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Štěňata alespoň jednou za život? Kastrace může feně zachránit život, říká veterinářka

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Hana Adamčíková v ordinaci | foto: Gemini

Marek Burza
Veterinární medicína není jen o léčbě zvířat. Každý den přináší náročná rozhodnutí, silné emoce a velkou odpovědnost za pacienty i jejich majitele. Právě dlouhodobý tlak, se kterým se veterináři setkávají, je jedním z důvodů, proč se v oboru stále častěji mluví o vyhoření a psychické zátěži.

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Hana Adamčíková vede tým veterinářek v aplikaci uVeterináře, kde mohou majitelé domácích mazlíčků získat odbornou radu od veterináře 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. Díky každodennímu kontaktu s tisíci dotazů dobře zná situace, kdy jsou lidé vystrašení, pod tlakem a hledají okamžitou pomoc pro zvířecího parťáka. V rozhovoru otevřeně popisuje, jak veterináři zvládají emočně vypjaté situace, proč je jejich práce psychicky náročná a jaké výzvy přináší péče o zvířecí pacienty i komunikace s jejich majiteli.

Existuje moment ve vaší kariéře, kdy jste vážně uvažovala o tom, že s praxí nadobro skončíte?
Popravdě řečeno, takových momentů bylo víc. A asi všechny vycházely z náročných situací na pohotovosti, kdy jsme často vystaveni obrovskému stresu. Tím, že obecně pohotovostí neustále ubývá, je o to větší tlak na nás veterináře, kteří ještě sloužíme. O víkendech a nocích jsme přetížení. Lékař je většinou na čtyřiadvacetihodinovou službu pouze se sestřičkou a mnohdy neřeší „jen“ medicínu, ale i různé vedlejší záležitosti typu: majitel nemá dostatek peněz na ošetření, jak doma zvládnou péči o ošetřené zvíře a podobně.

Neempatický člověk by pravděpodobně veterináře dělat ani nemohl.

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