Desenský radí, jak odnaučit štěkat čivavu. Opravdu to jde

Člověk marně pátrá, zda zná čivavu, která by na každého a na všechno neštěkala. Má to svou logiku, je to malý pejsek, který se může cítit ohrožen a vyhodnotí, že nejlepší obrana je útok. Navíc vám každý majitel psa této oblíbené rasy obvykle řekne, že se s tím nedá nic dělat.