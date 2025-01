Máte doma stařečka, anebo junáka? Studie ukázala, kdy se ze psa stane senior

Výzkumníci z Liverpoolské univerzity určili přesný věk, kdy je šest běžných plemen psů považováno veterináři za „stará“. Průměrně veterináři uvádějí, že psi by měli být označováni jako „staří“ ve věku 12,5 roku.

Menší plemena však stárnou pomaleji, přičemž některá plemena dosahují stáří až ve 14,1 roku. Naopak větší plemena jsou považována za stará mnohem dříve, přičemž některá plemena jsou klasifikována jako „staré“ již ve 12,1 roku.

Psí kalkulačka Jeden psí rok = sedm lidských. Omyl! Podle vědců zažitá rovnice neplatí a výpočet lidského věku vašeho kamaráda může být podstatně složitější. Ve srovnání s člověkem totiž psi na začátku svého života stárnou rychleji a přibývajícím věkem pomaleji. Jak ukazuje naše kalkulačka, záleží také na velikosti daného plemene. Kalkulačka čerpá z dat National Geographic. Skutečný věk svého psa si spočítejte ZDE.

„Tato studie nám poprvé umožnila prozkoumat, kdy veterináři začínají zaznamenávat, že psi jsou v životní fázi, kdy je považují za ‚staré‘ nebo ‚seniorní‘,“ uvedla Carri Westgarthová, vedoucí výzkumu.

Jak si tedy stojí váš pes? Odhaduje se, že starší psi tvoří 30 až 40 procent všech pacientů, kteří navštěvují veterinární praxi. Přesto až dosud vědci nebyli schopni přesně určit, kdy veterináři považují psy za „staré“.

„Pochopení charakteristik zdravého stárnutí a odlišení od negativních účinků věkem podmíněných onemocnění by mohlo zlepšit péči o psy ve stáří a geriatrických fázích života,“ napsal tým ve své studii publikované v Journal of Small Animal Practice.

Ve své nové studii tým analyzoval veterinární záznamy 832 starších psů napříč šesti populárními plemeny. Jejich analýza odhalila, že průměrný věk, kdy veterináři považovali psy za staré, byl 12,5 roku. Jack Russell teriéři nebyli považováni za staré, dokud nedosáhli 14,1 roku, zatímco smíšená plemena byla považována za „stará“ ve 13,2 roku.

„Tento vyšší věk Jack Russellů je v souladu se zjištěními o věku při eutanazii psů, stejně jako s předchozí studií, která ukázala, že Jack Russell teriéři mají delší očekávanou délku života, a to 12,7 roku,“ vysvětlili výzkumníci.

Jaký věk je považován za starý pro vašeho psa?

Průměr napříč všemi plemeny: 12,5 roku

Jack Russell teriéři: 14,1 roku

Smíšená plemena: 13,2 roku

Border kolie: 12,7 roku

Špringer španělé: 12,5 roku

Labrador retrívři: 12,1 roku

Ostatní plemena: 12,3 roku

Kokršpanělé: 11,7 roku

Studie také identifikovala pět nejčastějších zdravotních problémů, které postihují starší psy. Problémy spojené s hmotností, včetně nadváhy, podváhy a úbytku hmotnosti, byly na prvním místě, postihující 35 procent psů.

Následovaly muskuloskeletální problémy, které ovlivnily třetinu (33 procent) zkoumaných psů. Tyto problémy zahrnují ztuhlost a potíže s pohybem. Třicet jedna procent starších psů mělo problémy se zuby.

Mezitím 28 procent zkoumaných psů zažilo nějaký druh kožního problému, jako jsou bulky, infekce nebo ztráta srsti. Nakonec 22 procent psů mělo ve stáří zažívací potíže, včetně zvracení a průjmu.

Celkově výzkumníci říkají, že zjištění zdůrazňují, že rychlost, jakou psi stárnou, není „jednotná pro všechny“. „Zatímco veterináři jsou často velmi dobře obeznámeni se změnami ve zdraví a pohodě spojenými s péčí o starého psa, definice stáří se liší, a jsou dokonce svévolné,“ dodali.

Co byste měli vědět o svém psovi

Je snadné věřit, že psi mají rádi to, co máme rádi my, ale to není vždy pravda. Zde je deset věcí, které by si lidé měli pamatovat, když se snaží pochopit své mazlíčky. Žebříček stanovili odborníci na chování zvířat Melissa Starlingové a Paul McGreevy z Univerzity v Sydney:

1. Psi nemají rádi sdílení.

2. Ne všichni psi mají rádi objímání nebo hlazení.

3. Štěkající pes není vždy agresivní.

4. Psi nemají rádi, když jiní psi vstupují do jejich teritoria/domova.

5. Psi mají rádi aktivitu a nepotřebují tolik času na odpočinek jako lidé.

6. Ne všichni psi jsou přátelští, někteří jsou zpočátku plaší.

7. Pes, který se zdá být přátelský, se může rychle stát agresivním.

8. Psi potřebují otevřený prostor a nové oblasti k prozkoumání. Hraní na zahradě nemusí vždy stačit.

9. Někdy pes neprojevuje špatné chování, ale jednoduše nerozumí, co má dělat nebo co od něj chcete.

10. Jemné obličejové signály často předcházejí štěkání nebo kousání, když je pes nespokojený.