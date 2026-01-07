Už žádná bolest. Kompletní průvodce péčí o psí tlapky v každém počasí

Marek Burza
Psí tlapky jsou jednou z nejvíce namáhaných částí psího těla. Každodenní procházky, různorodý terén, extrémy počasí: to vše má vliv na jejich pokožku. Aby byl pohyb pro pejska dlouhodobě pohodlný a bezbolestný, je potřeba tlapkám věnovat odpovídající, a především pravidelnou péči.
Děti i psi hry na sněhu milují. Pokud je čistý, nevadí ani, když pes nějaký sníh sežere, ale nesmí prochladnout. | foto: Getty Images

Řadě psů sníh ani mráz nevadí, přesto dejte pozor, aby neprochladli.
Základní tlapková rutina

Obzvlášť namáhané jsou tlapky v zimě, a to kvůli posypové soli, ledu a štěrku. Druhým extrémem jsou pak letní rozpálené povrchy jako asfalt a beton.

„Abyste pokožku psích tlapek ochránili před popraskáním, stačí dodržet několik jednoduchých zásad. Před procházkou v zimě (nebo v horkých dnech v létě) natřete tlapky vašeho chlupáče ochranným balzámem. Používejte přitom důsledně přípravky speciálně navržené pro psy, protože mají optimální složení,“ říká veterinář Kryštof Doležal ze Super zoo.

Mráz a sníh znamenají pro psy řadu rizik, venčení přizpůsobte počasí

V chovatelských potřebách seženete speciální balzámy z přírodních složek, které obsahují například pokožku zklidňující lanolin nebo včelí vosk.

Jako druhý krok se doporučuje po každé procházce zkontrolovat tlapky svého mazlíčka. Odstraňte nečistoty, zachycené kamínky, případně v teplých měsících také osiny nebo drobné trny. V zimě je vhodné opláchnout tlapky vlažnou vodou a otřít do sucha tak, abyste odstranili zbytky soli nebo chemického posypu.

Když na polštářcích tlapek nebo mezi prsty objevíte poranění, je potřeba ránu důkladně očistit pod tekoucí vodou, osušit a případně dezinfikovat. Pokud se rána nehojí nebo je silně podrážděná, obraťte se na veterináře.

Tipy pro dlouhodobou péči

Tři signály, že tlapky vašeho psa trpí

  • Pes kulhá nebo si tlapky olizuje
  • Polštářky tlapek jsou viditelně popraskané
  • Psa trápí zarudlá nebo suchá kůže

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat drápkům. Pokud pes běhá převážně po měkkém povrchu, drápky se mu nemusejí přirozeně obrušovat. V takovém případě je potřeba je občas zkrátit.

Přerostlé drápky jsou nejen neestetické, ale mohou psovi časem způsobovat i bolest při chůzi a postupně může dojít k deformaci tlapky.

Při stříhání drápků používejte speciální kleštičky z chovatelských potřeb, protože obyčejné nůžky by vašemu pejskovi mohly způsobit zranění. Dejte pozor na to, abyste odstřihli vždy jenom špičku drápku. Nesprávně provedený střih by mohl psovi způsobit krvácení a bolest. Pokud si nejste stříháním drápků jistí a raději byste svěřili péči do rukou odborníka, obraťte se buď na veterináře nebo navštivte psí salon.

Tlapky, srst, procházky a strava. Na co dávat pozor při zimní péči o psa

Pokud má váš pejsek delší srst mezi polštářky tlapek, doporučujeme ji pravidelně zastřihávat. Často se na ni totiž zachycují nečistoty a v zimě se na ní mohou tvořit sněhové nebo ledové hrudky, které jsou pak psímu parťákovi při chůzi nepříjemné.

Praktická ochrana – psí botičky

Další velmi praktickou možností jsou boty pro psy. Obzvlášť v zimě na ostrém ledu, soli nebo na štěrku, případně v horkých letních dnech na rozpálených površích, vám výrazně pomohou. Používají se také při zranění tlapky.

Oblečky pro psy nejsou jen móda, některá plemena se bez nich neobejdou

Myslete na to, že je důležité zvolit správnou velikost: nesmí být příliš těsné ani příliš volné, aby psovi dobře padly. Vybírejte je ideálně i se svým psím parťákem ve specializované prodejně, případně si nechte poradit od personálu. Psa zvykejte na botičky postupně – poprvé mu je nasaďte jen na chvilku a spojte to s hrou, ideálně i s odměnou pamlskem.

Už žádná bolest. Kompletní průvodce péčí o psí tlapky v každém počasí

