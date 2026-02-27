Unikátní výpravou do pozoruhodného světa ptáků je i jeho kniha Ptačí svět očima fotografa, v níž nechává nakouknout za oponu života opeřenců po celém světě.
Co bylo tím motorem, že jste poprvé vzal do ruky foťák a začal fotit?
První fotka rákosníka obecného vznikla kvůli diplomce, v níž jsem bádal nad potravou rákosníků. S nadsázkou jim říkám „úhápéčka“, univerzální hnědí ptáci. Vypadají naprosto nezajímavě a žijí skrytě v rákosinách. Takže většina lidí je v životě neuvidí. V době mých studií bylo zvykem do diplomky vlepit pár fotek. A tak jsem si půjčil foťák od kamaráda a kromě hnízd, vajec a mláďat jsem zkusil vyfotit i detaily rostlin a krajinky. A tehdy jsem poprvé objevil bokeh – kresbu světlem mimo rovinu ostrosti. Ta dokáže fotku úplně proměnit.
Ledňáček je na většině fotek jen taková prvoplánová fiflena ptačího světa – šminky, silikon a botox. Což je na dobrou fotku zatraceně málo.