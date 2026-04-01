Vyšlete do dubnového fotoduelu snímek roztomilého mláděte, lze vyhrát krmivo

Jaro je rozhodně čas mláďat a nových začátků, proto do naší každoměsíční fotosoutěže v dubnu posílejte fotografie svých štěňat či koťat, ale klidně i jakýchkoliv jiných mláďat – ať už vašich domácích mazlíčků či juniorů z vašeho dvora. Čas na to máte do úterý 14. dubna, následující den začne čtenářské hlasování. Hrát se tentokrát bude o psí nebo kočičí krmivo od německé značky Josera.

Nejroztomilejší mazlíček, fotoduel, duben 2026 | foto: Getty Images

Opravdu stačí zaslat jednu jedinou aktuální šířkovou fotografii mláděte domácího mazlíčka, a pokud bude do dubnového fotoduelu vybrána, můžete vyhrát krmivo pro psa nebo kočku. Soutěž jsme tentokrát připravili ve spolupráci s německým výrobcem krmiv pro psy, kočky a koně, který se v oboru pohybuje již 80 let. Tak co, zkusíte to?

Snímky mláďat pro dubnový fotoduel vkládejte ZDE

Chcete-li se zapojit do dubnového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svých štěňat či koťat, ale klidně i jakýchkoliv jiných mláďat domácích mazlíčků či juniorů z vašeho dvora. Čas máte do úterý 14. dubna, poté začne čtenářské hlasování.

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček

Pro dubnové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s německou značkou Josera připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).

1. CENA
pro psa: 3 x 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 3 x 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

2. CENA
pro psa: 2 x 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 2 x 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

3. CENA
pro psa: 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

Josera znamená vášeň – pro psy, kočky a koně, pro super prémiovou kvalitu a udržitelná řešení. Jako specialisté na krmiva pro domácí zvířata máme více než 80 let zkušeností. Krmiva Josera poskytují potravu pro každý věk, od štěňat, koťat či hříbat až po seniory, pro pohodové gurmány i pro sportovce. Více najdete na Odkaz

Festival
Bezlepkové suché krmivo s lososem a kuřecím masem v lahodné omáčce pro vybíravé psy
Pro naše náročné gurmány nabízí Josera Festival jedinečné gurmánské menu: toto speciální krmivo pro dospělé psy s omáčkou lze podávat v suchém i mokrém stavu. Cenné mastné kyseliny, vitaminy a také zinek a měď navíc zajišťují lesklou srst a pěknou kůži. Vyvážený poměr vápníku a fosforu je dobrý pro kosti a klouby.

Culinesse
S lahodným lososovým a drůbežím proteinem pro skutečné fajnšmekry
Josera Culinesse s jemným lososovým proteinem je vynikající volbou pro náročné kočičí kamarády. Díky vyvážené receptuře je Josera Culinesse vysoce stravitelným produktem se skvělou chutí.

Jaký je princip hlasování v soutěži?

V dubnovém fotoduelu, který odstartuje 15. dubna, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných, vybraných čtenářských fotografií tu pro ně zajímavější či roztomilejší. K hlasování bude možné se vracet a hlasovat opakovaně až do 30. dubna do 12:00. Aby byl výsledek soutěže co nejspravedlivější, podílí se na jeho výpočtu tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie. Hodnotné ceny v podobě krmiva německé značky Josera tak ve finále vyhrají tři nejlepší dubnoví „hráči“.

