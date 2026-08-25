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Po 200 letech se v Kazachstánu narodilo hříbě koně Převalského

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  14:53
Hříbě koně Převalského se narodilo 22. srpna ve Zlaté stepi v oblasti Altyn...

Hříbě koně Převalského se narodilo 22. srpna ve Zlaté stepi v oblasti Altyn Dala ve středním Kazachstánu. | foto: Zoo Praha

Pražská zoologická zahrada vypustila čtyři hřebce koně Převalského do...
Pražská zoologická zahrada vypustila čtyři hřebce koně Převalského do...
Pražská zoologická zahrada vypustila čtyři hřebce koně Převalského do...
Pražská zoologická zahrada vypustila čtyři hřebce koně Převalského do...
16 fotografií
Ve středním Kazachstánu se po víc než 200 letech narodilo hříbě koně Převalského. Hřebeček přišel na svět 22. srpna v oblasti Altyn Dala, kam Zoo Praha vrací koně v rámci projektu obnovy jejich populace ve volné přírodě. Jeho matkou je klisna Tessa z berlínské zoo, otcem hřebec Zorro z pražského chovu.

Trojská zoo chová koně Převalského od roku 1932 a od roku 1959 vede jejich mezinárodní plemennou knihu. Přepravu koní Převalského do Kazachstánu zoo zahájila v roce 2024. Dosud uskutečnila tři transporty, při posledním z nich letos v červnu přepravila do Kazachstánu osm koní. Cílem projektu je obnovit v oblasti životaschopnou populaci tohoto ohroženého druhu a vrátit ho do míst jeho původního výskytu.

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Hříbě zatím spolu s dalšími klisnami obývá takzvanou aklimatizační ohradu v reintrodukčním centru Alibi na okraji rezervace Altyn Dala. Podle prvních pozorování je zdravé, pije mateřské mléko a jeho matka se o něj příkladně stará. „Neustále je mu nablízku, energicky si ho hájí před zájmem ostatních klisen a pravidelně ho nechává pít mateřské mléko,“ popsal Mašek.

Připomeňte si hříbata, která se díky Zoo Praha narodila v Mongolsku:

„Narození hříběte je jeden z mnoha kroků na cestě k úspěšné reintrodukci tohoto druhu do volné přírody Kazachstánu, jde však o milník zásadní a také velmi radostný a hmatatelný,“ uvedla ředitelka Zoo Praha Lenka Poliaková. Uvedla, že návrat koně Převalského do míst jeho původního výskytu je náročný a plný výzev a narození hříběte podle ní dodává všem, kteří se na projektu podílejí, energii k dalšímu snažení.

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Hřebeček je prvním mládětem koně Převalského v oblasti, ze které tento poslední divoký kůň planety vymizel před více než 200 lety. Důvodem jeho vyhubení byl především lov a tlak ze strany farmářů a chovatelů domácích zvířat. V přírodě byl později vyhuben úplně a přežil díky chovu v lidské péči.

V příštích týdnech by v Kazachstánu mohla přibýt další hříbata. Porod se očekává také u dalších dvou klisen v reintrodukčním centru Alibi. Na místě se o koně starají pracovníci Asociace pro ochranu biodiverzity Kazachstánu (ACBK).

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Kůň Převalského je posledním žijícím druhem divokého koně, z přírody vymizel koncem 60. let minulého století, v lidské péči ale byla stabilně rostoucí populace, která umožnila reintrodukci druhu nejprve do Číny a pak do Mongolska.

Do stepí Altyn Dala chce podle dřívějších informací postupně převézt zhruba 40 koní, nyní jich tam je i s hříbětem 22. Na převozech spolupracuje také Tierpark Berlín, který koně Převalského rovněž chová.

V pražské zoo a v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově se narodilo přes 260 hříbat. Celkem je v evropském chovném programu podle dřívějších informací asi 830 koní Převalského, další jsou mimo tyto programy.

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