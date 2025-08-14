Jak vlastně vznikl tento unikátní projekt?
Na podzim mě oslovil pan Zálešák, který má na Klínovkách farmu a chová skot. Měl zájem zkusit včelaření ve výšce 1 200 metrů nad mořem, a to celoročně. Cílem je zjistit, jak se včely v takových podmínkách chovají, protože je to v podstatě unikátní pokus. Včely se sice do hor převážejí, ale pouze na sezonu, na zimu se vždy svezou dolů. My zkoušíme, co se stane, když tam zůstanou po celý rok.
Proč je to vlastně důležité? A proč se do toho pouštíte?
Vzhledem k tomu, jak se mění klima, dochází k oteplování. Včely v nížinách nezimují tak, jak by měly, což vede k jejich oslabení a úhynům na různé nemoci, především na varroázu. Roztoč Varroa destructor přenáší virová onemocnění. Když včely zimují v klidu, vytvoří takzvaný zimní chumáč a jsou silné. Ale v nížinách, kde je teplo, se chumáč neustále rozvolňuje, včely létají ven a slábnou. V takových nadmořských výškách, jako jsou Klínové boudy, se zimování prodlouží, což by pro včely mohlo být přirozenější.