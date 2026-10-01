Zkuste tedy probrat aktuální fotografie svého zvířecího mazlíčka a jednu šířkovou, opravdu pěknou a kvalitní z nich vyberte. Pokud splníte tyto podmínky a usměje se na vás při hlasování čtenářů štěstí, třeba budete patřit mezi tři výherce psí nebo kočičí verze (dle vlastního výběru) výhry německého výrobce krmiv Josera. Viz komerční rámeček níže.
Šířkové snímky pro říjnové kolo vkládejte ZDE
Chcete-li se zapojit do říjnového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, do středy 14. října vložte ZDE jeden kvalitní, aktuální a šířkový snímek svého zvířecího parťáka. Hlasování čtenářů začne o den později.
Komerční rámeček
Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček
Pro říjnové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s německou značkou Josera připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).
1. CENA
2. CENA
3. CENA
Josera znamená vášeň – pro psy, kočky a koně, pro super prémiovou kvalitu a udržitelná řešení. Jako specialisté na krmiva pro domácí zvířata máme více než 80 let zkušeností. Krmiva Josera poskytují potravu pro každý věk, od štěňat, koťat či hříbat až po seniory, pro pohodové gurmány i pro sportovce. Více najdete na Odkaz
Festival
Culinesse
Jaký je princip hlasování v soutěži?
Ve fotoduelu, který odstartuje 15. října, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější, hezčí či roztomilejší. Hlasovat pak bude možné opakovaně až do 30. 10. do 12:00.
Aby bylo čtenářské hlasování v každém kole co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, tento princip znáte. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie v jednotlivých „soubojích“. Hodnotné ceny od značky Josera pro psa nebo kočku pak tedy opravdu vyhrají tři nejlepší zářijoví „hráči“.
Nejkomičtější snímky mazlíků čtenářů iDNES.cz vám přinesou dobrou náladu