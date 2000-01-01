náhledy
První podvodní fotografický a filmový festival se konal už v roce 1965. Od roku 2014 chytil druhý dech a stal se prestižní celosvětovou soutěží. U jednotlivých snímků vždy najdete hodnocení poroty. Podvodní fotograf roku 2026 „Rockpool Rookies“. Studená voda kontrastuje s hřejivou roztomilostí. Sloní tuleni jižní kloužou po souši i po moři, narodili se na divokých březích, ale daří se jim v ledových vodách. Sloní tuleni byli nemilosrdně loveni od konce 18. století až do 20. století, což je dotlačilo na pokraj vyhynutí. Jejich tuk bohatý na ropu se používal na všechno od osvětlení až po margarín. Naštěstí byl lov zastaven právě včas a jejich obnova za posledních sto let je skvělým příkladem odolnosti oceánu. Krásná a nadějná fotografie.
Autor: Matty Smith
Bernard Eaton to odstartoval, když v roce 1965 zorganizoval první podvodní filmový festival v Brightonu. Tento původní festival se konal sporadicky až do svého posledního ročníku v roce 2003. Soutěž UPY (Underwater Photographer of the Year) restartovaná v roce 2014 se rychle stala nejprestižnější soutěží svého druhu a neustále roste, každý rok překonává rekordy v počtu přihlášených snímků. Existuje mnoho důvodů, proč ji komunita tak nadšeně podporuje, ale nejvýznamnější je zkušenost s účastníky UPY.
Autor: UPY
Nadějný fotograf roku 2026 „Lunging Leopard“: Pravděpodobně jeden z nejlepších záběrů tuleně leopardího z takové blízkosti, jaký jsem kdy viděl! Myslím, že jsme se všichni velmi brzy shodli, že je to jasný vítěz kategorie, protože takový záběr je vším, jen ne snadným na pořízení. Ta naprostá krátká vzdálenost a světlo, které musí být pro to perfektní, je prostě perfektní. Skvěle zachycený záběr v tak intenzivním okamžiku.
Autor: Sam Blount
Fotograf roku pro ochranu moří 2026 „Kde se nevinnost setkává s tradicí“: Smutný, ale silný snímek, který klade víc otázek, než zodpovídá. Poselství musí být, že takové tradice nemají v moderní společnosti místo, bez ohledu na to, zda se jedná o jídlo. Fotografie má sílu přinést změnu.
Autor: Khaichuin Sim
Nejslibnější britská podvodní fotografka 2026 „Crowded House“: Někdy nemusíte křičet, abyste řekli: „Podívejte se na mě“. Necháte mluvit svůj obraz a tento snímek přiměl porotce naslouchat a všímat si ho. Stupňovitá, ustupující hloubka ostrosti vede oko bez námahy záběrem zpět k objektu. Opravdu talent.
Autor: Natalie Yarrow
Širokoúhlý snímek – vítězka „Happy Baby“: Z této fotografie vyzařuje zvědavost a nadšení mládí, které nás spojuje s jedním z nejúžasnějších druhů naší planety. Vorvani žijí zvláštním a tajným životem, potápějí se hluboko do nitra oceánu, ale nyní víme, že když jsou mladí, mohou být plní neplechy.
Autor: Cecile Gabillon Barats
Širokoúhlý záběr, druhé místo „Komnata života“: Působivý snímek s dobře zvolenými, kontrastními a doplňkovými barvami, podpořený silnou kompozicí a mírným úhlem pohledu nahoru, dělá z tohoto snímku, který s každým dalším pohledem rostl. Jsem si jistý, že by fotografovaná osoba byla s tímto portrétem spokojená.
Autor: Jinny Kim
Širokoúhlý záběr, třetí místo „Haloklinála“: Ohromující perspektiva a kompozice vytvářejí velmi originální snímek jeskyně. Všichni jsme si zamilovali odlišnou perspektivu a perfektní světlo shora s malým stínem na písečné podlaze, což vše dodává tomuto vynikajícímu snímku takovou kvalitu.
Autor: Alex Dawson
Vysoce chválený snímek „Tiger Tiger“: Některé techniky vytvářejí únavné obrazy, když se často opakují, nebo, co je důležitější, když se používají nevhodně. Rozmazání pohybem, jako zde, je jednou z těchto technik, která při použití u žraloků nikdy není nevhodná, ale často se opakuje. V důsledku toho, pokud se má záběr dostat do vítězného okamžiku, musí být výjimečný, a to je pravda.
Autor: Nicholas More
Širokoúhlý záběr, vysoce chválený snímek „Mistři zamrzlé říše“: Tato formace, elegantní jako tuňák, se nám moc líbila, doprovázená bublinovými stopami páry, které ukazují tyto zvířata v prostředí, kde se cítí nejlépe – v otevřeném Jižním oceánu. Krásné a působivé.
Autor: Lars von Ritter Zahony
Širokoúhlý záběr, vysoce chválený snímek „Stručný chaos“: Kouzelný oceánský okamžik zachycený s maximální dovedností a chladnou hlavou uprostřed prchavé akce. Fotograf zvolil perfektní kombinaci panorámování a rychlosti závěrky, aby rozmazal hejno a zároveň zmrazil marlina. Můj skutečný favorit.
Autor: James Ferrara
Širokoúhlý, vysoce chválený „Mobula Rays Assemble“: Skvělý záběr tohoto obrovského hejna mobul, který je vším, jen ne jednoduchý. Obzvlášť ve vzácné perspektivě zespodu a se správným rozložením světla na všechny mobuly, které jsou blíže i dále, je to mistrovská práce.
Autor: Nicolas Hahn
Širokoúhlý objektiv, „Contact“ : Ohromující setkání a nezapomenutelný okamžik. Fotografovi se podařilo vyfotit ten správný okamžik, kdy jsou obě velryby dokonale synchronizované.
Autor: Dan Taylor
Macro - Vítěz ceny. „Klid v srdci nepokojů“: Kreativní makro je v podvodní fotografii nesmírně populární. Toto je to nejlepší z tohoto žánru, nejprve se najde úžasný tvor a poté se povýší na uměleckou vizi pouze s použitím inovativního osvětlení.
Autor: SeongCheol Choa
Macro, druhé místo v soutěži „JAWS“: Vyžaduje to nový přístup k odlišení se od často fotografovaných objektů a toto je klasický příklad. Snímek je velmi dobře osvětlený a komponovaný, graficky jednoduchý a symetrický, s osvětlením úst, třešničkou na fotografickém dortu, které jako by vycházelo zevnitř. Významně k tomu přispívá i negativní prostor nahoře.
Autor: Fabian Becker
Macro, třetí místo - „Čas snít“: Tento vynikající snímek se stal oblíbeným u všech porotců, a to po celou dobu. Jemné pastelové barvy, ostré detaily a měkké osvětlení lahodí oku. S tolika snímky k posouzení byl tento velmi pěkný a jemný. Kompozice mimo střed vyvolala mnoho diskusí, ale i tak zabodovala.
Autor: Simon Theuma
Macro, vysoce chválený „Featherhome“: Vynikající využití a příklad toho, jak lze technologie proměnit v úžasný snímek. Ale i s mnoha doplňky je stále důležité mít skvělou kompozici a kvalitu světla, což fotograf velmi dobře zvládl.
Autor: Luis Arpa
Macro, vysoce chválený snímek „Obranná póza Diamond Squid“: Krásný záběr tohoto milého stvoření a perfektní příklad toho, že makro snímek funguje i bez očí v zorném poli. Vynikající osvětlení a dobře zvládnutá postprodukce.
Autor: Boz Johnson
Macro, vysoce chválený snímek „Úkryt v plamenech“: Skvělé zachycení nápadu, který není nový, ale je perfektně provedený. Rozložení světla z vnějšku sasanky je tak příjemné a měkké, zatímco porcelánový krab sedí v perfektní kompozici.
Autor: Zlati Zlatev
Makro, vysoce chválený snímek „Bublinová bouře“: Surrealistická a fascinující fotografie, kde dvousekundová expozice pomáhá vytvořit éterickou atmosféru.
Autor: Theo Maynier
Macro, oceněný snímek „Bobbit in the Dark“: Protisvětlo je vždy dramatické a pravděpodobně je to jediný případ, kdy k němu přispívá zpětný rozptyl. Tento mimozemský objekt se dobře hodí k technice a obraz byl po celou dobu pořizování stále působivý.
Autor: J. Gregory Sherman
Vraky - vítěz ceny „Děla z Nagata“: Silný snímek výrazných objektů doplněný dobře umístěným osvětlením vytváří obraz, který okamžitě upoutá pozornost a zároveň obsahuje spoustu jemných detailů, které pobaví oko i při opakovaném sledování. Zásluhy patří týmu.
Autor: Niclas Andersson
Vraky - druhé místo v kategorii „Živý vrak“: Klasický snímek vraku nabitý životem, který vás zve do děje, s fialovými gorgoniemi na zádi a mraky motýlů hemžících se nad nimi. Toužíme se do toho hned ponořit.
Autor: Jean-Baptiste Cazajous
Vraky - třetí místo, „Tiché srdce“: Oblíbené, ale náročné místo pro focení je mistrně zachyceno s atmosférou, detaily a silným smyslem pro objevování. Po přečtení popisku je úžasné zjistit, že potápěč na perfektní pozici tudy jen prolétal.
Autor: Atsushi Hori
Vraky - vysoce chválené „Vraky“: Dramatický úhel a dramatická fotografie, ale s podivným pocitem míru. Ve světě turbulentní politiky jsou fotografie válečných strojů stále více podnětné k zamyšlení.
Autor: Nicolai Posininsky
Vraky - vysoce chválený „One Breath Explorer“: Tento snímek žije z atmosféry, kterou vytváří. Krásná scenérie s freediverem ve výborné pozici před vrakem a světlem v masce jako „tečkou nad i“. Mohl se dostat ještě výše v žebříčku, kdyby byl freediver trochu více v negativním prostoru na pravé straně, ale víme, že je to v této situaci těžké.
Autor: Wojciech Dopierala
Vraky, vysoce ceněný snímek „Vrtule HMHS Britannic“: Vynikající snímek velmi slavného a nelehce fotografovatelného hlubokého vraku. Líbí se mi prosté světlo vycházející od druhého potápěče, které osvětluje jeden motiv v záběru, i když si myslím, že by se to s lehkou úpravou kompozice vylepšilo. Ale uznávám, že to stále funguje perfektně.
Autor: Dr. Steffen G. Scholz
Vraky - vysoce chválený snímek „Spooky Sharkplane-O“: Myslím, že tohle je úplně první snímek vraku, u kterého jsem se nahlas smál. To je skvělý nápad dát za ty „krvavé zuby“ světlo, aby ještě více vynikly.
Autor: Dan Mele
Vraky - oceněné „Kde ticho váží tuny a obři spí“: Tento snímek s inspirativní atmosférou a sladěným, okouzlujícím osvětlením ve stylu „méně je více“ se mi obzvlášť líbil. Velmi silný vrak ozdobený hejnem ryb. Vědomí, že byl pořízen ve hloubce 93 metrů, ho činí ještě úžasnějším.
Autor: Anastasia Schmuck
Behavior - Vítěz „Clownfish Hatchout“: Ten okamžik. Nikdy předtím jsme neviděli takový snímek. Kazushige Horiguchi ukazuje nejen vajíčko, které sasanka vysává, ale také úžasně okamžik, kdy se mláďata uvolní, zatímco dospělá ryba se dívá. Také se nám moc líbil pohled mláďat na dospělou sasanku, která na obrázku vypadá poměrně obrovská.
Autor: Kazushige Horiguchi
Korálové útesy, vítěz v kategorii „Podvodní meteorický roj“: Korálové útesy jsou po celém světě pod tlakem a bojují s problémy, takže bylo fantastické ocenit tak povznášející snímek, oslavující třpytivý začátek nové generace.
Autor: Dr. Tom Shlesinger