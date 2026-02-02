V únoru mazlíčci hrají o prémiové krmivo. Stačí poslat fotografii a hlasovat

Autor:
Za okny nám zima dává najevo, že i druhý měsíc v roce je stále její, a někteří naši psí mazlíci mají problém se vůbec jít vyvenčit. Ani kočky to ven moc netáhne, doma je doma. Ať venku, nebo doma, nafoťte své zvířecí parťáky, fotosoutěž o psí nebo kočičí krmivo z nové řady Brit Premium by Nature českého výrobce za to stojí.

Bude nejroztomilejší únorový mazlíček ten váš? Stačí poslat aktuální a povedenou fotografii vašeho zvířecího parťáka a umíst se ve fotodueli na jednom z prvních třech míst. | foto: Getty Images

Zúčastnit se je snadné. Stačí vybrat jednu šířkovou fotku vašeho zvířecího mazlíčka z této zimy a nahrát ji do poloviny února do našeho systému. Vybrané fotografie odpovídající zadání zařadíme do únorového fotoduelu, v němž pak můžete i opakovaně hlasovat až do začátku března.

Fotografie pro únorový fotoduel vkládejte ZDE.

Chcete-li se zapojit do únorového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček a hrát o ceny z nové řady Brit Premium by Nature pro psy neb kočky, vložte ZDE jednu aktuální – tedy se zimním motivem – a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Čas na to máte do 15. února, následující den začne čtenářské hlasování, které potrvá do 2. 3. do 12:00.

Komerční rámeček

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček

Pro únorové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s novou řadou krmiv Brit Premium by Nature připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).

1. CENA
pro psa: 3x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 4x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

2. CENA
pro psa: 2x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 3x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

3. CENA
pro psa: 1x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 2x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

ilustrační snímek

Brit už desítky let vyrábí krmiva pro zvířata s láskou, aby se jim dostalo té nejlepší péče. Jeho základním know-how je dlouholetá dobrá praxe v oblasti výživy psů a koček.

Jednička českých chovatelů: Brit Premium by Nature
Nová řada krmiv Brit Premium by Nature respektuje různorodost mezi plemeny a individuálními výživovými potřebami psů i koček. Více na www.krmivo-brit.cz

Brit Premium by Nature Sensitive Lamb
Prémiové kompletní krmivo s jehněčím masem, ideální pro dospělé psy všech plemen s citlivým trávením. Obsahuje vysoce stravitelné bílkoviny, rýži a funkční bylinky pro podporu imunity a zdravého zažívání. Receptura má vysoký obsah jehněčího masa doplněného o lehce stravitelnou rýži. Obsažený glukosamin, chondroitin a kolagen podporují zdraví kloubů, bylinky a ovoce pak silnou imunitu psa. Krmivo je dále obohaceno o lososový olej.

Brit Premium by Nature Cat Sterilized Lamb
Kompletní hypoalergenní receptura s jehněčím masem pro dospělé kastrované kočky s citlivým zažíváním. Granule obsahují vysoký podíl masa a přírodní suroviny, které podporují zdraví močových cest, imunitu i lesklou srst. Krmivo obsahuje vysoký podíl jehněčího a krůtího masa, prebiotika, byliny a oleje pro zdravé trávení i srst. Dále pro kočky nezbytný taurin.

Jaký je princip hlasování v soutěži?

Ve fotoduelu, který odstartuje 16. února, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií. K hlasování se lze vracet a hlasovat opakovaně až do 2. března do 12:00.

Aby byl výsledek co nejspravedlivější, podílí se na jeho výpočtu tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie. A hodnotné ceny v podobě krmiva z nové řady Brit Premium by Nature od české značky Brit vyhrají tři nejlepší únoroví „hráči“.

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

I marshmallow lze povýšit na luxusní dezert, zkuste to podle Peče celá země

Česká televize, Peče celá země, 4. díl, IV. řada, 2026

Amatérští pekaři a cukráři soutěžící ve IV. řadě Peče celá země mají za sebou poměrně hravou a bláznivou jízdu – právě takové totiž byly všechny tři výzvy jejich čtvrtého klání. Ta první trochu...

KVÍZ: Co víte o úplňku?

Úplněk přezdívaný Jelení měsíc protíná letadlo na nebi v kalifornském Adelantu....

Každý měsíc, když má přijít úplněk, mnozí mají stres a říkají si: zase se pořádně nevyspím, budu podrážděný a náladový. To však není jediná zajímavost, která se s ním pojí. Vyzkoušejte si kvíz, kde...

Lednoví nejroztomilejší mazlíčci se radují, vyhráli krmivo, hlasující knížky

Aktualizujeme
Vykročte do nového roku fotoduelem o nejroztoilejšíh lednového mazlíčka. Stačí...

Hlasování v první letošní anketě o nejroztomilejší mazlíčky skončilo, čtenářské hlasy ve fotoduelu vybraly tři výherce zásoby krmiva pro psa nebo kočku z řady Brit Premium by Nature. O prémiové...

Záhada tvrdých brambor v zelňačce. Proč chemie v hrnci někdy nefunguje?

Staročeská zelňačka z uzených žeber

Tento kulinářský zádrhel je založen na fascinující chemické reakci mezi kyselinou a buněčnou strukturou zeleniny. Proč přítomnost kyseliny v hrnci zastavuje měknutí brambor a jak správně načasovat...

Rekapitulace putování losa Emila. Co ho teď na Šumavě pravděpodobně čeká

Los Emil v rakouském St. Pöltenu (6. září 2025)

Fenomén loňského léta – los Emil – s prvním sněhem zakempoval v šumavské divočině a zprávy o jeho výskytu utichly. Desítky tisíc Emilových fanoušků však jeho příběh prožívají intenzivně dál. Kde...

V únoru mazlíčci hrají o prémiové krmivo. Stačí poslat fotografii a hlasovat

Bude nejroztomilejší únorový mazlíček ten váš? Stačí poslat aktuální a...

Za okny nám zima dává najevo, že i druhý měsíc v roce je stále její, a někteří naši psí mazlíci mají problém se vůbec jít vyvenčit. Ani kočky to ven moc netáhne, doma je doma. Ať venku, nebo doma,...

2. února 2026

Pryč se zimním stresem. Vyplatí se investovat do vytápění žlabů a vjezdů

Rampouchy v Chebu (20. prosince 2022)

Zimní romantika se může rychle změnit ve starost o zmrzlé okapy či potrubí nebo o kluzké nájezdy. Mrazy a sněhové srážky totiž každoročně přinášejí potíže, které mohou poškodit nemovitost a zároveň...

2. února 2026

Divocí kopytníci z Milovic hájili barvy Česka v Bruselu jako tip na výlet

Česká krajina, výstava, Evropský parlament Brusel

Představte si ta nejatraktivnější a nejlákavější místa a zajímavosti ze 35 zemí celé Evropy, která byste chtěli vidět. Výstava v sídle Evropského parlamentu v Bruselu tento týden takový výběr...

1. února 2026

KVÍZ: Co víte o úplňku?

Úplněk přezdívaný Jelení měsíc protíná letadlo na nebi v kalifornském Adelantu....

Každý měsíc, když má přijít úplněk, mnozí mají stres a říkají si: zase se pořádně nevyspím, budu podrážděný a náladový. To však není jediná zajímavost, která se s ním pojí. Vyzkoušejte si kvíz, kde...

vydáno 31. ledna 2026

Lednoví nejroztomilejší mazlíčci se radují, vyhráli krmivo, hlasující knížky

Aktualizujeme
Vykročte do nového roku fotoduelem o nejroztoilejšíh lednového mazlíčka. Stačí...

Hlasování v první letošní anketě o nejroztomilejší mazlíčky skončilo, čtenářské hlasy ve fotoduelu vybraly tři výherce zásoby krmiva pro psa nebo kočku z řady Brit Premium by Nature. O prémiové...

30. ledna 2026  14:33

Jak vyrobit masopustní masku krok za krokem. Zvládnete to z běžných věcí

V obci Studnice se masopustní obchůzky uchovaly v původní podobě.

Masopustní veselí se neobejde bez bujarého průvodu, zpěvu a především masek. Zatímco dříve měly masky hluboký rituální význam a měly zajistit plodnost či dobrou úrodu, dnes jsou především symbolem...

30. ledna 2026

Proč můžete bez čistého hřebene či kartáče na krásnou hřívu zapomenout

hřeben, čistota, čištění, muž s hřebenem

Kvalita vašich vlasů závisí i na tom, jak často a hlavně čím je češete. Co můžete udělat pro to, aby váš hřeben byl čistý a nezávadný?

30. ledna 2026

Ani špičkový kávovar bez správné údržby nikdy neuvaří dobrou kávu

Ilustrační snímek.

Pravidelná údržba pákového kávovaru představuje naprosto klíčový prvek, který rozhoduje o výsledné chuti každého šálku i o celkové životnosti vašeho přístroje. Bez precizní péče o vnitřní ústrojí a...

30. ledna 2026

Géniové z říše zvířat. Kráva, co používá nástroje, a pes s mimořádným IQ

Geniální kráva Veronika, která se naučila používat nástroje.

Někteří domácí mazlíčkové aportují klacíky, luští hádanky s jídlem nebo si pamatují jména svých oblíbených hraček. Existují však i někteří zvířecí Einsteinové, jejichž inteligence je skutečně...

29. ledna 2026

Rekapitulace putování losa Emila. Co ho teď na Šumavě pravděpodobně čeká

Los Emil v rakouském St. Pöltenu (6. září 2025)

Fenomén loňského léta – los Emil – s prvním sněhem zakempoval v šumavské divočině a zprávy o jeho výskytu utichly. Desítky tisíc Emilových fanoušků však jeho příběh prožívají intenzivně dál. Kde...

29. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Žehlení ledu po brněnsku. Ve svérázném sportu přibude masová disciplína

Žehling je recesistický sport, při němž se posílají žehličky po ledu. Soutěží...

Na přelomu milénia dalo Brno vzniknout novému sportu zvanému žehling. Jak už ze jména vysvítá, jde o žehlení ledu, ideálně vysloužilou žehličkou jakéhokoliv stáří a typu, a to v různých disciplínách....

28. ledna 2026  12:42

Zpátky do formy tlapku po tlapce. Průvodce povánočním psím restartem

Pokud pes často postává před prázdnou miskou, i když dostává dost krmiva,...

Vánoční pohoda, méně pohybu a pár pamlsků navíc se mohou na kondici psa rychle podepsat. Návrat do formy ale nemusí být složitý. Stačí vrátit se k pravidelnému režimu, upravit krmnou dávku, postupně...

28. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.