuje se den,“ popisuje Jan Rožánek z Českého svazu včelařů.

Jakmile se stane to, co proběhlo teď na konci prosince, klubko se rozvolní a včely se venku vyprázdní, takzvaně vypráší. Jenže jakmile to teplo trvá delší dobu, je to signál pro matku, aby začala klást větší počet plodů, které včely musí krmit.

Jenže když pak přijde zákonitě ochlazení, ten chomáč se stáhne, aby zajistil dost tepla i pro plody. Když jsou larvy na okraji, zemřou, a to oslabuje celé včelstvo.

V důsledku je to podobné jako u člověka – jakmile je oslabený, snáze se ho „chytí“ jakékoli virové nebo bakteriální onemocnění. Takže energeticky jsou takovéto výkyvy teplot velmi vysilující. Nakonec se může stát, že dojde až ke kolapsu včelstva.

„Včera jsem byl u včel a nosily pyl. To znamená, že matka začala nést plody a včely se pokoušely je krmit. Šel jsem se podívat, co kvete, a byla to líska. Pyl je v tomto období nekvalitní, jenže včely ho berou, protože je to lepší než nic,“ popisuje Rožánek.

Jenže nemají nektar, takže čerpají z medných a cukerných zásob. A když se bude takto měnit počasí, může se stát, že nevydrží zimu a podlehnou hladu, anebo podlehnou jako oslabení jedinci nemocem.

Včelaři obecně dělají první prohlídku včelstev, pokud na jaře teploty stoupnou na deset až dvanáct stupňů Celsia. Ale je obvyklé, že sledují včelstva průběžně, zvlášť když jsou podmínky neobvyklé.

„Jakmile vidí, že je v podmetu (dno úlu – pozn. red.) větší množství mrtvých včel, je to první signál, že něco není v pořádku. Mohou jim pro jistotu doplnit cukerné zásoby, ale nakonec je to stejně jenom na přírodě,“ říká včelař.

Stručně shrnuto: když je normální zima, je pro včelaře lepší nijak včely neotravovat a nechat je být. Když to probíhá jako během této zimy a včely vylétají, je lepší úly kontrolovat, sbírat vzorky zimní měli (směsný odpad na dně úlu) kvůli varroáze a zároveň kontrolovat množstvích mrtvých včel v podmetu.