Český drsňák s talentem pro obchod loví pašeráky po světě jako jiní kachny

Když se člověk živí něčím, co ho baví, a co je pro něj zároveň koníčkem, je to to nejlepší, co se mu může v životě stát. A když jde navíc o činnost, která pomáhá světu kolem nás stát se lepším, pak si zaslouží i obdiv a úctu. Jedním z příkladů takového člověka je i cestovatel, zoolog, ochránce přírody a podnikatel Tomáš Ouhel (43).
Zoolog a lovec pytláků Tomáš Ouhel v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel. (19....

Zoolog a lovec pytláků Tomáš Ouhel v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel. (19. dubna 2018) | foto:  Michal Šula, MAFRA

Důležité je chápat, jak žijí místní, a strávit s nimi dostatek času.
Krásy podmořského života jsou pro něj skvělým relaxem při boji proti pašerákům.
Karety jsou považované za ohrožené, některé druhy jsou těsně před vyhynutím....
Na pláži tráví se svými spolupracovníky spoustu času, nikoliv však povalováním.
18 fotografií

Je možné, aby fungoval realitní byznys společně s ochranou přírody? Na první pohled by nezúčastněný laik nejspíš okamžitě řekl, že není. Ale když se chce, překvapivě to jde všechno krásně skloubit dohromady.

„Prostřednictvím své společnosti PT Sustainable Development Solution se snažíme ukázat, že velký byznys a ochrana přírody nejsou protiklady, ale naopak mohou fungovat v naprosté symbióze. Komerční zisk je pro nás jen nástroj pro realizaci neziskových aktivit, ať už jde o spolufinancování protipašeráckých hlídek na moři, nebo obnovu korálových útesů na ostrově Tailana. Ty zase obdivují potápěči z celého světa, kteří díky tomu přijíždějí do našeho resortu,“ řekl k tomu Rytmu života Tomáš Ouhel, člověk s mnohaletou zkušeností s ochranou přírody, který společně s kolegy vzbudil před časem pozornost českých médií, když pomohl indonéským úřadům dopadnout pašeráky ohrožených druhů zvířat.

Tomáš Ouhel umí skloubit dovolenou, byznys i vědu

Zoolog a lovec pytláků Tomáš Ouhel v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel. (19. dubna 2018)
Důležité je chápat, jak žijí místní, a strávit s nimi dostatek času.
Krásy podmořského života jsou pro něj skvělým relaxem při boji proti pašerákům.
Karety jsou považované za ohrožené, některé druhy jsou těsně před vyhynutím. Indonéští pytláci však neustále vybírají želví snůšky, aby je zpeněžili na černém trhu. Želvy nakladou do jednoho hnízda v průměru 80 až 120 vajec, z každého tisíce vajec však nakonec přežije zhruba jen jedna želvička.
18 fotografií

„Tři měsíce jsme ho intenzivně sledovali a shromažďovali důkazy, účastnili jsme se i samotného zásahu, který byl jako z akčního filmu, protože Greed (šéf pašerácké mafie – pozn. red.) na poslední chvíli změnil místo setkání, a my tudíž museli měnit pozice i celý plán akce. Ale indonéská policie odvedla skvělou práci, překupník byl zatčen, dostal dva roky natvrdo,“ pochlubil se Ouhel před dvěma lety v rozhovoru pro iDNES.cz.

Něco pro turisty

Boj proti pašerákům není ovšem zdaleka jedinou stránkou sympaťáka s širokými rameny. Jednou z jeho činností je zmiňovaná práce v realitách a péče o turistické resorty v exotické Indonésii, konkrétně v provincii Aceh, které nejenom poskytují turistům a nadšencům do potápění perfektní místo pro dovolenou, ale také vydělávají peníze, jež se tolik hodí v podfinancované oblasti ochrany přírody.

„Biodiverzita na ostrovech je pro nás prioritou, proto se komerčně podílíme na financování projektů, které mají reálný dopad. Konkrétně to znamená, že spolufinancujeme ranger stanici na ostrově Bangkaru, který je klíčovým kladištěm pro ohrožené karety obrovské a kožatky,“ říká k tomu ochranář.

Pracovníci z liberecké zoo dopadli gang pytláků želvích vajec

Dovolená, byznys i věda

Podstatnou součástí takové činnosti je i nezpochybnitelná spolupráce s vědci, bez daru vědění by šlo bohužel jenom o plácnutí do vody.

KDO JE TOMÁŠ OUHEL?

Český developer a podnikatel v realitách, který dlouhodobě pronajímá a provozuje resorty na ostrovech Pinang a Tailana v indonéské provincii Aceh. Je odborný poradce Zoo Liberec, spoluzakladatel a člen správní rady České koalice pro ochranu biodioverzity a místopředseda Klimatické komise ASIP (Asian Society for Innovation and Policy). Vedle vědecké a pedagogické zkušenosti pracuje i v terénu, mnohokrát byl účasten zadržení pašeráků zvířat. Vede rozsáhlý holding zahrnující realitní firmu s dalšími ostrovy. Také rozvíjí projekty v rámci iniciativy Resilient Islands (komunitní ovocné parky a rozvoj malého domácího pěstování), provozuje udržitelný chov humrů a vyrábí biouhlí z kokosových slupek.

„Naše podnikání stojí na třech pilířích: komerční úspěch, ochrana přírody a vědecká kredibilita. Není to jen o byznysu, ale také o aktivním zapojení do výzkumu a neziskového sektoru. Proto vedle holdingové struktury s investory provozujeme také neziskovou organizaci Fiafian Foundation, která školí lokální rybáře v námořní bezpečnosti, a rozvíjíme projekty na permakulturní pěstování zeleniny a ovoce nebo udržitelný chov humrů. Je to komplexní přístup,“ vysvětluje Rytmu života Ouhel.

Někdo říká, že Češi ve světě nic nedokázali. Na příkladu Tomáše Ouhela je ovšem vidět, že je to nesmysl. Někomu by snad mohlo přijít, že ochrana přírody na druhém konci planety se nás netýká, ale opak je pravdou. Všechno souvisí se vším a vyhynulý druh v Indonésii může velmi vážně ohrozit v kontextu i nás ve střední Evropě. Aby se problémům předešlo, je potřeba plánovat dlouho dopředu.

„Máme dlouhodobou vizi, která přesahuje pouhý pronájem ostrovů. Naše mateřská společnost drží realitní holding a spravuje skupinám investorů více než 100 hektarů pozemků s desítkami místních zaměstnanců. Všechno je ale provázané s principy cirkulární ekonomiky, jako je sklizeň kokosů pro výrobu panenského oleje. To je náš model, ukázat, že je možné provozovat velký, úspěšný a globálně propojený byznys, který je zároveň silně ukotvený v udržitelném přístupu a ochraně přírody,“ vysvětluje na závěr povídání s Rytmem života Tomáš Ouhel. Muž, který – ač nenápadný – je velmi důležitý i pro budoucí život v Evropě, potažmo České republice.

Pytláci jsou schopni rozsekat živou želvu kvůli vajíčkům, řekl v Rozstřelu lovec pašeráků
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Slavní a jejich psí a kočičí mazlíčci u stromečku. Jako členové rodiny

Richard Krajčo. Početná smečka.

Čtyřnozí mazlíčci jsou pro většinu lidí, známé tváře nevyjímaje, plnohodnotnými členy rodiny a nesmějí chybět ani na fotkách s vánočním stromečkem. Komu se během posledních několika let podařilo...

Smutný konec Juráška z Popelky. Narodil se jako hnědák, na zimní natáčení doplatil

Premium
Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

Víte, že slavný bělouš Jurášek z pohádky Tři oříšky pro Popelku byl původně tmavý hnědák jménem Ibrahim? Ale nebojte, nebyl to žádný migrant ani netrpěl krizí identity. Byl to stále tentýž...

KVÍZ: Zimní soutěžní kvíz Zoo Praha o knížky a vstupenky

Sobi karelští, symbol Vánoc. Sníh k nim tak nějak přirozeně patří.

Zimní zoo-kvíz jsme pro vás připravili ve spolupráci se Zoo Praha. Vyhrát může každý, kdo odpoví do 4. 1. 2026 správně na všech deset otázek. Hraje se o tři balíčky: v každém je rodinná vstupenka do...

Krémová, nebo rustikální? Návod na silnou vánoční rybí polévku a krutony

Rybí polévka s opečenou houskou

Vánoční rybí polévka je klenotem štědrovečerní večeře a její příprava je komplexní kulinářskou disciplínou, která se dělí na dvě hlavní školy: krémovou (hladkou) a rustikální (čistou s kousky)....

Host nemá vždycky pravdu. Hádku s ním ale nelze vyhrát, říká Zdeněk Pohlreich

Premium
V oboru gastronomie absolvoval nejrůznější prestižní kurzy včetně cukrářského...

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se svým pořadem Ano, šéfe! změnil českou gastronomii a naučil český národ, jak vypadá a chutná skutečně kvalitní kuchyně. A stále má lidem co říct. „Host nemá vždy pravdu,...

Silvestra prožijte v klidu. Tipy, jak ochránit psa před stresem z ohňostrojů

Při hluku se pes často vytrhne a zmizí.

Oslava Nového roku bývá pro většinu lidí nocí plnou radosti, hlasité hudby, rachejtlí a ohňostrojů. Ovšem zatímco se my bavíme, naši čtyřnozí parťáci často zažívají nejhorší noc v roce. Hlasité...

29. prosince 2025

Český drsňák s talentem pro obchod loví pašeráky po světě jako jiní kachny

Zoolog a lovec pytláků Tomáš Ouhel v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel. (19....

Když se člověk živí něčím, co ho baví, a co je pro něj zároveň koníčkem, je to to nejlepší, co se mu může v životě stát. A když jde navíc o činnost, která pomáhá světu kolem nás stát se lepším, pak...

29. prosince 2025

Lední medvěd je na zimu citlivka, milují ji sloni a vlci, říká kurátor Zoo Praha

Premium
Slon indický chovaný v pražské zoo se sice koulovat nedovede, ale sníh ho vždy...

Do venkovních výběhů chodí nejen sloni, kteří chobotem nabírají sníh, ale také klokani s mláďaty ve vaku nebo indičtí lvi, odhaluje v rozhovoru Pavel Brandl, kurátor savců v Zoo Praha, když...

28. prosince 2025

Host nemá vždycky pravdu. Hádku s ním ale nelze vyhrát, říká Zdeněk Pohlreich

Premium
V oboru gastronomie absolvoval nejrůznější prestižní kurzy včetně cukrářského...

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se svým pořadem Ano, šéfe! změnil českou gastronomii a naučil český národ, jak vypadá a chutná skutečně kvalitní kuchyně. A stále má lidem co říct. „Host nemá vždy pravdu,...

27. prosince 2025

KVÍZ: Zimní soutěžní kvíz Zoo Praha o knížky a vstupenky

Sobi karelští, symbol Vánoc. Sníh k nim tak nějak přirozeně patří.

Zimní zoo-kvíz jsme pro vás připravili ve spolupráci se Zoo Praha. Vyhrát může každý, kdo odpoví do 4. 1. 2026 správně na všech deset otázek. Hraje se o tři balíčky: v každém je rodinná vstupenka do...

vydáno 27. prosince 2025

Vánoční pasti na třídění. Proč polystyren z dárků nepatří do černé popelnice

Takto to často po Vánocích vypadá v ulicích.

Češi rozbalí o Vánocích tisíce elektrospotřebičů. Spolu s nimi vznikne i spousta odpadu z polystyrenových obalů. Kam je správně vytřídit?

26. prosince 2025

Slavní a jejich psí a kočičí mazlíčci u stromečku. Jako členové rodiny

Richard Krajčo. Početná smečka.

Čtyřnozí mazlíčci jsou pro většinu lidí, známé tváře nevyjímaje, plnohodnotnými členy rodiny a nesmějí chybět ani na fotkách s vánočním stromečkem. Komu se během posledních několika let podařilo...

25. prosince 2025

Umění správně zatopit. Návod pro krby a kamna, který funguje

Dřevo na topení by mělo ideálně obsahovat méně než 20 % vody.

Vytápění krbem nebo kamny má svá jasná pravidla. Správná technika topení rozhoduje o tom, kolik spotřebujete paliva, kolik získáte tepla a jestli se vám nebude zanášet komín.

24. prosince 2025

VIDEA ROKU: Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá! Ve volné přírodě i v zoo

Gaia (dole) na snímku při hře se svou o tři měsíce starší setrou Mobi, tedy tou...

Že pravého vlka můžete potkat nejen v pohádce, se přesvědčil mladý muž na procházce lesem. Byl to sice nervák, ale s ušatým kámošem se nakonec přece jen domluvil. Možná ten samý vlk se pak zastavil v...

24. prosince 2025

Technická přesnost hrází budí obdiv stále. Pokrokář ale legendární rybníkáře vinil

Premium
Rybník Svět u Třeboně. V jeho vodách jsou kromě kaprů třeba i štiky, sumci či...

Štědrý večer bez kapra? Pro většinu z nás věc nemyslitelná. Připomeňme si tedy osobnosti, které mají zásluhu na tom, že tento šupináč je nejen v našich krajích tak oblíbený.

24. prosince 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Vánoční kapr bez rizika. Jak filetovat, prořezat kosti a dokonale usmažit

Kapří podkovy s lehkým bramborovým salátkem

Dokonalý vánoční stůl vyžaduje, aby vedle vyladěného salátu zářilo i perfektně připravené maso, ať už jde o tradičního kapra nebo oblíbené řízky. Způsob naporcování a přípravy ryby zásadně ovlivňuje...

23. prosince 2025

Začalo to chvojkou, pak do Čech doputoval vánoční stromeček. Z Německa

V dětských očích byl i řídký smrček díky patřičným ozdobám krásný.

Nechybí snad v žádné domácnosti, ale kdysi dávno tomu tak nebylo. Naši předkové ho nechtěli a neměli na něj doma ani dost místa. Přesto jsme si stromečky nakonec oblíbili a považujeme tradici za...

23. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.