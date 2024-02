Tučňák Karlík slaví neuvěřitelné 30. narozeniny. Kmet se má stále čile k světu

V zajetí se tučňák Humboldtův dožívá 15 až 30 let. Karlíkovy třicátiny z něj dělají opravdového stařešinu 36hlavého hejna žijícího v Zoo Praha. Vzhledem k jeho vynikajícímu zdravotnímu stavu to z něj dělá adepta na překonání dosavadního rekordu, kdy se samička v Británii dožila téměř 33 let.