Navrhněte jméno pro luskouní holčičku a vyhrajte vstupenky do Zoo Praha

Dnes Zoo Praha prozradila, že prázdninové mládě luskounů je samička a neobyčejně rychle přibírá. Denně zhruba 10 gramů, což je skvělá zpráva – znamená to, že jeho máma Run Hou Tang má dostatek mateřského mléka, což byl v případě Šišky problém. Celkově se novorozené samičce dostává od její matky skvělé péče: přikládá si ji pravidelně na břicho a spí spolu v hnízdě.

Kdo vzorně opečovávanou a vzácnou luskouní holčičku pojmenuje? Může to být kdokoliv z vás, čtenářů iDNES.cz, a ještě si můžete zahrát o zajímavé ceny. Stačí vepsat do soutěžního formuláře svůj návrh, a pak už jen čekat, zda si právě ten váš v Zoo Praha jako jeden z pěti vyberou. Vybraných pět jmen zařadíme do čtenářské ankety, která poběží od 18. do 23. 7. 2024 a o vítězném jménu pro luskouní samičku rozhodne.

Návrh jména pro luskouní mládě vložte ZDE Návrhy jmen můžete vkládat do 16. července do 12:00. Následně je předáme Zoo Praha, která si z nich vybere 5 jmen, jež se vzápětí utkají v soutěžní anketě. Ta poběží od 18. do 24. července. Po ukončení ankety budou odměněni čtenáři, kteří návrhy vybraných jmen zaslali jako první: vítěze čeká komentovaná prohlídka pavilonu Indonéská džungle, kde mají luskouni krátkoocasí expozici, a roční permanentka do Zoo Praha; zbylí čtyři navrhovatelé získají rodinnou vstupenku.

U shodných návrhů bude za autora považován ten, kdo jej pošle jako první, proto s odesláním svého návrhu jména neotálejte. Slavnostní křtiny čekají pražskou luskouní holčičku v neděli 28. července 2024.

Luskouny krátkoocasé Zoo Praha představila v roce 2022. V Praze úspěšně odchovaná samička Šiška, starší sourozenec novorozeného mláděte, se narodila 2. 2. 2023 jako první luskoun krátkoocasý nejen u nás, ale i v Evropě.