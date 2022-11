Vyberte jméno pro samičku hrabáče a vyhrajte rodinné vstupenky do Zoo Praha

Pomozte vybrat jméno pro samičku hrabáče, která se v červenci 2022 narodila v Africkém domě Zoo Praha samici Kvídě a 3. prosince ve 13 hodin ji tamtéž čekají křtiny, na něž jsou návštěvníci pražské zoo srdečně zváni. Pokud se v soutěžní anketě zaregistrujete, budete automaticky zařazeni do slosování o tři rodinné vstupenky do Zoo Praha a nedávno vydanou knížku fejetonů. Jméno pro malou hrabáčici můžete vybírat do čtvrtka 24. listopadu včetně.