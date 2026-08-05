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Tři lvice zemřely během extrémních veder. Další stále bojují o život

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  4:00

Tyto japonské lvice ze zooparku Tama v Tokiu fotoaparát zachytil v roce 2014, není tedy jisté, zdali jde o dané oběti. | foto: Profimedia.cz

Zoologické zahrady mají mimo jiné chránit ohrožené druhy, které ve volné přírodě rychle ubývají. Pro lvy v tokijské zoo se však stala osudnou červencová vedra. Tři lvice uhynuly a několik dalších zvířat je stále ve vážném stavu, nedokážou se postavit a podstupují intenzivní léčbu.

Tři lvice uhynuly poté, co tokijskou zoo zasáhla extrémní vedra

Návštěvnická část výběhu byla uzavřena 23. července poté, co se u deseti ze šestnácti lvů v zoologické zahradě Tama v Tokiu objevily zdravotní potíže související s horkem.

Tři samice lva afrického v tokijské zoologické zahradě Tama uhynuly během pouhých šesti dnů v průběhu intenzivní vlny veder. Podle vedení zoologické zahrady odhalily pitvy u všech tří zvířat těžkou dehydrataci a selhání několika orgánů. Přesná příčina úhynu se však stále vyšetřuje. Zoo se domnívá, že k jejich smrti přispěly extrémně vysoké teploty.

Lvice Mugi, které byly tři roky, jedenáctiletá Ichigo a patnáctiletá Luena uhynuly mezi 28. červencem a 2. srpnem. Jejich zdravotní stav se zhoršoval navzdory intenzivní léčbě.

Podle zoologické zahrady se u Mugi poprvé projevila ztráta chuti k jídlu a snížená aktivita 19. července. Následujícího dne už nebyla schopná stát, a proto ji ošetřovatelé přemístili do vnitřních prostor, kde zahájili léčbu.

Zaměstnanci se ji snažili ochlazovat pomocí ventilátorů a rozprašované vody. Současně jí podávali nitrožilní infuze a léky. Mugi přesto 28. července uhynula. Ichigo zemřela 31. července a Luena 2. srpna.

Lvice Mugi v japonské zoologické zahradě Tama na snímku z 28. května 2025

Zdravotní potíže postihly většinu lvů

Přehřát se může i váš domácí mazlíček. Co dělat?

  • Zvíře okamžitě přesuňte do stínu nebo do chladné místnosti.
  • Zastavte veškerou fyzickou aktivitu.
  • Začněte ho ochlazovat chladnější vodou, zejména na krku, břiše a v oblasti stehen.
  • Pomoci může také proudění vzduchu z ventilátoru.
  • Je-li zvíře při vědomí, nabídněte mu malé množství vody. Do pití ho ale nenuťte.
  • Co nejdříve kontaktujte veterináře.
  • Po prvním ochlazení vyrazte na veterinu. Úpal může být život ohrožující i tehdy, když se stav zvířete zdánlivě zlepší.

Podle vedení zoologické zahrady Tama se po polovině července objevily příznaky související s vedrem nebo nutnost léčby u deseti z celkových šestnácti lvů.

Tři lvi, dva samci a jedna samice, stále nedokážou stát. Dostávají nitrožilní infuze, léky na podporu funkce jater, vitaminové doplňky a léčbu proleženin. Čtyři další lvi se zotavují, zatímco u šesti zvířat se žádné zdravotní problémy neprojevily.

Ošetřovatelé uvedli, že chladicí systémy ve lvím areálu nedokázaly extrémním podmínkám čelit dostatečně účinně. Zoo proto 23. července uzavřela celý návštěvnický prostor u lvího výběhu, aby se zaměstnanci mohli soustředit na léčbu zvířat.

Lvice Luena v zoologické zahradě Tama na snímku ze 14. ledna 2026.

Lvice Ichigo v japonské zoologické zahradě Tama na snímku z 1. června 2024.

Nemůže za to jen vedro, ale i vlhkost

Podle představitelů zoo jsou afričtí lvi sice přizpůsobeni vysokým teplotám, pocházejí však z oblastí s relativně suchým klimatem. Vlhká japonská léta pro ně mohou být mnohem náročnější, protože odpařování vody a přirozené ochlazování těla je při vysoké vlhkosti méně účinné.

Podle CNN zoologická zahrada nyní posiluje preventivní opatření. Zvyšuje četnost rozprašování vody a do prostor, kde jsou lvi umístěni, instaluje další lokální klimatizační jednotky a průmyslové ventilátory.

Podle japonské stanice NHK zažívá Japonsko jedno z nejteplejších let v historii měření. Teploty v některých oblastech vystoupaly až ke 40 stupňům Celsia.

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