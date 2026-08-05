Tři lvice uhynuly poté, co tokijskou zoo zasáhla extrémní vedra
Návštěvnická část výběhu byla uzavřena 23. července poté, co se u deseti ze šestnácti lvů v zoologické zahradě Tama v Tokiu objevily zdravotní potíže související s horkem.
Tři samice lva afrického v tokijské zoologické zahradě Tama uhynuly během pouhých šesti dnů v průběhu intenzivní vlny veder. Podle vedení zoologické zahrady odhalily pitvy u všech tří zvířat těžkou dehydrataci a selhání několika orgánů. Přesná příčina úhynu se však stále vyšetřuje. Zoo se domnívá, že k jejich smrti přispěly extrémně vysoké teploty.
Lvice Mugi, které byly tři roky, jedenáctiletá Ichigo a patnáctiletá Luena uhynuly mezi 28. červencem a 2. srpnem. Jejich zdravotní stav se zhoršoval navzdory intenzivní léčbě.
Podle zoologické zahrady se u Mugi poprvé projevila ztráta chuti k jídlu a snížená aktivita 19. července. Následujícího dne už nebyla schopná stát, a proto ji ošetřovatelé přemístili do vnitřních prostor, kde zahájili léčbu.
Zaměstnanci se ji snažili ochlazovat pomocí ventilátorů a rozprašované vody. Současně jí podávali nitrožilní infuze a léky. Mugi přesto 28. července uhynula. Ichigo zemřela 31. července a Luena 2. srpna.
Zdravotní potíže postihly většinu lvů
Přehřát se může i váš domácí mazlíček. Co dělat?
Podle vedení zoologické zahrady Tama se po polovině července objevily příznaky související s vedrem nebo nutnost léčby u deseti z celkových šestnácti lvů.
Tři lvi, dva samci a jedna samice, stále nedokážou stát. Dostávají nitrožilní infuze, léky na podporu funkce jater, vitaminové doplňky a léčbu proleženin. Čtyři další lvi se zotavují, zatímco u šesti zvířat se žádné zdravotní problémy neprojevily.
Ošetřovatelé uvedli, že chladicí systémy ve lvím areálu nedokázaly extrémním podmínkám čelit dostatečně účinně. Zoo proto 23. července uzavřela celý návštěvnický prostor u lvího výběhu, aby se zaměstnanci mohli soustředit na léčbu zvířat.
Nemůže za to jen vedro, ale i vlhkost
Podle představitelů zoo jsou afričtí lvi sice přizpůsobeni vysokým teplotám, pocházejí však z oblastí s relativně suchým klimatem. Vlhká japonská léta pro ně mohou být mnohem náročnější, protože odpařování vody a přirozené ochlazování těla je při vysoké vlhkosti méně účinné.
Podle CNN zoologická zahrada nyní posiluje preventivní opatření. Zvyšuje četnost rozprašování vody a do prostor, kde jsou lvi umístěni, instaluje další lokální klimatizační jednotky a průmyslové ventilátory.
Podle japonské stanice NHK zažívá Japonsko jedno z nejteplejších let v historii měření. Teploty v některých oblastech vystoupaly až ke 40 stupňům Celsia.
|
Říká se jí naštvaná kočka, místo mňoukání štěká. Japonská zoo ukázala koťata