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Nejsou jen roztomilí. Těchto 12 psů dokáže zlepšit náladu celé rodině

Marek Burza
Psi se vyskytují ve všech tvarech a velikostech, od australských honáckých až po zlaté retrívry. Je téměř nemožné nebýt šťastný, když máte doma jednoho z těchto veselých mazlíčků.
Část 1/12

1. Samojed​

Samojed Luna

Toto plemeno doslova vypadá, jako by se většinu času usmívalo. Samojedi jsou přítulní, společenští a laskaví, s láskou ke hře i mazlení, což je – i jejich majitele – udržuje spokojené.

Potěšte se hlasováním pro roztomilé mazlíčky. Hrají o krmivo, vy o knížky

Název samojed je odvozen od jména kmene Samojedů v severním Rusku a na Sibiři. V jižních částech této oblasti používali Samojedové bílé, černé a hnědé vícebarevné psy při pastvě sobů; v severních částech byli tito psi čistě bílí, s vlídnou povahou a užívali se také jako lovečtí a saňoví psi.

Samojed je usměvavý klaun, z jehož srsti si klidně můžete uplést svetr


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