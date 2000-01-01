náhledy
Richard Krajčo (48), frontman kapely Kryštof, se před dvěma lety pochlubil snímkem, na nějž si s manželkou Karin přizvali rodinné mazlíčky, nebo spíš pořádné mazly. Tomu se říká početná smečka.
Autor: IG
Olga Menzelová (47), producentka a někdejší manželka zesnulého režiséra Jiřího Menzela, si nedokáže představit Vánoce bez svého čtyřnohého mazlíčka Becky. Své chlupaté kuličky štěstí.
Autor: IG archiv
Monika Absolonová (49) a její teplo domova. Držitelka bronzového Českého slavíka pravidelně nechává fanoušky nahlédnout do soukromí. Během vánočních svátků roku 2021 sdílela roztomilou fotografii s tehdy ještě maličkými syny Tadeášem a Matoušem i čtyřnohým kamarádem Jonášem, u něhož bohužel letos v říjnu zjistil veterinář nádor.
Autor: IG
Kateřina Brožová (57) má netradičního zvířecího parťáka. Ačkoli se většina známých osobností nechává zvěčnit na vánočních snímcích s kočkami nebo psy, herečka loni těsně před Štědrým dnem pojala sváteční fotografii po svém aneb dáma s koněm a stromečkem.
Autor: IG
Moderátor Honza Musil (58) je ve sdílení snímků velice aktivní, proto není divu, že před loňskými Vánoci přidal i fotografii s vánoční atmosférou. S manželem Jakubem oblékli stejná vánoční trika s psí tematikou a přibrali k sobě pochopitelně i chlupatého miláčka. Psů mají ostatně plný dům.
Autor: IG
U vánočního stromečku se nechala v minulosti zvěčnit i bývalá první dáma Dagmar Havlová (72). Vedle kamarádky Zity a milované fenky Jackie působí nadmíru uvolněně a spokojeně.
Autor: IG
Marika Gombitová (69), slovenská zpěvačka, je známou milovnicí psích parťáků. Uštěkaní mazlíčci jí dělají velkou radost a tráví s ní každoročně Vánoce. Ačkoli se letos musela vypořádat s odchodem svého milovaného pejska Lásky, na podzim dostala nového. Letošní Vánoce tedy prožívá v novém složení domácnosti.
Autor: IG archiv
Veronika Žilková (64) a její Vánoce ve znamení vtipných oblečků. Herečka loňské vánoční fotografie pojala se smyslem pro humor. Psím miláčkům oblékla tematické svetříky a kocourovi nadělila oblek elfa. Nikoliv překvapivě však kocour protestoval a nebyl nadšený. Zda se pomstil tím, že prolil drápkem hereččinu krev, se neví.
Autor: IG
Anna Kadeřávková (28), někdejší herečka a nyní spíše influencerka, svému pudlíku Caesarovi před Vánoci dopřává péči ve speciálním psím salonu. Snímkem, kde má na sobě chlupáč obří mašli a pózuje u stromečku, rozněžnila spoustu fanoušků. Jestli se ho někdo ptal, zda by se místo toho radši nešel vyválet třeba v… blátě, se neví.
Autor: IG archiv
Fotografií svého miláčka u vánočního stromečku se pochlubila také Heidi Janků (63), zpěvačka hitu Když se načančám. Její milovaný knírač Eda je prostě členem rodiny. Její kníratý hlídač o Vánocích rozhodně nepřijde zkrátka.
Autor: IG
Patricie Solaříková (36) popřála hezké svátky svým sledujícím před dvěma lety tehdy ještě jako vdaná paní Pagáčová. Na fotografii nemohla chybět dcera Bibi v šatičkách ani dva psí parťáci. Taková Patricina trojnásobná láska u jednoho stromečku.
Autor: IG
Tomáš Klus si Vánoce užívá hned s několika psími parťáky (viz článek o snové lesní zahradě Tamary a Tomáše Klusových)). Nicméně na tomto snímku je u stromečku s kolegou Danielem Vymětalem Krejčíkem při příležitosti představení muzikálu Klan Baťa.
Autor: Museum Kampa