„Plašicí" siluety ptáků jsou k ničemu, některé druhy spíš přitahují, říká ornitolog

„Rozdíl mezi skvělou a špatnou fotkou může být klidně desetina sekundy,“ říká nadšený ptáčkař, uznávaný fotograf a ornitolog Tomáš Grim. | foto: Richard Išpold

Karolína Lišková
  16:00
Rozdíl mezi skvělou a špatnou fotkou může být klidně desetina sekundy, říká nadšený ptáčkař, uznávaný fotograf a ornitolog Tomáš Grim. Procestoval devadesát zemí světa a pozoroval téměř pět tisíc druhů ptáků. Loni za fotografii sojky v pouliční lucerně získal medaili na prestižním mistrovství světa v ptačí fotografii – Bird Photographer of the Year (doslova: „Ptačí fotograf roku“).

Unikátní výpravou do pozoruhodného světa ptáků je i jeho kniha Ptačí svět očima fotografa, v níž nechává nakouknout za oponu života opeřenců po celém světě.

Co bylo tím motorem, že jste poprvé vzal do ruky foťák a začal fotit?
První fotka rákosníka obecného vznikla kvůli diplomce, v níž jsem bádal nad potravou rákosníků. S nadsázkou jim říkám „úhápéčka“, univerzální hnědí ptáci. Vypadají naprosto nezajímavě a žijí skrytě v rákosinách. Takže většina lidí je v životě neuvidí. V době mých studií bylo zvykem do diplomky vlepit pár fotek. A tak jsem si půjčil foťák od kamaráda a kromě hnízd, vajec a mláďat jsem zkusil vyfotit i detaily rostlin a krajinky. A tehdy jsem poprvé objevil bokeh – kresbu světlem mimo rovinu ostrosti. Ta dokáže fotku úplně proměnit.

Ledňáček je na většině fotek jen taková prvoplánová fiflena ptačího světa – šminky, silikon a botox. Což je na dobrou fotku zatraceně málo.

Krmítko v americkém Ohiu

„Plašicí" siluety ptáků jsou k ničemu, některé druhy spíš přitahují, říká ornitolog

