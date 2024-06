Mazlíčci herců na place. Aby se při čekání nenudili, často si i zahrají

Ulice jako panoptikum mazlíčků

Patricie Pagáčová při natáčení filmu Gump – pes, který naučil lidi žít

Denní seriál Ulice se vysílá už přes osmnáct let. Za tu dobu se v něm objevila spousta herců, z nichž někteří si zahráli i se svými domácími mazlíčky. Všichni věrní diváci Ulice si určitě okamžitě vzpomenou na kouzelnou fenku Máňu u Peškových nebo další nádhernou fenku Jackie u Terezy a Davida.

Obě fenky mají vlastně podobný osud. Své paničky, Danu Syslovou a Patricii Pagáčovou, tehdy ještě Solaříkovou, doprovázely na natáčení dávno před tím, než se objevily před kamerou.

Aby se v šatně při čekání nenudily, scenáristé je nakonec zapojili do děje. A ukázalo se, že to byla trefa přímo do černého. Obě si okamžitě získaly nejen celý štáb, ale také diváky.