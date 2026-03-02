Stačí málo – vybrat co nejroztomilejší, nejzajímavější nebo prostě vtipný, kvalitní a aktuální snímek svého mazlíčka a poslat ho do březnového kola soutěže Nejroztomilejší mazlíček 2026. Vybrané fotografie pak čtenáři iDNES.cz budou moci podpořit svým hlasováním ve fotoduelu od 16. do 31. března. Autoři snímků na prvních třech místech si posléze vyberou mezi psí a kočičí variantou kvalitního krmiva českého výrobce z nové řady Brit Premium by Nature (viz komerční rámeček a princip hlasování níže).
Fotografie pro březen 2026 vkládejte ZDE
Chcete-li se zapojit do březnového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální vtipnou či roztomilou a v každém případě kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Čas na to máte do neděle 15. března, následující den začne čtenářské hlasování z vybraných snímků.
Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček
Pro březnové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s novou řadou krmiv Brit Premium by Nature připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).
Brit už desítky let vyrábí krmiva pro zvířata s láskou, aby se jim dostalo té nejlepší péče. Jeho základním know-how je dlouholetá dobrá praxe v oblasti výživy psů a koček.
Jednička českých chovatelů: Brit Premium by Nature
Brit Premium by Nature Sensitive Lamb
Brit Premium by Nature Cat Sterilized Lamb
Jaký je princip hlasování v soutěži?
Ve fotoduelu, který odstartuje 16. března, budou moci čtenáři i opakovaně vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější, a to až do poledne posledního březnového dne. Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie a hodnotné ceny od značky Brit vyhrají tři nejlepší březnoví „hráči“.
