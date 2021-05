Trvalo tři tisíce let, než se v Austrálii opět narodili tasmánští čertové

Masožraví vačnatci zmizeli z kontinentální Austrálie zhruba před třemi tisíci lety. Dnes je ochranáři vracejí do přírodní rezervace poblíž Sydney a věří, že nejenže přežijí, ale přispějí k přirozené rovnováze ekosystému.

„V sázce je toho tolik. Udělali jsme vše, co jsme mohli,“ řekl agentuře Reuters Tim Faulkner, ředitel ochranářské skupiny Aussie Ark, jedné z těch, které se starají o to, aby se do australské přírody ďábli vrátili.

Už v březnu ochránci přírody vypustili do oplocené rezervace národního parku Barrington Tops severně od Sydney patnáct tasmánských čertů. Protože se jim dařilo, v září k nim přibylo dalších jedenáct zvířat.



Nyní to vypadá, že se záměr povedl. Několik samic zabřezlo a záchranáři teď sledují sedm mláďat, která se právě vyvíjejí v matčině vaku. Pobudou si tam něco přes sto dní, pak se z vaku vydrápou a další měsíce stráví v noře. Teprve pak se mohou pustit do samostatného života.

S programem záchrany ďábla medvědovitého souvisí i snaha Zoo Praha dostat sem zástupce tohoto druhu, což se povedlo v roce 2020, kdy zoo otevřela pavilon Darwinův kráter, který představuje více než dvě desítky druhů australské fauny.

„Zoo Praha je teprve druhá v Evropě, která je získala přímo z Tasmánie,“ popsal ředitel zoo Miroslav Bobek v době otevření. A tak se zabydlela v Darwinově kráteru čtveřice ďáblů. Více se o čertech a Darwinově kráteru dočtete zde.