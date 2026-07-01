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I v červenci hrají mazlíčci o krmivo, pamlsky a hračky. Stačí poslat snímek

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Udělejte svým mazlíčkům prázdninové foto a mohou soutěžit o ceny značky Josera. | foto: Getty Images

Prázdniny letos začaly v opravdu horkém módu, nicméně na procházky se psem či jiným zvířecím kámošem se pořád dá zajít pěkně brzy ráno či v podvečer. A to je i pěkné světlo na focení, ať už vyrazíte do parku, do lesa, nebo se s kočkou vyvenčíte na dvorku. Tak foťte, protože pěkný šířkový snímek vám může přinést příjemnou zásobu suchého i mokrého krmiva, pamlsků a hraček od německé firmy Josera.

Právě s firmou Josera jsme pro vás totiž připravili červencovou soutěž Nejroztomilejší mazlíček a pěkný aktuální šířkový snímek vašeho zvířecího parťáka vám může přinést výhru, která rozhodně potěší. Zda bude pro psa či kočku, to už záleží na výběru výherců té které ceny – popis výher pro mňoukající či štěkající parťáky najdete v komerčním rámečku níže.

Fotografie pro červencovou soutěž vkládejte ZDE

Chcete-li se zapojit do červencového fotoduelu Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jeden aktuální a kvalitní šířkový snímek svého zvířecího parťáka. Čas na to máte do úterý 14. července 2026, o den později začne fotoduel o hodnotné ceny, do něhož vybrané snímky zařadíme.

Komerční rámeček

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček

Pro červencové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s německou značkou Josera připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).

1. CENA
pro psa: 3 x 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 3 x 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

2. CENA
pro psa: 2 x 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 2 x 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

3. CENA
pro psa: 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

komercni ramecek nejkrasnejsi mazlicek josera

Josera znamená vášeň – pro psy, kočky a koně, pro super prémiovou kvalitu a udržitelná řešení. Jako specialisté na krmiva pro domácí zvířata máme více než 80 let zkušeností. Krmiva Josera poskytují potravu pro každý věk, od štěňat, koťat či hříbat až po seniory, pro pohodové gurmány i pro sportovce. Více najdete na Odkaz

Festival
Bezlepkové suché krmivo s lososem a kuřecím masem v lahodné omáčce pro vybíravé psy
Pro naše náročné gurmány nabízí Josera Festival jedinečné gurmánské menu: toto speciální krmivo pro dospělé psy s omáčkou lze podávat v suchém i mokrém stavu. Cenné mastné kyseliny, vitaminy a také zinek a měď navíc zajišťují lesklou srst a pěknou kůži. Vyvážený poměr vápníku a fosforu je dobrý pro kosti a klouby.

Culinesse
S lahodným lososovým a drůbežím proteinem pro skutečné fajnšmekry
Josera Culinesse s jemným lososovým proteinem je vynikající volbou pro náročné kočičí kamarády. Díky vyvážené receptuře je Josera Culinesse vysoce stravitelným produktem se skvělou chutí.

Jaký je princip hlasování v soutěži?

Ve fotoduelu, který odstartuje 15. července, čtenáři vybírají vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější. K hlasování se čtenáři mohou vracet a hlasovat opakovaně až do 31. července do 12:00.

Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie. Hodnotné ceny od značky Josera pro psa nebo kočku pak tedy opravdu vyhrají tři nejlepší červencoví „hráči“.

Prohlédněte si nejroztomilejší květnové mazlíčky. Rozdělili si skvělé výhry
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