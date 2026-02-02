Zúčastnit se je snadné. Stačí vybrat jednu šířkovou fotku vašeho zvířecího mazlíčka z této zimy a nahrát ji do poloviny února do našeho systému. Vybrané fotografie odpovídající zadání zařadíme do únorového fotoduelu, v němž pak můžete i opakovaně hlasovat až do začátku března.
Fotografie pro únorový fotoduel vkládejte ZDE.
Chcete-li se zapojit do únorového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček a hrát o ceny z nové řady Brit Premium by Nature pro psy neb kočky, vložte ZDE jednu aktuální – tedy se zimním motivem – a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Čas na to máte do 15. února, následující den začne čtenářské hlasování, které potrvá do 2. 3. do 12:00.
Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček
Pro únorové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s novou řadou krmiv Brit Premium by Nature připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).
Brit už desítky let vyrábí krmiva pro zvířata s láskou, aby se jim dostalo té nejlepší péče. Jeho základním know-how je dlouholetá dobrá praxe v oblasti výživy psů a koček.
Jednička českých chovatelů: Brit Premium by Nature
Brit Premium by Nature Sensitive Lamb
Brit Premium by Nature Cat Sterilized Lamb
Jaký je princip hlasování v soutěži?
Ve fotoduelu, který odstartuje 16. února, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií. K hlasování se lze vracet a hlasovat opakovaně až do 2. března do 12:00.
Aby byl výsledek co nejspravedlivější, podílí se na jeho výpočtu tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie. A hodnotné ceny v podobě krmiva z nové řady Brit Premium by Nature od české značky Brit vyhrají tři nejlepší únoroví „hráči“.