Všiml jsem si, že používáte klikr, malou krabičku s kouskem plíšku, která při zmáčknutí cvakne. K čemu je to dobré?

Na první pohled vypadá trénink pozitivním posilováním jako jednoduchá práce za odměnu. Dáte zvířeti povel, ono ho splní a vy ho odměníte. Jenže s tímto postupem často nevystačíte. Představte si lachtana, který právě proskočil kruhem nad hladinou a má za to dostat rybu. Ovšem než se vrátil k trenérovi, musel udělat čtyři věci: proskočit obručí, ponořit se a opět vynořit a teprve pak si přijít pro odměnu. Není tedy jisté, zda bude rybu považovat za odměnu za to, že proskočil obručí, nebo za to, že přišel k člověku. S vysokou pravděpodobností začne kruh brzy ignorovat a zůstane u trenéra, aby získal další rybu. Stručně řečeno: odměny přicházejí obvykle příliš pozdě na to, aby zvíře poznalo, že právě teď se mu něco povedlo.

U psů nikdy nesmíme trénink zredukovat jen na pamlsky a přitom ignorovat jejich potřebu „být zadobře s páníčkem“, kterou získal díky tisíciletému šlechtění.