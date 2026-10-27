Brunův příběh začal velmi smutně. Za bouřky ho někdo nechal uvázaného u kapličky. V červenci roku 2024 se dostal do psího útulku v Zábřehu na Moravě, odkud po několika měsících zamířil do nového domova. Ani ten se však nestal jeho poslední zastávkou.
Po více než roce se vrátil zpět do útulku a kvůli problémům s chováním mu hrozila eutanazie. Pracovníci útulku se ovšem rozhodli dát mu další šanci. Teď hledají člověka, který porozumí jeho povaze a pomůže mu najít skutečně trvalý domov.
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Od vystrašeného psa k velkému mazlíkovi
Brunovi jsou přibližně čtyři roky a pravděpodobně jde o křížence stafordšírského bullteriéra a sharpeie. Když ho v létě 2024 přiváželi do zábřežského útulku, měl za sebou náročný začátek.
Byl nalezen uvázaný u kapličky a na místo museli přijet policisté, kteří zajistili jeho odchyt. Všechno se navíc odehrávalo večer během bouřky, takže se velmi bál. Postupně se ukázalo, že za počátečním strachem se skrývá také pes, který má rád lidi, jejich pozornost a blízkost.
Bruno dostal druhou šanci. Chtěli byste ho?
Bruno je velký mazlík, zároveň je velmi živý a energický. Někdy působí jako neřízená střela a potřebuje člověka, který mu pomůže zvládat jeho temperament. Už během prvního pobytu v útulku bylo jasné, že si nevystačí jen s krátkými procházkami. Potřebuje dostatek pohybu, pravidelný program a také zaměstnat hlavu.
Nový domov měl být začátkem lepšího života
V prosinci 2024, tedy přibližně po půl roce v útulku, se pro Bruna podařilo najít nové majitele. Zpočátku to vypadalo nadějně, cesta k lepšímu životu ale nebyla jednoduchá. Bruno se totiž potýkal se zdravotními obtížemi. Na těle se mu objevovaly bolestivé lysiny a měl citlivé zažívání, takže dlouho trvalo, než se podařilo dostat jeho zdravotní stav do dobré kondice.
Postupně se navíc začaly objevovat také potíže v soužití. Bruno totiž potřebuje jasná pravidla, vhodné a důsledné vedení a přístup respektující jeho povahu. Snadno se začne nudit, a pokud nemá dostatek pohybu a duševního zaměstnání, může být soužití náročné. To se také stalo.
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U svých majitelů strávil více než rok. Co přesně se v domácnosti odehrávalo a jak se situace postupně vyvíjela, pracovníci útulku nevědí. Jeho chování nakonec dospělo do bodu, kdy se kvůli agresi vůči lidem začala zvažovat eutanazie. V útulku už Bruna naštěstí znali. Věděli, že jeho povaha je složitější, a rozhodli se ho proto přijmout zpět. Uvědomovali si přitom, že nejde o zrovna jednoduchý případ, a že jeho další umístění bude vyžadovat pečlivý výběr nového majitele.
Dostal druhou šanci, vyvenčit ho můžete i vy
Bruno je nyní zpět v útulku přibližně půl roku. Pracovníci s ním znovu trpělivě a pozorně pracují a pozorují, jak reaguje v různých situacích.
Vezměte Bruna někdy na procházku
Nemůžete Brunovi nabídnout domov, ale přesto chcete pomoci? Vezměte ho na procházku. Pracovníkům útulku značně ulehčíte a pejskovi uděláte radost. Nic vás to nebude stát, jen chvíli vašeho času. Termín venčení si můžete rezervovat online.
„Bruno dokáže být skvělým parťákem, pokud s ním člověk správně zachází a rozumí jeho potřebám. V útulku k žádnému útoku nedošlo, aktuálně chodí na procházky i s různými venčiteli,“ uvedla Brunova ošetřovatelka Anna Mrkosová.
Rozhodně to ovšem není pes vhodný pro každého. Podle Anny Mrkosové musí budoucí majitel vnímat jeho signály, umět na ně správně reagovat a zbytečně ho nevystavovat situacím, které nezvládá. „V některých situacích, kdy se mu něco nelíbí nebo se necítí dobře, může reagovat nepředvídatelně,“ upřesnila.
Zásadní je především způsob, jakým s ním člověk jedná. Fyzické tresty, násilí ani snaha prosadit si autoritu silou nejsou cestou, jak s Brunem pracovat. Bruno potřebuje především klidného, vyrovnaného a důsledného člověka, který nastaví srozumitelná pravidla a bude je dodržovat, ale zároveň bude respektovat jeho hranice.
Zajímavé je, že Bruno více tíhne k ženám. Neznamená to však, že by si nemohl vytvořit vztah i s mužem. Jen se může stát, že bude potřebovat více času, trpělivosti a postupného budování důvěry.
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Potřebuje pohyb, úkoly a porozumění. Děti ne
Bruno miluje procházky, trénink a plnění různých úkolů. Baví ho učit se nové věci a spolupracovat s člověkem. Je to aktivní pes, který potřebuje svou energii využít smysluplně. Samotné krátké venčení mu nestačí. Vedle pohybu potřebuje také pravidelné zaměstnání hlavy a dostatek času, který mu bude jeho majitel věnovat.
Právě proto pro něj útulek hledá zkušeného člověka, který už má s podobným typem psa zkušenosti a dokáže zvládnout i náročnější situace. Důležitá je ochota dlouhodobě s Brunem pracovat a neočekávat, že se všechny jeho problémy vyřeší samy.
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Vzhledem k jeho občasným nepředvídatelným reakcím je potřeba zajistit mu bezpečné a stabilní prostředí, ve kterém se mu bude moci nový majitel plně věnovat. V novém domově by neměly být děti ani další zvířata.
Bruno je jinak zdravotně v pořádku, nadále je ale třeba počítat s citlivějším zažíváním. Potřebuje vhodně zvolenou stravu založenou na mase, které mu vyhovuje, a dodržování dietních opatření, aby se trávicí potíže zbytečně nevracely.
V nejbližší době ho čeká také kastrace. Pracovníci útulku doufají, že by mohla pomoci s některými projevy jeho chování. „Uvědomujeme si ale, že samotná kastrace není zárukou, že se případné problémy vyřeší,“ doplňuje Anna Mrkosová.
Najdeme Brunovi konečně trvalý domov?
Brunův příběh ukazuje, že za náročným chováním psa nemusí stát zloba. Roli může hrát temperament, nenaplněné potřeby i vzájemné neporozumění. Jeho reakce ale nelze podceňovat. Bruno potřebuje člověka, který bude vnímat jeho silné i slabší stránky a bude připraven s ním dlouhodobě pracovat. Pracovníci zábřežského útulku pro něj nehledají kohokoli, koho dojme jeho příběh. Potřebuje někoho, kdo si uvědomuje co péče o takového psa obnáší.
Bruno potřebuje především stabilní prostředí, trpělivost a potřebné vedení. Potřebuje domov, kde budou jeho potřeby pochopeny a kde se bude dlouhodobě pracovat i s jeho slabšími stránkami. Je to pes, který má co nabídnout, ale potřebuje člověka, jenž bude vědět, do čeho jde.
Zájemci musí nejprve vyplnit předadopční dotazník na webových stránkách útulku. Bez vyplněného dotazníku nelze žádného psa adoptovat. Útulek následně posoudí, zda by Bruno mohl do daného prostředí zapadnout. Pokud se objeví vhodný zájemce, bude následovat individuální seznamování. To může trvat i delší dobu. Důležité je, aby si budoucí majitel a Bruno vzájemně sedli.
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