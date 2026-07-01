Právě s firmou Josera jsme pro vás totiž připravili červencovou soutěž Nejroztomilejší mazlíček a pěkný aktuální šířkový snímek vašeho zvířecího parťáka vám může přinést výhru, která rozhodně potěší. Zda bude pro psa či kočku, to už záleží na výběru výherců té které ceny – popis výher pro mňoukající či štěkající parťáky najdete v komerčním rámečku níže.
Fotografie pro červencovou soutěž vkládejte ZDE
Chcete-li se zapojit do červencového fotoduelu Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jeden aktuální a kvalitní šířkový snímek svého zvířecího parťáka. Čas na to máte do úterý 14. července 2026, o den později začne fotoduel o hodnotné ceny, do něhož vybrané snímky zařadíme.
Komerční rámeček
Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček
Pro červencové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s německou značkou Josera připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).
1. CENA
2. CENA
3. CENA
Josera znamená vášeň – pro psy, kočky a koně, pro super prémiovou kvalitu a udržitelná řešení. Jako specialisté na krmiva pro domácí zvířata máme více než 80 let zkušeností. Krmiva Josera poskytují potravu pro každý věk, od štěňat, koťat či hříbat až po seniory, pro pohodové gurmány i pro sportovce. Více najdete na Odkaz
Festival
Culinesse
Jaký je princip hlasování v soutěži?
Ve fotoduelu, který odstartuje 15. července, čtenáři vybírají vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější. K hlasování se čtenáři mohou vracet a hlasovat opakovaně až do 31. července do 12:00.
Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie. Hodnotné ceny od značky Josera pro psa nebo kočku pak tedy opravdu vyhrají tři nejlepší červencoví „hráči“.
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