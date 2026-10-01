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Váš psí či kočičí mazlík může v říjnu vyhrát pěknou zásobu kvalitního krmení

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Je tu září a s ním další kolo fotoduelu Nejroztomilejší mazlíček. Vítěze čekají skvělé ceny od značky Purina PRO PLAN®, zahrajte si také. | foto: Getty Images

Babí léto přineslo krásné dny, takže se ve vašem mobilu či fotoaparátu nepochybně objevil nějaký opravdu pěkný šířkový snímek vašeho zvířecího parťáka, s nímž byste se chtěli pochlubit. Pošlete ho do říjnového fotoduelu a nejenže bude vidět. Zahraje si také o kvalitní krmivo, pamlsky a hračky německé značky Josera.

Zkuste tedy probrat aktuální fotografie svého zvířecího mazlíčka a jednu šířkovou, opravdu pěknou a kvalitní z nich vyberte. Pokud splníte tyto podmínky a usměje se na vás při hlasování čtenářů štěstí, třeba budete patřit mezi tři výherce psí nebo kočičí verze (dle vlastního výběru) výhry německého výrobce krmiv Josera. Viz komerční rámeček níže.

Šířkové snímky pro říjnové kolo vkládejte ZDE

Chcete-li se zapojit do říjnového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, do středy 14. října vložte ZDE jeden kvalitní, aktuální a šířkový snímek svého zvířecího parťáka. Hlasování čtenářů začne o den později.

Komerční rámeček

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček

Pro říjnové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s německou značkou Josera připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).

1. CENA
pro psa: 3 x 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 3 x 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

2. CENA
pro psa: 2 x 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 2 x 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

3. CENA
pro psa: 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

komercni ramecek nejkrasnejsi mazlicek josera

Josera znamená vášeň – pro psy, kočky a koně, pro super prémiovou kvalitu a udržitelná řešení. Jako specialisté na krmiva pro domácí zvířata máme více než 80 let zkušeností. Krmiva Josera poskytují potravu pro každý věk, od štěňat, koťat či hříbat až po seniory, pro pohodové gurmány i pro sportovce. Více najdete na Odkaz

Festival
Bezlepkové suché krmivo s lososem a kuřecím masem v lahodné omáčce pro vybíravé psy
Pro naše náročné gurmány nabízí Josera Festival jedinečné gurmánské menu: toto speciální krmivo pro dospělé psy s omáčkou lze podávat v suchém i mokrém stavu. Cenné mastné kyseliny, vitaminy a také zinek a měď navíc zajišťují lesklou srst a pěknou kůži. Vyvážený poměr vápníku a fosforu je dobrý pro kosti a klouby.

Culinesse
S lahodným lososovým a drůbežím proteinem pro skutečné fajnšmekry
Josera Culinesse s jemným lososovým proteinem je vynikající volbou pro náročné kočičí kamarády. Díky vyvážené receptuře je Josera Culinesse vysoce stravitelným produktem se skvělou chutí.

Jaký je princip hlasování v soutěži?

Ve fotoduelu, který odstartuje 15. října, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější, hezčí či roztomilejší. Hlasovat pak bude možné opakovaně až do 30. 10. do 12:00.

Aby bylo čtenářské hlasování v každém kole co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, tento princip znáte. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie v jednotlivých „soubojích“. Hodnotné ceny od značky Josera pro psa nebo kočku pak tedy opravdu vyhrají tři nejlepší zářijoví „hráči“.

Nejkomičtější snímky mazlíků čtenářů iDNES.cz vám přinesou dobrou náladu

Možná máte v mobilu podobný fotopoklad. Tak se s ním pochlubte.

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