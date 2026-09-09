Co vás přimělo k tomuto kroku?
Několik kauz s desítkami, až stovkami psů, kteří uvízli v právním vakuu a my v útulcích nemohli udělat nic proto, abychom jim urychlili cestu k novým, trvalým majitelům, protože nám to neumožňoval zákon. Často jde o malá populární plemena – čivavy, krysaříci, jorkšíři, kavalíři, a různí kříženci malých plemen.
Z jakých podmínek k vám psi přicházejí?
Zvířata často žijí namačkána na malém nevyhovujícím prostoru či v ohrádkách uvnitř nevětraného rodinného domu. Poslední kauza, ze které u nás máme psy, je 164 psů z mladoboleslavska z května 2026. Všichni psi jsou teď v několika útulcích v tzv. předběžné náhradní péči.
Jak dlouho čekají psi na adopci?
Štěňata a malí pejsci by našli domov velmi rychle, taky o fenky je všeobecně větší zájem. Ale nemůžeme je předat do adopce, dokud nejsou právně volní. To je největší komplikace celého případu. Současné zákony totiž neumožňují odebraná zvířata rychle adoptovat, takže psi musí trávit dlouhé měsíce či roky v útulcích jak
Jezevčík, jemuž páníček po nastartování přejel autem obě zadní nohy a pak se ho zřekl kvůli vysoké ceně za operaci. Ten má naději na adopci.
o „předmět doličný“, místo aby šli do nových rodin. Dokud soud nebo správní orgán nerozhodne o propadnutí „předmětu doličného“ státu, čekají v útulku. Právě proti tomuto zdlouhavému postupu jsme odstartovali celorepublikovou kampaň Pusť je domů s cílem změnit legislativu.
Jsou opravdu všichni psi jenom z množíren?
Některým zemřel páníček a neměl se o ně kdo starat, jiní jsou nalezenci, kteří se zaběhli a nelze najít vlastníka. Máme tady i psa, kterému majitel po nastartování auta nedopatřením přejel obě zadní nohy. Zlomeniny vyžadovaly chirurgický zákrok za několik desítek tisíc korun, což majitel odmítl a psa se zřekl. Veterinář usoudil, že jezevčík je ještě mladý a operaci zvládne. Nyní se uzdravuje, až bude v pořádku nabídneme psa k adopci. Tito psi jsou často právně volní, oproti zvířatům, která byla odebrána příslušnými úřady/orgány.
|
Neznají trávu ani modré nebe. Pokusní psi z laboratoří se roky nedostali ven
Když v televizi vidíme, jak psy odvážejí z množírny, většinou to považujeme za vyřešený problém...
Bohužel to tak není. Původní vlastník by se musel zvířat oficiálně vzdát, abychom je mohli nabídnout k adopci. Pokud to odmítne, musí o propadnutí rozhodnout soud nebo správní řízení. Proto trvá měsíce, ale často i roky, než zvířata přestanou patřit původnímu majiteli a mohou být adoptována.
Chcete zdravého psa konkrétního plemene?
Nechte si poradit od zkušenějších a znalých situace na trhu. Buď kontaktujte přímo vybranou chovatelskou stanici, nebo hledejte výhradně inzeráty, ve kterých je uvedeno, že jde o zvíře s PP neboli průkazem původu. „Určitě se vyhněte podezřele levným nabídkám. Pokud někdo prodává „čistokrevné štěně bez PP“ za desítky tisíc, je velmi pravděpodobně z množírny, takže nemáte tedy jistotu, že z něho vyroste zdravý pes. Možná ušetříte, ale za veterinární léčbu utratíte mnohem více, než kolik jste za štěně zaplatili. Navíc podpoříte obchod se zvířaty, která žijí v otřesných podmínkách,“ vysvětluje Michaela Zemánková, která mj. zvířata z takových množíren zachraňuje.
Proč se na pravomocné rozhodnutí čeká tak dlouho?
Vlastníci množíren a majitelé týraných psů využívají všech právních kliček a často cíleně zdržují soudní nebo správní řízení, odvolávají se, zpochybňují důkazy veterinární správy...
Péče a léčba psů z jedné kauzy stojí i 14 milionů
Množírna je často na vesnici, kde si místní skoro „vidí do talíře“, sehnat důkazy by tedy neměl být problém...
Lidé nebývají lhostejní, ale množírny jsou obvykle velmi dobře maskované a na první pohled nepoznáte, že ve stodole nebo v domě živoří desítky až stovky psů. Většinou jsou zavření uvnitř a z ulice není štěkání slyšet. A i když někdo upozorní veterinární správu nebo přímo policii, nikdo nemůže vejít do objektu bez souhlasu majitele. Maximálně lze vstoupit na pozemek, kam majitel množírny vypustí jen několik psů v dobrém stavu a formálně je tedy všechno v pořádku. Vstup do objektu je možný jenom se soudním příkazem, ale soud musí mít důkazy a vydání příkazu nějakou dobu trvá.
Fenka pudla odebraná chovatelce kvůli zanedbání péče. Vpravo stejná fenka po několika týdnech, kdy jí v útulku Dogpoint udělali základní ošetření, ostříhali srst i drápky a nasadili speciální výživu.
A proč zdržují konfiskaci majitelé zanedbaných nebo týraných psů? Vždyť platit si měsíce nebo i roky právníka není zrovna levné.
Někteří lidé mají doma i desítky psů, které bezmezně milují a za žádnou cenu se jich nechtějí vzdát. Zvířata jsou často hodně zanedbaná, ale jejich majitelé věří, že jim dávají tu nejlepší péči.
Jiní považují psa za svůj majetek a usilovně brání soudu nebo správnímu orgánu, aby o jejich vlastnictví někdo rozhodoval. Odmítají připustit jakékoliv týrání, protože podle nich je pes v pořádku. Má co žrát a trvale připoutaný řetězem je proto, aby neutekl. Zvířata také často týrá někdo s pocitem méněcennosti nebo nejistoty. A znám i případy spojené se sadismem.
Nezdržují vynesení rozsudku i proto, že mohou skončit ve vězení, vždyť za týrání zvířat je maximální trest až šest let nepodmíněně?
Podle mě se postihu nebojí, soudy většinou odsoudí pachatele k podmínce, k zákazu činnosti nebo peněžité pokutě. A zaplatit stotisícovou sankci není pro majitele množíren problém. Dohledali jsem v inzerátech, že nabízejí štěňata za cenu okolo 20 až 50 tisíc korun a za měsíc prodají třeba i 10 zvířat. Náklady na provoz množírny jsou přitom nízké, protože štěňata nejsou očkovaná, odčervená, dostávají nejlevnější potravu…
|
VIDEO: Daní za roztomilost módních psích plemen je jejich utrpení
Jak se iniciativa Pusť je domů snaží změnit dosavadní komplikované předávání psů do adopce?
Dlouhodobá péče o zanedbané a týrané psy i jejich léčba stojí miliony. Například pokud je z jedné kauzy odebráno 100 psů a péče za jedno zvíře stojí okolo 200 korun denně, tak za měsíc už to je 600 000. A když se taková kauza táhne dva roky, jste na 14 milionech. A podobných případů je několik ročně. Podstatnou část platí obec s rozšířenou působností, která si může zažádat o proplacení ministerstvo zemědělství, hodně také pomáhají soukromí dárci, protože celou potřebnou péči o tato zvířata stát nepokryje. Požadujeme proto změnu zákona tak, aby majitel(ka) množírny i lidé týrající nebo zanedbávající psy platili všechny náklady hned poté, co policie nebo veterinární správa zvířata odebrala. Pod tímto finančním tlakem by pravděpodobně rychle souhlasili s převedením zvířat do vlastnictví státu a psi by se dříve dočkali adopce. Další problém je, že lidé si po odebrání psů pořídí po krátké době nová zvířata. Chybí zde tedy statut „předběžného zákazu chovu“, aby si ještě před skončením řízení nemohli pořídit další zvířata. Navrhujeme proto výrazně prodloužit dobu, po kterou nesmí tyto osoby chovat zvířata. Nízké jsou také pokuty za týrání zvířat a provozování množíren, proto navrhujeme zvýšit minimální hranici finančních sankcí tak, aby byly pro pachatele skutečně likvidační a odstrašující.
Co už se vám podařilo?
Petici za změnu zákona podepsalo za poměrně krátkou dobu více než 20 000 lidí a další podpisy přibývají. Možná i díky tomu se podařilo přenést téma přímo do parlamentu. V textu novely jsou nyní nástroje, které přimějí policii, Státní veterinární správu a obce s rozšířenou působností vydávat rozhodnutí o osudu zvířat v řádu týdnů, nikoliv let. Nyní novelu posoudí a rozhodnou o ní poslanci.
|
Bez čipu a registrace hrozí majitelům psů vysoké pokuty, upozorňuje veterinářka
Pokud chce někdo podpořit iniciativu Pusť je domů a pomoci psům v útulku Dogpoint, co může udělat?
Přijet do útulku a po proškolení brát psy na procházky do lesa. Taky může poskytnout azyl psům, které již lze adoptovat. Kdo nemá doma vhodné podmínky pro pobyt psa, může si vybrat konkrétního „právně zablokovaného“ psa a přispívat měsíčně na jeho krmivo a nadstandardní péči. Podepsáním petice přímo na webu iniciativy zvýšíte tlak na poslance, aby novelu zákona schválili co nejdříve. Zasláním peněz na transparentní účet Dogpointu můžete přispět na nákladnou léčbu zvířat z množíren. Provozujeme také vlastní charitativní e-shop, takže nákupem triček, tašek a kalendářů financujete provoz útulku. Přijímáme také materiální dary (aktuální seznam je vždy na našem webu), pamlsky, antiparazitika, vodítka nebo deky.
Obvykle se radí nekupovat štěně v anonymním prostředí třeba u benzínové pumpy nebo na parkovišti. Když člověk dodrží toto doporučení má záruku, že nenaletí podvodníkům?
To možná platilo před několika lety. Dnes je prodej velmi promyšleně zamaskovaný. Znám případ, kdy z množírny vozili štěňata hodně daleko k jedné stařence s domkem a zahrádkou. Zájemci si přečetli inzerát, přijeli, uviděli na trávníku pobíhat mladičké psíky, zaplatili v hotovosti a vezli si mazlíčka domů. Dlouho trvalo, než se podařilo celou síť rozplést. Ukázalo se, že stařenka v inzerátech nabízí každý týden štěňata jiného plemene, to už bylo podezřelé. Podvod odhalilo teprve policejní sledování, které přivedlo kriminalisty až k sídlu množírny. Podvodníci to měli tak dobře vymyšlené, že dovezli ke stařence i fenu patřičného plemene a paní pak tvrdila, že je to matka mláďat, i když to nebyla pravda.
Co doporučujete, aby množírny nevydělávaly na tom, že je o malé psy velký zájem?
Psi se většinou kupují přes inzeráty na webu, kde je samozřejmě mohou nabízet také množírny. Hledejte proto výhradně inzeráty, ve kterých je uvedeno, že zvíře má PP, neboli průkaz původu. Určitě se vyhněte podezřele levným nabídkám. Pokud někdo prodává „čistokrevné štěně bez PP“ za desítky tisíc, je velmi pravděpodobně z množírny, takže nemáte tedy jistotu, že z něho vyroste zdravý pes. Možná ušetříte, ale za veterinární léčbu utratíte mnohem více, než kolik jste za štěně zaplatili. Navíc podpoříte obchod se zvířaty, která žijí v otřesných podmínkách. Podle mě by množírny zanikly, kdyby opadl zájem lidí o psy s nejasnou historií. Bez ohledu na to, jestli jsou s papíry, nebo bez papírů.
|
„Vzkaz všem množírnám.“ Za krutý chov psů na prodej dostala žena pět let vězení