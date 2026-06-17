1. Samojed
Toto plemeno doslova vypadá, jako by se většinu času usmívalo. Samojedi jsou přítulní, společenští a laskaví, s láskou ke hře i mazlení, což je – i jejich majitele – udržuje spokojené.
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Potěšte se hlasováním pro roztomilé mazlíčky. Hrají o krmivo, vy o knížky
Název samojed je odvozen od jména kmene Samojedů v severním Rusku a na Sibiři. V jižních částech této oblasti používali Samojedové bílé, černé a hnědé vícebarevné psy při pastvě sobů; v severních částech byli tito psi čistě bílí, s vlídnou povahou a užívali se také jako lovečtí a saňoví psi.
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Samojed je usměvavý klaun, z jehož srsti si klidně můžete uplést svetr