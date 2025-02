Tyto potraviny jsou pro psy nebezpečné. Co dělat, když je snědí?

Spousta majitelů psů si myslí, že jejich mazlíčci mohou jíst to samé, co lidé. Ale opak je pravdou. Některé potraviny, které jsou pro nás běžné, mohou být pro psy velmi nebezpečné. A nejen to, existuje i mnoho mýtů o psí výživě, kterým lidé věří, ale ve skutečnosti mohou zdraví zvířat poškodit.