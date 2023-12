Deset nebezpečí, kterými Vánoce mohou ohrozit vašeho domácího mazlíčka

Pozor na mlsání

S pamlsky buďte u mazlíčků opatrní.

Vánoce máme za dveřmi a s nimi přichází i spousta pečení, vaření, večeří, hostin. Mnoho lidí má tendence „gastronomicky přilepšovat“ i svému mazlíčkovi. A od stolu dostává jídlo, které by normálně nejedl.

Jednak to není výchovné a zdravé (měli by mít pouze potravu určenou jim). Navíc je mnoho „lidských“ potravin, která jsou pro ně velmi nebezpečné a mohou jim způsobit zdravotní potíže. Pamatujte si, že pes je především masožravec a podle toho by měla vypadat jeho strava i „mlsání“.