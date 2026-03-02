Pošlete fotku a vyhrajte pro svého mazlíka krmení na jarní měsíce 2026

Autor:
Přehoupl se druhý měsíc roku a konečně tu máme ten, s nímž snad dorazí i jaro. A teplejší a delší dny, více sluníčka i prostoru na vycházky se psem, vyjížďky na koni či slunění pro kočky. Užívejte, foťte. Když se ve vašem mobilu či fotoaparátu objeví ideálně šířkový snímek, který by mohl zabojovat o zásoby kvalitního psího nebo kočičího krmiva z nové řady Brit Premium by Nature, tak nám ho pošlete.

I váš zvířecí parťák už bezpochyby cítí ve vzduchu jaro. Vyberte a pošlete nějakou jeho vtipnou či roztomilou aktuální fotografii, která se utká ve fotoduelu o pytle kvalitního krmení. | foto: Profimedia.cz

Stačí málo – vybrat co nejroztomilejší, nejzajímavější nebo prostě vtipný, kvalitní a aktuální snímek svého mazlíčka a poslat ho do březnového kola soutěže Nejroztomilejší mazlíček 2026. Vybrané fotografie pak čtenáři iDNES.cz budou moci podpořit svým hlasováním ve fotoduelu od 16. do 31. března. Autoři snímků na prvních třech místech si posléze vyberou mezi psí a kočičí variantou kvalitního krmiva českého výrobce z nové řady Brit Premium by Nature (viz komerční rámeček a princip hlasování níže).

Fotografie pro březen 2026 vkládejte ZDE

Chcete-li se zapojit do březnového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální vtipnou či roztomilou a v každém případě kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Čas na to máte do neděle 15. března, následující den začne čtenářské hlasování z vybraných snímků.

Komerční rámeček

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček

Pro březnové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s novou řadou krmiv Brit Premium by Nature připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).

1. CENA
pro psa: 3x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 4x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

2. CENA
pro psa: 2x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 3x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

3. CENA
pro psa: 1x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 2x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

ilustrační snímek

Brit už desítky let vyrábí krmiva pro zvířata s láskou, aby se jim dostalo té nejlepší péče. Jeho základním know-how je dlouholetá dobrá praxe v oblasti výživy psů a koček.

Jednička českých chovatelů: Brit Premium by Nature
Nová řada krmiv Brit Premium by Nature respektuje různorodost mezi plemeny a individuálními výživovými potřebami psů i koček. Více na www.krmivo-brit.cz

Brit Premium by Nature Sensitive Lamb
Prémiové kompletní krmivo s jehněčím masem, ideální pro dospělé psy všech plemen s citlivým trávením. Obsahuje vysoce stravitelné bílkoviny, rýži a funkční bylinky pro podporu imunity a zdravého zažívání. Receptura má vysoký obsah jehněčího masa doplněného o lehce stravitelnou rýži. Obsažený glukosamin, chondroitin a kolagen podporují zdraví kloubů, bylinky a ovoce pak silnou imunitu psa. Krmivo je dále obohaceno o lososový olej.

Brit Premium by Nature Cat Sterilized Lamb
Kompletní hypoalergenní receptura s jehněčím masem pro dospělé kastrované kočky s citlivým zažíváním. Granule obsahují vysoký podíl masa a přírodní suroviny, které podporují zdraví močových cest, imunitu i lesklou srst. Krmivo obsahuje vysoký podíl jehněčího a krůtího masa, prebiotika, byliny a oleje pro zdravé trávení i srst. Dále pro kočky nezbytný taurin.

Jaký je princip hlasování v soutěži?

Ve fotoduelu, který odstartuje 16. března, budou moci čtenáři i opakovaně vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější, a to až do poledne posledního březnového dne. Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie a hodnotné ceny od značky Brit vyhrají tři nejlepší březnoví „hráči“.

Mazlíčci čtenářů iDNES.cz jsou lékem na únorový splín. Potěšte se fotogalerií
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Čokoládové dorty v Peče celá země 2026 dostaly Maršálka s Landovou do kolen

Peče celá země 2026, 8. díl, domácí zákusky, fondán, čokoládový dort

Domácí retro zákusky. Čokoládový fondán s tekoucím středem jako technická výzva. A opravdu luxusní čokoládový dort, který všech pět zbývajících soutěžících IV. řady Peče celá země vyšvihlo jako...

Když vzhled zabíjí. Seznam psích plemen, pro která je dýchání stálým bojem

Francouzský buldoček, ilustrační snímek (29. června 2017)

Odborníci identifikovali kompletní seznam psích plemen, u kterých hrozí vážné dýchací problémy, a varují, že roztomilé ploché obličeje vedou k celoživotnímu utrpení. Jejich zkrácený tvar lebky,...

Od knedlíků po zavářky do polévek. Zvládněte 30 pilířů české kuchyně

Kynuté houskové knedlíky

Zapomeňte na nudné přílohy, v české gastronomii hrají bramborové knedlíky, domácí nudle nebo nadýchané svítky stejně důležitou roli jako hlavní chod. Tento přehled vás provede třicítkou...

Prohlédněte si nejvzácnější známky světa. Hvězdy najdete u Franze Kafky

Ve dnech 24. února až 8. března 2026 proběhne v unikátních prostorech artové...

Ve dnech 24. února až 8. března 2026 se v unikátních prostorách artové kavárny Kafkoff v Praze bude konat výstava s názvem „Filatelie – rarity a příběhy II“. V rodném domě spisovatele Franze Kafky...

Metráky malin a nechtěný kaviár. Hostiny šejků nemají hranice, líčí šéfkuchař Fichtner

Premium
Marek Fichtner

Narodil jsem se na vsi v Adršpachu, a i když jsem procestoval kus světa, pořád vím, kde mám kořeny, říká šéfkuchař a někdejší porotce soutěže MasterChef Marek Fichtner. Vařil v luxusních hotelech, na...

Březnový restart zahrady. První kroky, které rozhodnou o úspěšné sezoně

Obyčejná pilka by neměla chybět ve výbavě žádného zahrádkáře.

Březen je na zahradě přechodovým měsícem. Zima ještě definitivně neskončila, ale vegetace se začíná probouzet a první zásahy mají překvapivě velký vliv na to, jak bude zahrada vypadat po zbytek roku....

2. března 2026

Původně chtěli na zahradě v Kašperkách tůňku. Teď mají oceněné koupací jezero

HLAVNÍ atelier Flera, zahrada, Leffler, podhůří, Šumava, Kašperské hory

Svažitý a poměrně rozlehlý pozemek v podhůří Šumavy u starého prvorepublikového domu, kam se bude jezdit na víkendy a odpočívat. Co se zahradou, aby poskytla kromě úžasných výhledů na Kašperské hory...

2. března 2026

Pošlete fotku a vyhrajte pro svého mazlíka krmení na jarní měsíce 2026

I váš zvířecí parťák už bezpochyby cítí ve vzduchu jaro. Vyberte a pošlete...

Přehoupl se druhý měsíc roku a konečně tu máme ten, s nímž snad dorazí i jaro. A teplejší a delší dny, více sluníčka i prostoru na vycházky se psem, vyjížďky na koni či slunění pro kočky. Užívejte,...

2. března 2026

Výstava Myslivost a příroda v Kroměříži představí trofeje i moderní výbavu

Ve spolupráci
Výstava Myslivost a příroda

Zatímco březnová příroda se teprve pomalu probouzí, na Výstavišti v Kroměříži bude o víkendu 28. a 29. března 2026 rušno. Letošní ročník prodejní výstavy Myslivost a příroda slibuje vhled do světa,...

1. března 2026

Jaro do bytu i na stůl: Jednoduché tipy pro husté velikonoční osení

Velikonoční osení jako tradiční symbol jara a života poslouží i jako hravá...

Jaká zelená dekorace patří na každý velikonoční stůl a proč ji zasít právě teď? Velikonoční osení je tradiční symbol jara, který si snadno vypěstujete doma. Poradíme, kdy ho zasít, jak urychlit růst,...

1. března 2026

Zimu na sněhu si mazlíčci čtenářů iDNES.cz rozhodně užili. I kočky ve svetru

Zasněžená Roura

V soutěžní anketě, která má formu fotoduelu, se měsíc co měsíc schází spousta nádherných fotografií od čtenářů iDNES.cz. Děkujeme za ně, protože úžasně ilustrují naše zvířecí parťáky a jejich soužití...

1. března 2026

Konec šmouh a špinavých rámů. Jak na jarní mytí oken moderně a bez chemie

Mytí oken

Zima dává oknům zabrat víc, než si často uvědomujeme. Prach z ovzduší, pyl, mastné usazeniny z dopravy i kondenzace vlhkosti v interiéru se postupně ukládají na skle i rámech.

28. února 2026

„Plašicí“ siluety ptáků jsou k ničemu, některé druhy spíš přitahují, říká ornitolog

Premium
„Rozdíl mezi skvělou a špatnou fotkou může být klidně desetina sekundy,“ říká...

Rozdíl mezi skvělou a špatnou fotkou může být klidně desetina sekundy, říká nadšený ptáčkař, uznávaný fotograf a ornitolog Tomáš Grim. Procestoval devadesát zemí světa a pozoroval téměř pět tisíc...

27. února 2026

Nejroztomilejší mazlíčci měsíce února vyhráli prémiové krmivo, hlasující knížky

Bude nejroztomilejší únorový mazlíček ten váš? Stačí poslat aktuální a...

Jak dopadlo hlasování v únorovém kole čtenářského fotoduelu Nejroztomilejší mazlíček, kdo se bude radovat z kvalitního českého krmiva pro psy a kočky z nové řady Brit Premium by Nature a kdo z...

2. února 2026,  aktualizováno  27. 2. 14:36

Biologický boj proti škůdcům začíná už v březnu: Jak s nimi nejlépe zatočit?

Ve spolupráci
Dřepčík polní

Zatímco nad zemí se příroda teprve nesměle probouzí, pod povrchem už začíná neviditelná bitva o vaši budoucí úrodu. Právě březen a teplé zimní periody jsou nejlepším obdobím, kdy lze nejúčinněji...

27. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Od knedlíků po zavářky do polévek. Zvládněte 30 pilířů české kuchyně

Kynuté houskové knedlíky

Zapomeňte na nudné přílohy, v české gastronomii hrají bramborové knedlíky, domácí nudle nebo nadýchané svítky stejně důležitou roli jako hlavní chod. Tento přehled vás provede třicítkou...

27. února 2026

Škrábat drahou sedačku se kočka neodnaučí, ale řešení to má, líčí odbornice

Premium
Kočičky prostě občas škrábou nábytek.

Je sice pěkné, že si kočka při zatínání drápků také pěkně protáhne tělo, ale proč to nedělá na škrabadle, které jste jí pořídili? Poškrábané boky sedačky, čalounění postele nebo křesla se mohou stát...

27. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.