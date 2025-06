Anna prožívala svůj běžný den, když jí na telefon přišlo upozornění od společnosti Ring, která se v místě zabývá bezpečnostními kamerami, že má přede dveřmi nečekaného hosta. Záběry, které viděla, ji pochopitelně ohromily.

Bezpečnostní služba tyto záběry následně sdílela s redakcí Newsweek, tím se tento incident dostal mezi lidi. „Dostala jsem upozornění na pohyb od svého zvonku a byla jsem šokována, když jsem zřejmě viděla divokou korálovku sedlatou, jak se plazí po mé zdi – něco, co jsem nikdy předtím neviděla. Ale byla větší, než jsem si ji v reálu představovala,“ popsala deníku.

Korálovka sedlatá (Lampropeltis triangulum) je nejedovatý pestře zbarvený had z čeledi užovkovitých. Vzhledem ke svým rozměrům může působit hrůzostrašně. Video bylo pořízeno před Anniným domem 8. května tohoto roku.

Podle záběrů had není tak pestře zbarvený, jak se popisuje v encyklopediích, a je taky delší, ale je pravdou, že korálovek je mnoho druhů. Ostatně můžete se k tomu vyjádřit sami dole v anketě.

Korálovka sedlatá Je popsáno asi 25 poddruhů. Ty se navzájem velmi liší jak zbarvením, tak i rozdílnými životními podmínkami populací z různých zeměpisných oblastí výskytu. Nejběžnější poddruh je Lampropeltis triangulum sinaloe, který obývá hlavně západní Mexiko je většinou zbarven šarlatově červeně, se střídavými světlými a černými proužky. Tento druh hada je známý svým velmi zdařilým „napodobením“ zbarvení smrtelně jedovatých hadů korálovců z čeledi Elapidae. Díky tomuto varovnému zbarvení mají korálovky větší šanci uniknout zájmu predátorů. Zdroj: Wikipedia

Na videu je vidět, jak se had plazí blízko předních dveří. Spadl ke dveřím z prostoru těsně nad místem, kde byla umístěna venkovní kamera.

Vidět tak velkého hada, jak se motá před jejími dveřmi, Annu rozhodně znepokojilo. „Bylo to poprvé, co jsem to zachytila na video, a upřímně, naskočila mi z toho husí kůže,“ řekla.

„Sledovala jsem to živě hned po upozornění a nemohla jsem tomu uvěřit.“ Její partner měl však výrazně odlišnou reakci. „Můj manžel si myslel, že je to docela cool, takže jsem se o to chtěla podělit s komunitou Ring,“ uvedla Anna.

Ačkoli byla Anna výjevem znepokojena, podobné užovky představují pro člověka jen malé nebezpečí. Raději loví kuřata a krysy.

Jak uvádí Komise pro divokou zvěř Severní Karolíny: „Většina jedinců kousne, pokud se s nimi hrubě zachází nebo jsou jinak omezováni, ale kousnutí i od velkého jedince není o nic horší než škrábanec od ostružiny.“ To však nijak nesnižuje fakt, že pro Annu to byl nechtěný pohled, a možná si dvakrát rozmyslí, než příště zareaguje na upozornění správce kamery.