V Londýně kouří už i veverky. Odhozené vapy jsou hrozbou i po zákazu prodeje

Zuzana Stiboříková
  4:00
Na sociálních sítích se objevily záběry dvou veveřích delikventek, které se zmocnily odhozených elektronických cigaret. Nechtěně tak upozornily na další nebezpečí, které mohou jednorázové „vapy“ představovat, přestože byl jejich prodej v Británii zakázán.

Ilustrační obrázek | foto: Shutterstock

Zda jsou elektronické cigarety zdravější než klasické, je velmi aktuální téma. Sladké ovocné příchutě však nejsou nevhodným lákadlem jenom pro děti, ale také pro zvířata, která použité „vapy“ najdou.

Veverky jsou roztomilé, ať dělají cokoli. Nebo ne?

Britský deník Telegraph před nedávnem upozornil na video, které koluje internetem a v němž šedá veverka z jižního Londýna drží v tlapkách kuřácké zařízení. Podobné video pak sdílel i uživatel TikToku z Filadelfie. Pravděpodobně však není na vině závislost na nikotinu, ale lákavé ovocné příchutě.

OBRAZEM: Ohrožené britské veverky zapózovaly před i za fotoaparátem

Můžeme se tomu zasmát a říct si, že moderní trendy se nevyhýbají nikomu, když nachytáme své bývalé vzory Chipa a Dalea s cigaretou. A kdo jiný by měl kouřit „ekologicky“, než členové Rychlé roty, která představovala etickou policii našeho dětství a pomáhala spoluutvářet naše hodnoty? Jenže když se zamyslíme na důsledky, už nám situace zdaleka tak vtipná nepřijde.

TT’S TIKTOK @tts_tiktok22

Squirrel smoking a vape in my yard #fyp#squirls#phillytiktok#fypシ #blowthisup

25. března 2026 v 13:57, příspěvek archivován: 25. března 2026 v 13:57

Nebezpečí je větší než pro lidi

Zatímco nikotinový zápach klasických cigaret volně žijící zvířata spíše odpuzuje, ovocná aromata je mohou přitahovat. Podle odborníků při okusování odhozených elektronických cigaret tak zvířata konzumují nejen nikotin, ale také mikroplasty a další chemické látky, které jejich organismu rozhodně neprospívají. Existují i případy úhynu domácích mazlíčků, kteří elektronickou cigaretu spolkli nebo se otrávili její náplní.

Deník New York Post uvádí, že na celou situaci reagovala Královská společnost pro prevenci krutosti ke zvířatům (RSPCA), která upozornila na nebezpečí volně ležících e-cigaret pro zvířata a současně vyzvala kuřáky, „aby si své odpadky nechali, dokud nebude příležitost je bezpečně a zodpovědně zlikvidovat.“

Tři oříšky pro veverku? Až polovina veverek u nás ořechy zřejmě ani nezná

Ačkoli jsou varování na místě a síla sociálních sítích nekonečná, těžko říct, zda si je kuřáci vezmou k srdci a nebude třeba přistoupit k radikálnější formě kampaně po vzoru varovných fotek na krabičkách klasických cigaret. Obě veverky by se tak mohly stát hlavními tvářemi boje za bezpečnější svět.

V Londýně kouří už i veverky. Odhozené vapy jsou hrozbou i po zákazu prodeje

Ilustrační obrázek

Na sociálních sítích se objevily záběry dvou veveřích delikventek, které se zmocnily odhozených elektronických cigaret. Nechtěně tak upozornily na další nebezpečí, které mohou jednorázové „vapy“...

