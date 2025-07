Nedávno natáčel Roger Farr kousek od Prahy reklamu s kočkami a v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že se s nejrůznějšími zvířaty pracuje v podstatě 55 let. Od té doby zažil při své práci se zvířaty stovky a stovky příběhů po celém světě. Začalo to psy, jejichž trénování se stalo jeho velkým hobby, což přerostlo až v milovanou celoživotní profesi, kterou podle něj nemůže dělat kdokoliv. Je k tomu prostě potřeba talent.

Zato právě kočky pro něj představují problém. „Kdyby to byl vlk, pes nebo medvěd, nemám s tím problém,“ vysvětluje. Jenže na kočky je alergický, takže s nimi musí pracovat z povzdálí, maximálně je může pohladit, i když by rád vzal do náruče a pomazlil se s nimi. Musí se prostě při práci s kočkami krotit, aby udržel na uzdě i svou alergii.

Stejně jak se přes určitý nekomfort nebrání práci s kočkami, je schopen se pustit i do tréninku bezobratlých. Opravdu. Jako trenér zvířat už se účastnil třeba natáčení s mouchami, šváby či mravenci, miluje natáčení s delfíny. Není divu, že má ze svých pracovních cest po celém světě spoustu neuvěřitelných zážitků. A říká, že když se při tréninku objeví nějaký problém, vždycky za něj může člověk, ne to zvíře.

A ať natáčel či natáčí kdekoliv, kdykoliv a s jakýmikoliv zvířaty, typické pro tohoto rodilého Angličana je, že vždy klade důraz na pohodu a bezpečí zvířat na place. Ať jde o klokana, kobru, tučňáka nebo třeba losa či nosorožce. Což je jeden z důvodů, proč je jeho práce – a práce jeho společnosti Academic Animals, která se specializuje na výcvik a casting zvířat pro média – tak oceňována.

V rozhovoru ve videu také prozrazuje, jak probíhalo dramatické natáčení s kobrou, která měla na přání klienta svůj smrtelně jedovatý jed stříkat přímo do kamery – tehdy ho s ní zavřeli do místnosti. A přiznává, že má člověk při práci s nebezpečnými zvířaty samozřejmě strach, třeba i natáčení s nosorožcem bílým v ulicích Bruselu prý bylo děsivé.

Nemorální pracovní nabídky Roger Farr nebere, jako například když klient požadoval, aby spolu měli dva psi sex. To odmítl. Ale když za pár dní zavolal někdo jiný, že by to stačilo pěkně nasimulovat, to už byla pro milovníka a trenéra psů pěkná výzva. A nakonec to bylo i milé a vtipné, popisuje zkušenost z tohoto natáčení v rozhovoru s Anetou Dědkovou v úvodním videu. A řadu dalších příběhů ve své knize Zaostřeno na zvíře.