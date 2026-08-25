Trojská zoo chová koně Převalského od roku 1932 a od roku 1959 vede jejich mezinárodní plemennou knihu. Přepravu koní Převalského do Kazachstánu zoo zahájila v roce 2024. Dosud uskutečnila tři transporty, při posledním z nich letos v červnu přepravila do Kazachstánu osm koní. Cílem projektu je obnovit v oblasti životaschopnou populaci tohoto ohroženého druhu a vrátit ho do míst jeho původního výskytu.
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Hříbě zatím spolu s dalšími klisnami obývá takzvanou aklimatizační ohradu v reintrodukčním centru Alibi na okraji rezervace Altyn Dala. Podle prvních pozorování je zdravé, pije mateřské mléko a jeho matka se o něj příkladně stará. „Neustále je mu nablízku, energicky si ho hájí před zájmem ostatních klisen a pravidelně ho nechává pít mateřské mléko,“ popsal Mašek.
Připomeňte si hříbata, která se díky Zoo Praha narodila v Mongolsku:
„Narození hříběte je jeden z mnoha kroků na cestě k úspěšné reintrodukci tohoto druhu do volné přírody Kazachstánu, jde však o milník zásadní a také velmi radostný a hmatatelný,“ uvedla ředitelka Zoo Praha Lenka Poliaková. Uvedla, že návrat koně Převalského do míst jeho původního výskytu je náročný a plný výzev a narození hříběte podle ní dodává všem, kteří se na projektu podílejí, energii k dalšímu snažení.
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Hřebeček je prvním mládětem koně Převalského v oblasti, ze které tento poslední divoký kůň planety vymizel před více než 200 lety. Důvodem jeho vyhubení byl především lov a tlak ze strany farmářů a chovatelů domácích zvířat. V přírodě byl později vyhuben úplně a přežil díky chovu v lidské péči.
V příštích týdnech by v Kazachstánu mohla přibýt další hříbata. Porod se očekává také u dalších dvou klisen v reintrodukčním centru Alibi. Na místě se o koně starají pracovníci Asociace pro ochranu biodiverzity Kazachstánu (ACBK).
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Kůň Převalského je posledním žijícím druhem divokého koně, z přírody vymizel koncem 60. let minulého století, v lidské péči ale byla stabilně rostoucí populace, která umožnila reintrodukci druhu nejprve do Číny a pak do Mongolska.
Do stepí Altyn Dala chce podle dřívějších informací postupně převézt zhruba 40 koní, nyní jich tam je i s hříbětem 22. Na převozech spolupracuje také Tierpark Berlín, který koně Převalského rovněž chová.
V pražské zoo a v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově se narodilo přes 260 hříbat. Celkem je v evropském chovném programu podle dřívějších informací asi 830 koní Převalského, další jsou mimo tyto programy.
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