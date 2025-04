Část 1/9

V první řadě byste na takový případ měli být připravení. Když už se taková věc stane, dýchejte zhluboka, nepanikařte a postupujte takto:

1. Zůstaňte na místě

Vydržte to čtvrt hodiny, na psa volejte nebo pískejte. Pokud vám uteče z domova, cinkejte miskami nebo konzervami, zkrátka dělejte to, co by mu mohlo být povědomé a co by ho mohlo nalákat zpět, pokud by to uslyšel. Nevolejte naštvaně, ale spíš přátelsky.

Pes musí mít chuť se vrátit, pro výprask ani hubování si nepřijde.