Krmivo pro gurmány za 80 tisíc rozděleno, radost udělá řadě psů a koček

Jsem William, a ne, nejsem krysokocour. Ani nejsem nevychovaný, jazyk vyplazuju a slintám, protože nemám zuby. Tak mi teta z útulku Teplické kočky, z.s., kde jsem našel střechu nad hlavou, musela ta slepená, oslintaná místa oholit, protože to nešlo vyčesat. Hmmm, krmení na rok, to by bylo. Hlavně bych se rozdělil s kámoši.