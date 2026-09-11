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Tygr v Rusku našel kameru a odnesl ji. Celou krádež zachytila druhá fotopast

Tereza Hrabinová
  4:00
Fotograf divoké přírody ukryl do skalní jeskyně kameru a čekal na vzácné záběry. Amurský tygr se však rozhodl, že o natáčení nestojí, a tak zařízení odnesl. Nepočítal ovšem s tím, že jeho počínání sleduje ještě druhá kamera.

Amurský tygr v Lazovské státní přírodní rezervaci v ruském Přímořském kraji objevil kameru ukrytou ve skalní jeskyni. Zařízení s přetrženými kabely sevřel do tlamy, opatrně s ním sestoupil po kamenech a odnesl je pryč. Celou scénu zachytila druhá fotopast umístěná před jeskyní.

Fotopast patřila německému fotografovi divoké přírody Saschovi Fonsecovi, který se věnuje zejména fotografování vzácných kočkovitých šelem. Video zveřejnilo Centrum amurský tygr.

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Fotopasti umožňují odborníkům sledovat pohyb zvířat bez přítomnosti člověka. V případě tygrů pomáhají také rozpoznávat jednotlivé šelmy podle jedinečného uspořádání pruhů na jejich srsti.

Kam tygr drahé zařízení odnesl, zůstává záhadou. Organizace neuvedla ani to, zda se fotografovi podařilo fotopast později najít.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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