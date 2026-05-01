Květnová fotosoutěž pro mazlíčky vynese šťastlivcům krmivo pro psa či kočku

První máj přináší i květnovou fotosoutěž pro zvířecí mazlíčky čtenářů iDNES.cz, kterou jsme připravili ve spolupráci s německou značkou Josera. Ta má na trhu s krmivy pro čtyřnohé parťáky člověka více než osmdesátiletou tradici. Tak co, najdete ve svém mobilu aktuální šířkovou fotografii svého zvířecího mazlíčka, kterou byste mohli do květnové soutěže vyslat?

Pošlete fotku svého zvířecího mazlíčka do květnového fotoduelu, může si zahrát o zajímavé ceny. | foto: Getty Images

V květnu už se to fotí, denního světla máme víc a víc, tak je také víc příležitostí a šancí na opravdu pěknou fotografii. Jednu z těch svých vyberte a zkuste ji do fotosoutěže vyslat. Pokud ji redakce do soutěže zařadí, od pátku 15. května pro ni až do konce měsíce můžete i opakovaně hlasovat.

Fotografie pro květnový fotoduel 2026 vkládejte ZDE

Chcete-li se zapojit do květnového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte zde jednu aktuální jarní a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Čas na to máte do čtvrtka 14. května 2026.

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček

Pro květnové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s německou značkou Josera připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).

1. CENA
pro psa: 3 x 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 3 x 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

2. CENA
pro psa: 2 x 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 2 x 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

3. CENA
pro psa: 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

Josera znamená vášeň – pro psy, kočky a koně, pro super prémiovou kvalitu a udržitelná řešení. Jako specialisté na krmiva pro domácí zvířata máme více než 80 let zkušeností. Krmiva Josera poskytují potravu pro každý věk, od štěňat, koťat či hříbat až po seniory, pro pohodové gurmány i pro sportovce. Více najdete na Odkaz

Festival
Bezlepkové suché krmivo s lososem a kuřecím masem v lahodné omáčce pro vybíravé psy
Pro naše náročné gurmány nabízí Josera Festival jedinečné gurmánské menu: toto speciální krmivo pro dospělé psy s omáčkou lze podávat v suchém i mokrém stavu. Cenné mastné kyseliny, vitaminy a také zinek a měď navíc zajišťují lesklou srst a pěknou kůži. Vyvážený poměr vápníku a fosforu je dobrý pro kosti a klouby.

Culinesse
S lahodným lososovým a drůbežím proteinem pro skutečné fajnšmekry
Josera Culinesse s jemným lososovým proteinem je vynikající volbou pro náročné kočičí kamarády. Díky vyvážené receptuře je Josera Culinesse vysoce stravitelným produktem se skvělou chutí.

Jaký je princip hlasování v soutěži?

Ve fotoduelu, který odstartuje 15. května, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných vybraných fotografií tu pro ně zajímavější a atraktivnější. Hlasovat je přitom možné i opakovaně. A aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie a hodnotné ceny od značky Josera tak vyhrají tři nejlepší květnoví „hráči“.

1. května 2026

Květnová fotosoutěž pro mazlíčky vynese šťastlivcům krmivo pro psa či kočku

28. dubna 2026

