Tolik lásky a vzájemné náklonnosti, kolik je znát z fotografií mazlíčků čtenářů iDNES.cz, to se jen tak nevidí. Vezměme svátek sv. Valentýna jako příležitost uvědomit si, kolik nám toho naši zvířecí mazlíčci dávají, a co pro nás znamená už jen jejich přítomnost. Užívejte si to, ať máte doma kočku, psa, koně nebo třeba prasátko. A co teprve, když se mazlíčků sejde víc a mají se rádi navzájem… (na snímku Sanny)
Autor: Jana Hyšková Valentová
Quinka při venčení
Autor: Miriam Knyplová
Rablík
Autor: Sandra Vojáčková
Parťáci
Autor: Jana Komárková
Sourozenci Mia a Mourek
Autor: Matěj Korec
Nerozlučná dvojka
Autor: Monika Hladká
Deny, Onnea a Hraběnka
Autor: Monika Hladká
Chvilka odpočinku
Autor: Lenka Bursová
Péťa a Máňa
Autor: Petra Sauerová
Swenicek a Vítek
Autor: Lenka Cerhova
Jsme kamarádi
Autor: Kateřina Kušnirová
Lili & Toys
Autor: Hana Koňaříková
„Hele, uskromni se, Zrzoune!“
Autor: Kateřina Krátošková
Syn, dcera a naše milovaná králinda Lilinka
Autor: Simona Králíková
Čtyřnohý miláček NIO
Autor: Pamela Srbová
Mazlíčky máme dva.
Autor: Jana Novotná
Tobíšek
Autor: Barbora Benesova
Láska se neptá...
Autor: Markéta Žáková
Parťáci jak hrom
Autor: Andrea Faltysová
Hugo & Maya
Autor: Dana Kretschmanová
Odpolední odpočinek
Autor: Radek Polák
Snížek a Max
Autor: Michaela Sapižáková
Moje holky – Molly a Lussy
Autor: Monika Klimentová
Arya
Autor: Dita Pliskvová
Jak si kdo ustele, tak si i lehne.
Autor: Lucie Prchalová Nechvílová
Naše parťačky Bety a Dakara
Autor: Ivana Kopincová
Naša Julča a jej 6 kusov
Autor: Daniela Moravčikova
Když dva se rádi mají.
Autor: Soňa Piroutkova
Šušu a Goldy
Autor: Marcela Kramarova
Akira a prasátko Bruno
Autor: Alena Šeflová
Láska má osm tlapek
Autor: Anna Diblíčková
Nerozlučná dvojka
Autor: Lucie Manová
Ciri a Helenka
Autor: Eva Müllerová
Naše Elinka a Oláfek
Autor: Nikola Prušvicova
Macík a Zrzinka
Autor: Michaela Švůbová
Jégr a Špunt – když přijede páníček z práce a neví, koho dřív mazlit
Autor: Kateřina Janecká
Tofik a Lokin
Autor: Petra Volfova
Malá s velkým bráchou
Autor: Petr Oravec
Bostonský teriér Art zvaný mlok
Autor: Lucie Fürstová
Ejmy a ježek
Autor: Naďa Milatová
Alpačáci Kamil a Emil
Autor: Daniela Šaldová
Kocourek Kapucino
Autor: Hana Nehybova
Kámoši
Autor: Martina Cvachová
Sežrala by ju, to je jasný
Autor: Martina Usnulová
Podzim nám sluší
Autor: Kateřina Vršanská
Naši axolotlové
Autor: Katka Mikulášková
Kočičí výsměch
Autor: Monika Elasheg
Vrh „C“ Gray Lily
Autor: Marie Viktorová
Naše smečka
Autor: Simona Volšanská
Jessy a Chiki
Autor: Jiří Pilčík
Vigo a Mia
Autor: Jana Tóthová
Jimmy & Stella
Autor: Jolana Groulíková
Rozdíl 14 let
Autor: Nikol Brabencová
S Kessinkou
Autor: Lenka Grossmannová
ségry...
Autor: Kateřina Ludvíková
Tady se řeší jen láska.
Autor: Angelina Sovtanová
Error a Dobby, parťáci jak hrom
Autor: Eliška Klečková
Tolerantní Layla s rosťákem Filípkem
Autor: Iveta Böhmová
Kámoši jak hrom Roman a Zdena
Autor: Markéta Krejčí
Dva světy, jedno srdce
Autor: Alena Kuzdasová
Labrador Ballu s kočkou Minou. „Dobro a zlo”
Autor: Andrea Tománek
Kočky
Autor: Jiří Rolín
Charlie a Annie
Autor: Ladislav Pištora
Odpolední relax
Autor: Daniela Heinzová
Osobní strážce
Autor: Dagmar Kovaříková
Odpočinek
Autor: Lucie Mitrášová
Miloš
Autor: Kateřina Bělunková
Arry a Fanny a jejich pohoda
Autor: Štěpán Holý
Meggie a Max
Autor: Lenka Zradičková
Marcelka a Claudinka
Autor: Jiří Šebek
Míša a Máša (9 měsíců)
Autor: Martina Pultrová
Baxi a Blackie
Autor: Veronika Krátká
Dobrý spánek po dobrém jídle
Autor: Jaroslav Dolezel
Tak mě onduluje Bertíček
Autor: Eva Kóšová
Ejminka si hlídá svoje
Autor: Veronika Marková
Tygr a Wendulka, nejlepší kamarádi
Autor: Veronika Stratilová
Kamarádi
Autor: Pavel Michálek
Statečně zdoláváme schody
Autor: Filip Seifert
Bráškové Iggy a Iuri
Autor: Milena Boudová
Denny a Rocky
Autor: Denisa Novakova
Mňau s Candy
Autor: Závůrková Adéla
Můj koňopes
Autor: Miloslava Paťhová
Daisy a Filip
Autor: Viktória Šlechtová
Králíček Ňufík s Violkou
Autor: Jana Svorová
Moje lásky
Autor: Martina Ederova
Meggi a Bella
Autor: Zdeňka Hořínková
Rarášci
Autor: Pavlína Zvarová
Naši miláčkové Argo a Bari
Autor: Pavlína Havlová
Edda, 1 rok
Autor: Jiřina Sedláková
Kočičí selfie
Autor: Lucie Koupanová
Naši mazlíčci. Bobina a Endy
Autor: Veronika Chalupová
Miky a Lili
Autor: Vlaďka Kolarova
Přátelé
Autor: Petr Jansa
Bertík a Ashley – Dej pusinku
Autor: Marie Sýkorová
Sladký polibek
Autor: Vendula Honejsková
Jax a Kenu
Autor: Květa Rážová
ÚSMĚV, PROSÍM…
Autor: Renata Rezková
Polibek od Arga
Autor: Jiří Bartoš
Rous
Autor: Helena škyvarova
Charlie
Autor: Eva Halatkova
Canisterapie
Autor: Michaela Podolniková
Kámoši jak hrom
Autor: Helena Hodrová
Parta hic z Kozlova
Autor: Eva Pařilová
Nimbus – náš pomocník pro nemocnou dcerku
Autor: Iveta Zakova
Spokojený pes
Autor: Jana Zahradníková
Fenka Jenny a Stella
Autor: Alena Zavoralová
Levá a Pravá
Autor: Lenka Seberová
Piti a Pačka
Autor: Pavel Doskočil
Nerozlučná trojka
Autor: Yvona Formanová
Tom & Jerry
Autor: Patrik Pečenka
Počkám si, co zbyde…
Autor: Denisa Turinská
Maxík a jeho kamarádi
Autor: Nikola Kadlecová
Chvilka uspání
Autor: Lenka Kalova
Tygřík a náš Rony
Autor: Andrea Šenkyříková
Láska jako hrom
Autor: Věra Dvořáková
Kdo asi vyhraje?
Autor: Iva Spasiuková
Kocouři Agáta a Beáta
Autor: Ivana Šimanová
Lásky moje
Autor: Monika Matulova
Mína a Roxi
Autor: Karel Šťastný
Kočičí pohoda na maximum
Autor: Lucie Iblová
Když ho miluješ, není co řešit
Autor: Tomáš Kadula
Věrnost bez otázek, láska bez podmínek. 10,5 let spolu
Autor: Lucie Kalakurová
Julinka
Autor: Stanislava Valoušková
Spinkáček
Autor: Kristýna Šíchová
Malina a Oliver, milenci z Čáslavi
Autor: Aneta Bártová
Dobrou noc
Autor: Lenka Kýčková
Moje lásky Eliška, Bobinka a Ludik
Autor: Hana Prikrylova
Za pamlsek se i usmeju!
Autor: Terezie Ondrejková
První jarní mecheche
Autor: Pavla Kozáková
Úplní andílkové, když spí
Autor: Irena Žambůrková
Tygři Arda a Mairon
Autor: Kateřina Šístková
Protiklady se přitahují
Autor: Lenka Runtágová
Večerní tuleníčko
Autor: Tomáš Týn
Tinuška s Bertíčkem
Autor: Šárka Vařeková
Miláček
Autor: Josef Perger
Přátelství
Autor: Laurencia Helásková
Roztomilost v pelíčku
Autor: Olga Drábková
Miláčci
Autor: Ilona Vašendová
„Proč jsi přestal drbat?“
Autor: David Šteiner
Zico a Rosse
Autor: Martina Kurimčáková