Podívejte se na nejlepší podvodní fotografie světa, které berou dech

Marek Burza
První podvodní fotografický a filmový festival se konal už v roce 1965. Od roku 2014 chytil druhý dech a stal se prestižní celosvětovou soutěží. U jednotlivých snímků vždy najdete hodnocení poroty.
První podvodní fotografický a filmový festival se konal už v roce 1965. Od roku... Bernard Eaton to odstartoval, když v roce 1965 zorganizoval první podvodní... Nadějný fotograf roku 2026 „Lunging Leopard“: Pravděpodobně jeden z nejlepších... Fotograf roku pro ochranu moří 2026 „Kde se nevinnost setkává s tradicí“:... Nejslibnější britská podvodní fotografka 2026 „Crowded House“: Někdy nemusíte... Širokoúhlý snímek – vítězka „Happy Baby“: Z této fotografie vyzařuje zvědavost... Širokoúhlý záběr, druhé místo „Komnata života“: Působivý snímek s dobře... Širokoúhlý záběr, třetí místo „Haloklinála“: Ohromující perspektiva a kompozice... Vysoce chválený snímek „Tiger Tiger“: Některé techniky vytvářejí únavné obrazy,... Širokoúhlý záběr, vysoce chválený snímek „Mistři zamrzlé říše“: Tato formace,... Širokoúhlý záběr, vysoce chválený snímek „Stručný chaos“: Kouzelný oceánský... Širokoúhlý, vysoce chválený „Mobula Rays Assemble“: Skvělý záběr tohoto...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Máte doma některou z těchto 30 hraček? Sběratelé za ně platí desetitisíce

Možná vám staré hračky rodiče vyhodili jako nepotřebné krámy. Ale možná je jen...

Možná vám staré hračky rodiče vyhodili jako nepotřebné krámy. Ale možná je jen uklidili někam na půdu a ještě je najdete. Koukali byste možná, jak výhodně je ještě dnes můžete prodat.

Vítězka Peče celá země je neobyčejná. Máma, farmářka a pekařka v jednom

Česká televize, Peče celá země, IV. řada, finále 2026

Elišku s krásnými dlouhými černými vlasy a uhrančivýma očima rozhodně nešlo od prvních dílů čtvrté řady televizní soutěže Peče celá země přehlédnout. Už proto, že si jako první odnesla z jednotlivých...

Jednou a dost! Tato jídla znovu neohřívejte, toxiny či karcinogeny nechcete

Nejde jen o drůbeží maso či vajíčka, také některá zelenina může být při...

Znáte to, navaříte jídla „plný kotel“ a pak ho dojídáte druhý den. Jsou však pokrmy, co opětovné ohřívání nesnesou. Nejenže hůř chutnají a voní, ale můžou představovat i zdravotní riziko. O která...

Samci kudlanky či vose stavitelce tváří v tvář. Na to se někdy čeká i roky

Close-Up Photographer of the Year/Hmyz

Mezinárodní soutěž Close-Up Photographer of the Year odhaluje prostřednictvím unikátních snímků přírodu celého světa tak, jak ji málokdo z nás má šanci někdy vůbec uvidět. Tentokrát jistě oceníte...

Podívejte se na nejlepší podvodní fotografie světa, které berou dech

První podvodní fotografický a filmový festival se konal už v roce 1965. Od roku...

První podvodní fotografický a filmový festival se konal už v roce 1965. Od roku 2014 chytil druhý dech a stal se prestižní celosvětovou soutěží. U jednotlivých snímků vždy najdete hodnocení poroty.

Jednou a dost! Tato jídla znovu neohřívejte, toxiny či karcinogeny nechcete

Nejde jen o drůbeží maso či vajíčka, také některá zelenina může být při...

Znáte to, navaříte jídla „plný kotel“ a pak ho dojídáte druhý den. Jsou však pokrmy, co opětovné ohřívání nesnesou. Nejenže hůř chutnají a voní, ale můžou představovat i zdravotní riziko. O která...

12. března 2026

Podívejte se na nejlepší podvodní fotografie světa, které berou dech

První podvodní fotografický a filmový festival se konal už v roce 1965. Od roku...

První podvodní fotografický a filmový festival se konal už v roce 1965. Od roku 2014 chytil druhý dech a stal se prestižní celosvětovou soutěží. U jednotlivých snímků vždy najdete hodnocení poroty.

12. března 2026

Krokodýl siamský si samici namlouvá vodním tancem, vibracemi těla rozkmitá hladinu

V jihlavské zoo je k vidění jeden pár vzácného krokodýla siamského. Samice...

Hluboké dunění a jemné postřikování vody nad hřbetem. Tak probíhají námluvy kriticky ohroženého krokodýla siamského. Při troše štěstí je mohou vidět i návštěvníci jihlavské zoo, která pár zmiňovaného...

11. března 2026  17:29

Začala sezona medvědího česneku. Trik s listím ochrání sběrače před otravou

Pozor na záměnu u rostlin

Patří k jaru stejně neodmyslitelně jako sněženky nebo petrklíče. Medvědí česnek je populární bylinka nejen díky výrazné chuti, ale i proto, že se dá natrhat ve volné přírodě. Má to ale háček - může...

11. března 2026  9:12

Samci kudlanky či vose stavitelce tváří v tvář. Na to se někdy čeká i roky

Close-Up Photographer of the Year/Hmyz

Mezinárodní soutěž Close-Up Photographer of the Year odhaluje prostřednictvím unikátních snímků přírodu celého světa tak, jak ji málokdo z nás má šanci někdy vůbec uvidět. Tentokrát jistě oceníte...

11. března 2026

Zima podepsala účet? Jarní „rentgen“ střechy vám zachrání podkroví i peněženku

Pokud jste při kontrole střechy zjistili, že jeden z hřebenáčů na střeše je...

Zima je pro střechu jedním z nejnáročnějších období v roce. Mráz, sníh, vítr i prudké změny teplot dávají střešní konstrukci zabrat a často odhalí slabá místa, která nebyla na první pohled patrná....

11. března 2026

Masox i instantní jíšku bych zakázal. Lidé u videí nedávají pozor, říká Těhotnej kuchař

Premium
Nepoužívá žádné „hogo fogo“ ingredience. Segedín, rajskou, flíčky se zelím...

Nepoužívá žádné „hogo fogo“ ingredience. Segedín, rajskou, flíčky se zelím nebo dršťkovou vaří a točí doma a občas vše opepří nějakou svou pikantní hláškou. Kdysi se Jaroslav Vajgl, který je známý...

10. března 2026

Zelení nepřátelé v ovzduší. Poznejte 30 největších pylových alergenů

Jitrocel kopinatý

Pomalu začíná pylová sezona, což znamená pro citlivé jedince pekelný čas. Pojďme se podívat na nejčastější původce potíží.

10. března 2026

Vítězka Peče celá země je neobyčejná. Máma, farmářka a pekařka v jednom

Česká televize, Peče celá země, IV. řada, finále 2026

Elišku s krásnými dlouhými černými vlasy a uhrančivýma očima rozhodně nešlo od prvních dílů čtvrté řady televizní soutěže Peče celá země přehlédnout. Už proto, že si jako první odnesla z jednotlivých...

10. března 2026

Nakombinujte si jídlo na talíř tak, abyste jaro vítali štíhlí a plní energie

Dokážete si správně nakombinvt jídlo na talíři?

Nejspíš neprohádáme, když napíšeme, že čtyři z pěti rozhovorů s přáteli, známými i širší rodinou se v této době dříve nebo později stočí na hubnutí. Drastické diety bývají ve finále k ničemu, jojo...

9. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zasaďte si muďoul. Získáte tak zralý banán, mango a ananas v jednom

Chuťový profil je velmi intenzivní a nejčastěji se popisuje jako kombinace...

Jmenuje se asimina triloba, asimina trojlaločná, říká se jí muďoul, banán severu nebo Paw Paw. Jisté je, že pochází ze Severní Ameriky a bez problémů zvládá mrazy klesající až k -25 °C. A chutná...

9. března 2026

KVÍZ: Odkud pochází pověst o zlaté rybce, která plní přání?

Zlatá rybko, splň mi přání!

Tento kvíz mapuje cestu „Zlaté rybky“ od čínských císařských zahrad až po světově proslulé pohádky. Jak je to možné, že splní libovolná tři přání a odkud se tato „poudačka“ vlastně vzala?

vydáno 8. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.