Máte doma některou z těchto 30 hraček? Sběratelé za ně platí desetitisíce
Možná vám staré hračky rodiče vyhodili jako nepotřebné krámy. Ale možná je jen uklidili někam na půdu a ještě je najdete. Koukali byste možná, jak výhodně je ještě dnes můžete prodat.
Vítězka Peče celá země je neobyčejná. Máma, farmářka a pekařka v jednom
Elišku s krásnými dlouhými černými vlasy a uhrančivýma očima rozhodně nešlo od prvních dílů čtvrté řady televizní soutěže Peče celá země přehlédnout. Už proto, že si jako první odnesla z jednotlivých...
Samci kudlanky či vose stavitelce tváří v tvář. Na to se někdy čeká i roky
Mezinárodní soutěž Close-Up Photographer of the Year odhaluje prostřednictvím unikátních snímků přírodu celého světa tak, jak ji málokdo z nás má šanci někdy vůbec uvidět. Tentokrát jistě oceníte...
Podívejte se na nejlepší podvodní fotografie světa, které berou dech
První podvodní fotografický a filmový festival se konal už v roce 1965. Od roku 2014 chytil druhý dech a stal se prestižní celosvětovou soutěží. U jednotlivých snímků vždy najdete hodnocení poroty.
Krokodýl siamský si samici namlouvá vodním tancem, vibracemi těla rozkmitá hladinu
Hluboké dunění a jemné postřikování vody nad hřbetem. Tak probíhají námluvy kriticky ohroženého krokodýla siamského. Při troše štěstí je mohou vidět i návštěvníci jihlavské zoo, která pár zmiňovaného...
Začala sezona medvědího česneku. Trik s listím ochrání sběrače před otravou
Patří k jaru stejně neodmyslitelně jako sněženky nebo petrklíče. Medvědí česnek je populární bylinka nejen díky výrazné chuti, ale i proto, že se dá natrhat ve volné přírodě. Má to ale háček - může...
Zima podepsala účet? Jarní „rentgen“ střechy vám zachrání podkroví i peněženku
Zima je pro střechu jedním z nejnáročnějších období v roce. Mráz, sníh, vítr i prudké změny teplot dávají střešní konstrukci zabrat a často odhalí slabá místa, která nebyla na první pohled patrná....
Masox i instantní jíšku bych zakázal. Lidé u videí nedávají pozor, říká Těhotnej kuchař
Nepoužívá žádné „hogo fogo“ ingredience. Segedín, rajskou, flíčky se zelím nebo dršťkovou vaří a točí doma a občas vše opepří nějakou svou pikantní hláškou. Kdysi se Jaroslav Vajgl, který je známý...
Zelení nepřátelé v ovzduší. Poznejte 30 největších pylových alergenů
Pomalu začíná pylová sezona, což znamená pro citlivé jedince pekelný čas. Pojďme se podívat na nejčastější původce potíží.
Nakombinujte si jídlo na talíř tak, abyste jaro vítali štíhlí a plní energie
Nejspíš neprohádáme, když napíšeme, že čtyři z pěti rozhovorů s přáteli, známými i širší rodinou se v této době dříve nebo později stočí na hubnutí. Drastické diety bývají ve finále k ničemu, jojo...
Zasaďte si muďoul. Získáte tak zralý banán, mango a ananas v jednom
Jmenuje se asimina triloba, asimina trojlaločná, říká se jí muďoul, banán severu nebo Paw Paw. Jisté je, že pochází ze Severní Ameriky a bez problémů zvládá mrazy klesající až k -25 °C. A chutná...
KVÍZ: Odkud pochází pověst o zlaté rybce, která plní přání?
Tento kvíz mapuje cestu „Zlaté rybky“ od čínských císařských zahrad až po světově proslulé pohádky. Jak je to možné, že splní libovolná tři přání a odkud se tato „poudačka“ vlastně vzala?