Šílené ztráty na včelstvech? Ani oteplování či chemie, ale chovatelé, říká vědec

Když jsme se domlouvali na rozhovor, napsal jste mi do e-mailu: „Pozor na otázku, z čeho dělají včely med.“ Proč?

Jsem alergický na odpověď „z pylu“, kterou slýchám dokola už 60 let a vyhazuji za to studenty od zkoušky. Pyl je přece pohlavní buňka rostliny, taková rostlinná spermie, dejme tomu, tedy v podstatě DNA, bílkovina a pouzdro. A co to má společného s medem? Jak by se z pylu mohl stát med?

Kdybych měl zvíře, nenakrmil ho a umřelo by mi hlady a přišlo by se na to, budu za to nejspíš i popotahován. Zatímco o týrání včel se neuvažuje, protože jsou to bezobratlí.